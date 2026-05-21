VinFast VF 8 thế hệ mới chính thức ra mắt: Thiết kế hiện đại, nội thất rộng rãi, sạc nhanh dưới 30 phút

VinFast vừa chính thức ra mắt mẫu SUV điện cỡ D VF 8 thế hệ mới với hàng loạt nâng cấp đáng chú ý về thiết kế, công nghệ và khả năng vận hành.

Ở lần nâng cấp này, VF 8 được phát triển theo triết lý thiết kế “Dòng chảy công nghệ” (Tech Fluid), nhấn mạnh tính liền mạch và hiện đại trong từng đường nét

Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.701 x 1.872 x 1.670 mm, chiều dài cơ sở 2.840 mm và cấu hình 5 chỗ ngồi. Khoảng sáng gầm 170mm kết hợp mâm 19 inch giúp mẫu SUV điện cỡ D phù hợp nhiều điều kiện vận hành đô thị lẫn đường trường

Phần đầu xe nổi bật với mặt ca-lăng đen bóng trải rộng cùng dải đèn LED định vị hình cánh chim đặc trưng

Trong khi đó, thiết kế thân xe được tạo hình theo phong cách khí động học với các đường gân dập nổi mạnh mẽ, còn cụm đèn hậu LED liền mạch giúp phần đuôi xe mang diện mạo trẻ trung và hiện đại hơn

Không gian nội thất tiếp tục là điểm nhấn của VF 8 thế hệ mới khi được thiết kế theo hướng tối giản và đề cao tính công thái học

Trung tâm bảng táp-lô là màn hình giải trí 12,9 inch tích hợp phần lớn chức năng điều khiển xe

Xe cũng được trang bị điều hòa tự động hai vùng, hệ thống lọc không khí Combi 1.0, ghế lái chỉnh điện nhớ vị trí, trợ lý ảo tiếng Việt đa vùng miền cùng hệ thống âm thanh 8 loa

Hàng ghế trước thiết kế thể thao, ghế người lái chỉnh điện 6 hướng kèm nhớ vị trí

Về công nghệ, VF 8 thế hệ mới sử dụng nền tảng khung gầm hoàn toàn mới, kết hợp hệ thống treo giảm chấn thích ứng FSD (Frequency Selective Dampers) trên cả hai trục nhằm cải thiện độ ổn định và khả năng triệt tiêu dao động khi vận hành trên đường xấu.

Đáng chú ý, mẫu xe được phát triển theo xu hướng xe điều khiển bằng phần mềm (Software Defined Vehicle - SDV), với kiến trúc điện - điện tử và phần mềm do đội ngũ kỹ sư VinFast tự phát triển. Trung tâm điều khiển của hệ thống là máy tính trung tâm CVC (Central Vehicle Computer), cho phép tối ưu khả năng xử lý và phản hồi các tác vụ vận hành.

VF 8 thế hệ mới sử dụng động cơ điện công suất tối đa 170 kW, tương đương 228 mã lực, mô-men xoắn cực đại 330 Nm, đi kèm hệ dẫn động cầu trước và 3 chế độ lái gồm Tiết kiệm, Thường và Thể thao. Bộ pin dung lượng 60,13 kWh cho quãng đường di chuyển tối đa khoảng 500 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC. Xe cũng hỗ trợ sạc nhanh từ 10% lên 70% trong chưa tới 30 phút.

Một trong những điểm mới đáng chú ý là hệ thống quản lý nhiệt tích hợp ITM (Integrated Thermal Management) do VinFast tự nghiên cứu và đăng ký bản quyền sáng chế. Hệ thống này giúp tối ưu việc làm mát và kiểm soát nhiệt độ cho pin, động cơ và khoang cabin nhằm nâng cao hiệu suất vận hành cũng như tuổi thọ linh kiện.

Về an toàn, VF 8 thế hệ mới được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao ADAS với nhiều tính năng như hỗ trợ di chuyển trên cao tốc, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù và camera 360 độ. VinFast cho biết mẫu xe được phát triển hướng tới mục tiêu đạt chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP.

VF 8 thế hệ mới có giá niêm yết 999 triệu đồng. Khách hàng đặt cọc sớm từ ngày 27/5 đến 3/6/2026 sẽ được ưu đãi thêm 51 triệu đồng, bên cạnh các chính sách hỗ trợ đang áp dụng trong chương trình “Mãnh liệt vì tương lai xanh”. Những chiếc xe đầu tiên dự kiến bàn giao tới khách hàng vào cuối tháng 7/2026.