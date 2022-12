Gợi ý bộ đôi serum The Auragins giúp da căng mịn, giảm bóng dầu đón Tết

Hơn một năm trở lại đây, cộng đồng làm đẹp truyền tai nhau "rần rần" về một thương hiệu mỹ phẩm lành tính đến từ Hàn Quốc vô cùng lý tưởng cho làn da dầu mụn của người châu Á: The Auragins. Người ta nhớ đến The Auragins không chỉ bởi chiếc Toner "thần thánh" khiến 1m88 và Yên Đan mê tít và từng tạo cơn sốt trong khắp các hội nhóm làm đẹp trên Facebook mà còn bởi bộ đôi serum "xịn sò" cân được mọi vấn đề thường gặp của da dầu mụn: bề mặt da tiết nhiều dầu, màu da sạm xỉn, nổi nhiều mụn...

Cũng bởi hiệu quả tốt, an toàn cho da mà giá chỉ vỏn vẹn 350 cành, bộ đôi serum The Auragins đã khiến đông đảo các tín đồ làm đẹp "mê như điếu đổ", trong đó có loạt hot Beauty Blogger như Ling Sim, Trang Ash, Tring Tây, Abigail, Giang Socola, Trang Đoàn... Ai đang có ý định "độ" da căng mịn, "triệt tiêu" những nốt mụn cứng đầu và thì xem ngay loạt review có tâm và có tầm đến từ hot Beauty Blogger dưới đây.

Tinh chất ngừa mụn The Auragins Acne Clear Brightening Serum (10% Niacinamide + 1% Zinc PCA)

Nguyên (@nguyenttnguyen) thay đổi ngoạn mục sau 27 ngày

Cô bạn Nguyên đã khiến đông đảo chị em không khỏi trầm trồ bởi chỉ sau chưa đầy 1 tháng skincare với mỹ phẩm The Auragins, làn da của cô đã đẹp lên đáng kể. Nguyên không ngần ngại chia sẻ hình ảnh trước và sau khi dưỡng da của mình: Ngày 22/7, da Nguyên nổi đầy mụn và kích ứng nặng; đến ngày 18/8, da của Nguyên đã sáng mịn và lỗ chân lông thu nhỏ hơn rất nhiều.

Nguyên chia sẻ trên video TikTok của mình: "Từ hồi The Auragins mới về Việt Nam, Nguyên đã dùng lai rai vài sản phẩm rồi nhưng đến ngày 22/7, mình mới dùng trọn bộ sản phẩm của hãng này. Trong đó, sản phẩm đóng vai trò chủ chốt giúp sáng da, mờ thâm, ngừa mụn chính là serum Niacinamide của The Auragins (The Auragins Acne Clear Brightening Serum). Kết cấu lỏng, thấm nhanh và không để lại lớp bết dính trên da. Da đang bị viêm và da nhạy cảm đều có thể dùng serum này tại vì bảng thành phần an toàn và lành tính".

Anh Thư (@mabel.anhthu) "độ" da xịn điểm 10

Để bắt kịp xu hướng Clean Girl đình đám, bạn trước hết phải có một làn da căng mịn, không mụn và không thâm sạm. Để làm được điều đó không khó như bạn nghĩ, "nàng thơ" Anh Thư mách bạn dùng The Auragins Acne Clear Brightening Serum. Với cặp thành phần mỹ phẩm cực sáng giá cho làn da dầu mụn - 10% Niacinamide và 1% Zinc, làn da của cô nàng Anh Thư được "độ" siêu xịn, xứng đáng điểm 10/10.

Hot TikToker Anh Thư đã bắt trend Clean Girl thành công với làn da đẹp "không tỳ vết", còn bạn thì sao?

Vy Hanie (@hanie.yoyo) ưng ý nồng độ 10% Niacinamide

Vy Hanie cũng đã chia sẻ bí quyết dưỡng da của mình chính là dùng The Auragins Acne Clear Brightening Serum. Nhờ nồng độ 10% Niacinamide trong serum, làn da của Vy Hanie đã được đẩy nhanh hiệu quả làm sáng, giảm thâm mụn, đồng thời ngăn ngừa mụn chỉ sau một thời gian ngắn kiên trì sử dụng.

Tinh Chất Tẩy Tế Bào Chết The Auragins Gentle Peeling Serum (0,5% BHA + 7,5% AHA)

Tuyết Lý (@tuyetlymakeup) và 2 tuần để có làn da căng bóng

Ngay từ lần đầu tiên dùng The Auragins Gentle Peeling Serum, Tuyết Lý đã bất ngờ bởi sau 10 phút thoa serum lên mặt rồi rửa lại với nước, da của cô nàng đã mịn mượt hơn rất nhiều. Chỉ sau lần đầu sử dụng, cô nàng cũng nhận thấy làn da khi makeup cũng mịn hơn, không bị cakey như trước.

Tuyết Lý gợi ý: "Da ai đang gặp vấn đề như mụn, sần sùi hoặc mới bắt đầu dùng BHA và AHA thì nên tham khảo The Auragins Gentle Peeling Serum nha!". Cô nàng này cũng đã chia sẻ hình ảnh trước và sau khi sử dụng serum 2 tuần, kết quả là da căng bóng và ẩm mịn hơn rất nhiều.

Tuyết Nhung (@nhung_dailyvlog) bất ngờ vì da hết mụn

Hot TikToker Tuyết Nhung mách chị em làn da đang có nhiều mụn ẩn và mụn đầu đen: "Nếu bạn mới bắt đầu dùng tẩy tế bào chết hoá học, mình khuyên bạn nên dùng The Auragins Gentle Peeling Serum với 7,5% AHA và 0,5% BHA. Sau 2 ngày dùng, mụn ẩn dưới da của mình đã được đẩy lên đáng kể. Mình tiếp tục kiên trì dùng với tần suất 2 lần/tuần, sau một thời gian ngắn, mụn đầu đen trên da của mình cũng giảm hẳn". Tuyết Nhung đã thử và có kết quả tốt, còn bạn thì sao?

Chị em nào đang muốn da sáng mịn như các Beauty Blogger trên thì nên mua The Auragins Gentle Peeling Serum và The Auragins Acne Clear Brightening Serum ngay từ bây giờ. Mách nhỏ, chị em nên mua sắm mỹ phẩm The Auragins chính hãng tại Lixibox để được giá ưu đãi và có quà tặng kèm GWP "xịn xò" nhé.

