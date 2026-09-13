3 giải pháp lên đời iPhone 18 Pro “nhẹ ví” tại TopZone

iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max vừa mới ra mắt, cuộc đua sở hữu máy sớm cũng vì thế bắt đầu. Nắm bắt tâm lý đó, ngoài cam kết giao hàng đúng hẹn, TopZone còn mang đến 3 giải pháp thanh toán linh hoạt dành cho khách hàng ngay trong giai đoạn đặt trước: từ ưu đãi, thu cũ đổi mới đến trả chậm 0%.

Ngày 9/9 vừa qua, Apple đã chính thức cho ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, mang đến hệ thống camera pro tiên tiến nhất từng được phát triển trên iPhone, cũng như bước nhảy vọt về thời lượng pin và hiệu năng. Bộ đôi được giới thiệu với 4 màu sắc gồm đen, bạc, băng thanh và đỏ burgundy, nhanh chóng tạo nên sức nóng trong cộng đồng Apple Fan.

Tại Việt Nam, iPhone 18 Pro có giá khởi điểm 38,99 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Các phiên bản 512GB, 1TB và 2TB lần lượt có giá 45,49 triệu đồng, 58,49 triệu đồng và 77,99 triệu đồng. Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max có giá từ 41,99 triệu đồng cho phiên bản 256GB; các phiên bản 512GB, 1TB và 2TB lần lượt có giá 48,49 triệu đồng, 61,49 triệu đồng và 80,99 triệu đồng.

iPhone 18 Pro với các phiên bản màu mới

Khi Việt Nam đã không còn khoảng cách về thời gian tiếp cận iPhone mới với các thị trường lớn trên thế giới, cuộc đua sở hữu máy ngay trong đợt đầu cũng trở nên sôi động hơn rất nhiều. Đón đầu tâm lý này, TopZone xây dựng hành trình đặt trước xoay quanh hai yếu tố: đảm bảo thời điểm nhận máy và linh hoạt cách lên đời. Theo đó, khách hàng không chỉ yên tâm về tiến độ giao hàng mà còn có thể lựa chọn phương án phù hợp để tối ưu chi phí.

Theo đó, TopZone cam kết giao hàng đúng hẹn, tặng ngay 1 triệu đồng nếu giao trễ so với thời gian đã cam kết. Không chỉ vậy, khách hàng thanh toán qua thẻ tín dụng của các ngân hàng liên kết hoặc ví điện tử như VNPAY, MoMo còn được giảm thêm đến 5 triệu đồng.

Khách hàng khi đặt mua trước iPhone 18 Pro tại TopZone có thể nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn

Khi mua kèm các sản phẩm Apple khác, khách hàng còn được giảm đến 2 triệu đồng, nhận được phiếu mua hàng trị giá 500 ngàn đồng để mua SIM data khủng đến 500GB/tháng, đồng thời giảm đến đến 50% cho các phụ kiện mua kèm khác.

Đội ngũ nhân viên TopZone được đào tạo bài bản, trực tiếp tư vấn và hướng dẫn trải nghiệm để khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Với những khách hàng đang sử dụng iPhone cũ, thu cũ đổi mới là một trong những cách đơn giản để giảm số tiền cần chi cho máy mới. Tại TopZone, khách hàng được trợ giá lên đến 3 triệu đồng. Đặc biệt, năm nay công cụ định giá được tối ưu và phối hợp chặt chẽ với Apple nên việc đánh giá thiết bị được nhanh chóng và chính xác hơn, giúp khách hàng chủ động hơn trong việc ước tính giá trị thiết bị cũ trước khi lên đời.

Với những khách hàng không muốn bỏ ra số tiền lớn trong một lần, TopZone mang đến giải pháp trả chậm 0% lãi suất, trả trước từ 0 đồng với kỳ hạn lên đến 18 tháng. Khách hàng có thể đặt trước iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại TopZone từ 19h ngày 12/09 và nhận hàng từ 8h ngày 18/09.

Không chỉ chuẩn bị về chính sách đặt trước, TopZone cũng liên tục mở rộng và nâng cấp hệ thống cửa hàng tại các vị trí trung tâm. Vừa qua, TopZone đã khai trương cửa hàng Hàm Nghi tại TP.HCM, gần chợ Bến Thành và ga metro trung tâm. Ngày 15/9 tới, TopZone tiếp tục khai trương cửa hàng Hồ Gươm tại Hà Nội, sẵn sàng phục vụ nhu cầu trải nghiệm và sở hữu iPhone 18 Pro ngay trong những ngày đầu mở bán.

Không gian trải nghiệm và mua sắm tại TopZone được thiết kế tối giản, hiện đại theo chuẩn Apple

Với hơn 80 cửa hàng trên toàn quốc cùng kinh nghiệm qua nhiều mùa mở bán iPhone, TopZone chủ động chuẩn bị nguồn hàng và vận hành đồng bộ từ khâu đặt trước đến giao máy. Đây cũng là yếu tố giúp khách hàng thêm yên tâm khi lựa chọn TopZone là nơi đặt trước một sản phẩm được mong đợi như iPhone 18 Pro, khi nhu cầu ở mức cao.