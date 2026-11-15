Gợi ý 10 mẫu áo len mỏng mặc lên là sang chảnh, giá chỉ loanh quanh 200k rất đáng sắm cho mùa thu đông

Muốn mặc đẹp, sang chảnh trong mùa thu đông mà không cần đầu tư quá nhiều, các nàng nhất định đừng bỏ qua 10 mẫu áo len vừa sang chảnh vừa điệu đà này.

Mỗi khi thu đông về, áo len mỏng lại trở thành món đồ được các chị em đặc biệt ưu ái nhờ sự nhẹ nhàng, dễ mặc và khả năng biến hóa linh hoạt với đủ phong cách. Không cần những thiết kế quá cầu kỳ, đôi khi chỉ một chiếc áo len mỏng với phom dáng vừa vặn, gam màu nhã nhặn cũng đủ giúp vẻ ngoài trở nên thanh lịch, sang chảnh và tinh tế hơn hẳn.

Nếu đang muốn làm mới tủ đồ thu đông mà không cần chi quá nhiều, các nàng đừng bỏ qua 10 mẫu áo len mỏng dưới đây. Với mức giá chỉ loanh quanh 200k, những thiết kế này không chỉ dễ mặc, dễ phối mà còn giúp chị em lên đồ sang xịn, chẳng hề thua kém những món đồ đắt tiền.

Áo len mỏng điểm xuyết hàng khuy nhỏ xinh không chỉ tạo nét duyên dáng, nữ tính mà còn mang đến vẻ ngoài thanh lịch, sang chảnh, dù chỉ kết hợp đơn giản cùng quần jeans hay chân váy.

Nơi mua: EMLY.VN Giá: 157k

Áo len mỏng dáng polo có cổ mang đến vẻ ngoài vừa thanh lịch, vừa cá tính. Đặc biệt, những gam màu trung tính như đen, ghi, nâu hay be càng giúp thiết kế này thêm phần thời thượng, chất lừ mà chẳng cần phối đồ cầu kỳ.

Nơi mua: SEOULIFEVN.vn Giá: 204k

Điệu đà hơn một chút với kiểu áo len mỏng có chi tiết cách điệu ở eo, vừa tạo điểm nhấn nữ tính, duyên dáng, vừa khéo léo tôn lên vòng eo thon gọn, giúp các nàng ghi điểm với vẻ ngoài thanh lịch và sang chảnh.

Nơi mua: Su Chang Giá: 185k

Sang chảnh và điệu đà hơn với những kiểu áo len mỏng cách điệu, vừa tạo điểm nhấn nữ tính, duyên dáng, vừa giúp tổng thể trang phục thêm phần tinh tế, cuốn hút mà chẳng cần phối đồ cầu kỳ.

Nơi mua: ZHELIHANGFEI Global Store Giá: 192k

Năm nay, những mẫu áo len cổ V phối ren đang trở thành xu hướng được nhiều chị em yêu thích nhờ vẻ đẹp vừa điệu đà, nữ tính, vừa sang chảnh, tinh tế. Chi tiết ren mềm mại tạo điểm nhấn đầy cuốn hút, giúp các nàng ghi điểm phong cách ngay cả khi chỉ phối đồ đơn giản.

Nơi mua: Miho. House Giá: 125k





Áo len mỏng lệch vai là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng yêu thích phong cách nữ tính, quyến rũ mà vẫn tinh tế. Thiết kế khéo léo khoe bờ vai thanh mảnh, giúp các nàng có ngay vẻ ngoài sang chảnh, cuốn hút mà chẳng cần lên đồ quá cầu kỳ.

Nơi mua: DIMs By Chuha Giá: 147k

Áo len mỏng kẻ ngang là món đồ kinh điển chưa bao giờ lỗi mốt mỗi khi thu đông về. Những đường kẻ đơn giản nhưng đầy cuốn hút giúp tổng thể trang phục thêm trẻ trung, thời thượng, chỉ cần kết hợp cùng quần jeans hay quần âu là đủ ghi điểm thanh lịch, sang xịn.

Nơi mua: TREEYURE Giá: 149k

Vẫn là kiểu áo len lệch vai đầy nữ tính, nhưng với chất liệu mỏng nhẹ, mềm mại, thiết kế này lại càng tôn lên vẻ thanh thoát, duyên dáng của người mặc.

Nơi mua: Cam Closet Giá: 186k

Áo len mỏng kết hợp thiết kế cổ yếm mang đến vẻ ngoài vừa điệu đà, nữ tính, vừa phá cách đầy cuốn hút. Phần cổ áo độc đáo tạo điểm nhấn tinh tế, giúp các nàng thêm phần sang chảnh, thời thượng ngay cả khi chỉ phối cùng những món đồ basic.

Nơi mua: Cesyvn Giá: 132k

Cuối cùng là một mẫu áo len dày dặn hơn đôi chút, nổi bật với chi tiết cách điệu tựa như chiếc khăn choàng mềm mại. Thiết kế độc đáo này không chỉ giúp giữ ấm trong những ngày trời lạnh mà còn tạo điểm nhấn sang chảnh, thời thượng, giúp các nàng ghi điểm phong cách mà chẳng cần phối đồ cầu kỳ.