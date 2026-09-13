Google Chrome có thay đổi quan trọng, người dùng cần làm ngay điều này

Google vừa tung ra bản cập nhật Chrome 153 chứa 230 bản sửa lỗi, giải quyết lỗ hổng đang bị tin tặc khai thác tích cực trong thực tế.

Trình duyệt Google Chrome vừa chính thức phát hành phiên bản 153 và chuyển sang chu kỳ cập nhật định kỳ hai tuần một lần.

Điểm đáng chú ý nhất của phiên bản này là gói bảo mật quy mô lớn với 230 bản vá, gồm nhiều lỗi nghiêm trọng cùng một lỗ hổng đang bị khai thác trực tiếp ngoài thực tế. Điều này khiến việc nâng cấp trình duyệt ngay lập tức trở nên vô cùng cấp thiết đối với mọi người dùng.

Theo đó, Tâm điểm của đợt vá lỗi lần này là mã định danh CVE-2026-87491 - một lỗ hổng ghi ngoài giới hạn bộ nhớ trong công cụ JavaScript V8. Thông qua một trang HTML độc hại, kẻ tấn công từ xa có thể lợi dụng sơ hở này để thực thi mã độc bên trong môi trường sandbox bảo mật của trình duyệt. Bên cạnh đó, bản nâng cấp mới cũng đồng thời xử lý 5 sự cố được xếp hạng Nghiêm trọng (Critical), trong đó có 4 lỗi xuất phát từ thành phần WebGL.

Bản phát hành ổn định hiện đã có sẵn với mã hiệu 153.0.8010.36/.37 trên Windows và Mac, cùng bản 153.0.8010.36 dành cho hệ điều hành Linux. Dù Chrome có tính năng tự động cập nhật, người dùng vẫn có thể bị kẹt ở phiên bản cũ trong nhiều ngày.

Người dùng có thể chủ động kiểm tra bằng cách mở menu ba chấm, chọn Cài đặt > Trợ giúp > Giới thiệu về Chrome. Nếu có phiên bản mới, trình duyệt sẽ tự động tải xuống và yêu cầu khởi động lại để hoàn tất cập nhật. Với Linux, người dùng có thể kiểm tra bản cập nhật thông qua trình quản lý phần mềm của hệ điều hành.

Việc cập nhật sớm đặc biệt quan trọng trong trường hợp này bởi Google cho biết một trong những lỗ hổng được vá đang bị khai thác ngoài thực tế. Khi chưa cập nhật, thiết bị vẫn có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu người dùng truy cập phải nội dung độc hại được tạo ra để lợi dụng lỗ hổng.

Không chỉ Chrome, người dùng các trình duyệt khác cũng cần chú ý. Chromium - nền tảng mã nguồn mở đứng sau Chrome - được nhiều trình duyệt sử dụng. Vì vậy, các nhà phát triển có thể cũng cần phát hành bản cập nhật riêng để xử lý những vấn đề liên quan.

Người dùng đang sử dụng các trình duyệt dựa trên Chromium nên kiểm tra phiên bản hiện tại và theo dõi thông báo cập nhật từ nhà phát triển. Không nên trì hoãn việc nâng cấp, đặc biệt khi lỗ hổng đã được xác nhận có mã khai thác xuất hiện trên thực tế.

Với những lỗ hổng chưa được công bố đầy đủ về cách thức tấn công, việc cập nhật sớm là một trong những biện pháp đơn giản nhất để giảm nguy cơ bị khai thác.