Gọi video khỏa thân với bạn trai quen qua mạng, cô gái trẻ bị tống tiền

Đối tượng L.Đ.Q tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Kon Tum)

Ngày 21/6, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Công an TP.Kon Tum triệu tập, làm việc với đối tượng L.Đ.Q. (SN 1995, trú xã An Nhơn, Bình Định) vì có hành vi đe doạ tung clip chứa hình ảnh nhạy cảm của một cô gái trẻ nhằm tống tiền.

Chị Y. cho biết, đầu tháng 4, thông qua mạng xã hội Facebook, tài khoản tên “Trần Thành” chủ động làm quen với chị. Sau thời gian trò chuyện qua lại với nhau, đối tượng đã đặt vấn đề yêu cầu Y. gọi video khoả thân khoe cơ thể và được cô gái này đồng ý mà không có bất kỳ nghi ngờ nào. Tuy nhiên, trong lúc gọi video, Q. đã chủ động quay chụp màn hình lưu giữ lại những hình ảnh nóng của cô gái.

Đến cuối tháng 4, Q. bắt đầu nảy sinh ý định cưỡng đoạt tài sản của chị Y. bằng những hình ảnh, clip nhạy cảm mà đối tượng này đã chủ động lưu giữ sau những lần cả hai liên lạc.

Theo đó, đối tượng này liên tục nhắn tin, gọi điện, đe dọa yêu cầu chị Y. phải gửi tiền cho mình nếu không thì sẽ gửi các hình ảnh, clip nhạy cảm của chị cho bố, mẹ, người thân, đồng thời đăng tải lên mạng xã hội.

Do lo sợ, chị Y. đồng ý gửi cho nam thanh niên này 500 nghìn đồng. Chưa dừng lại ở đó, Q. vẫn tiếp tục thực hiện việc tống tiền với chị Y.. Ngoài ra đối tượng còn tạo lập hàng chục tài khoản mạng xã hội ảo để liên tục khủng bố tinh thần, yêu cầu Y. phải cho xem hình ảnh nhạy cảm.

Ngày 20/6, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Kon Tum cho biết, đơn vị đang hoàn tất các thủ tục để ra quyết định khởi tố đối với đối tượng L.Đ.Q. về hành vi cưỡng đoạt tài sản.