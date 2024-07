Go Min Si giảm 14kg với 2 tips, chống đói bằng thứ siêu thị Việt chỉ bán vài nghìn đồng

Sau thành công ngoài sức mong đợi của mùa 1, chương trình truyền hình thực tế Jinny’s Kitchen đang rục rịch trở lại mùa 2 với nhà hàng được mở bán tại Reykj, Iceland. tvN đã xác nhận, dàn cast cũ (Lee Seo Jin, Park Seo Joon, Jung Yoo Mi, Choi Woo Sik) vẫn sẽ tiếp tục góp mặt trong mùa 2 sắp tới này, cùng với gương mặt mới toanh, nữ diễn viên Go Min Si.

Go Min Si là thành viên tiếp theo được chiêu mộ vào dàn cast của Jinny's Kitchen, thay thế vị trí của V (BTS)

Ngoài visual xinh xắn ngọt ngào và kho tàng phim ảnh đáng ấn tượng, cô nàng còn từng gây sốc cư dân mạng vì giảm liên tục 14kg cho vai diễn.

Cụ thể, trong bộ phim The Witch: Part 1. The Subversion (2018) đóng cùng với Kim Dami, để giành được vai diễn Do Myung Hee vui vẻ và đầy hoạt bát, Go Min Si đã phải tăng lên 57-58kg trong một khoảng thời gian ngắn, khiến diện mạo của cô gần như không thể nhận bởi cặp má phúng phính và khuôn mặt có phần đầy đặn, tròn trịa. Sau đó, cô nàng tiếp tục "xả thân" giảm xuống mức 44kg để có được một vai diễn trong series ăn khách Sweet Home.

Kbiz đã từng có một Go Min Si phúng phính,đáng yêu thế này trong The Witch: Part 1. The Subversion

Và rồi cô nàng gây ấn tượng với vai diễn nữ sinh ngổ ngáo sau khi giảm 14kg thành công trong Sweet Home

Go Min Si ít khi mặc hở nhưng một khi đã "bung xoã" thì body cũng cháy không kém các mỹ nhân làng phim ảnh xứ Hàn khác

Vận động thường xuyên

Bộ môn giúp Go Min Si giữ dáng săn chắc chính là ballet. Sự thật thú vị là ballet không chỉ hỗ trợ tạo đường cong cơ thể gợi cảm và duy trì tư thế đẹp, mà còn tăng cường sức mạnh phần cơ core, cải thiện sự linh hoạt cho body. Đây cũng là bộ môn được nhiều chị em lựa chọn để lấy lại vóc dáng.

Cô nàng có niềm đam mê mãnh liệt với ballet, bộ môn giúp tăng sức mạnh cơ core và sự dẻo dai, linh hoạt

Không chỉ ballet, nàng thơ Youth Of May còn vô cùng yêu thích pilates và yoga. Cô nàng cho biết, 2 bộ môn này giúp phần cơ core trở nên chắc khoẻ và giãn cơ cực hiệu quả, đồng thời giảm mỡ và làm thon gọn vóc dáng “đỉnh của chóp”.



Ngoài ra khi rảnh rỗi, Go Min Si thường tự thưởng cho bản thân những buổi đi chơi rèn luyện sức bền như leo núi hay đạp xe, vừa tăng cường sức mạnh mà lại vừa cải thiện sức khoẻ tinh thần. 2 bộ môn thể thao sẽ kích thích sự phát triển của các nhóm cơ chân, cánh tay, bụng và lưng, cũng như giúp giảm nguy cơ các vấn đề về xương khớp.

Mỹ nhân 9x ưa chuộng pilates và yoga bởi hiệu quả đối với cơ thể là vô cùng lớn

Leo núi hay đạp xe là những bộ môn vô cùng tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần

Thực đơn ăn uống lành mạnh

Thay vì kiêng khem, bóp mồm bóp miệng một cách cực đoan, Go Min Si lựa chọn thực đơn giảm cân lành mạnh và khoa học để cơ thể vẫn hấp thụ dinh dưỡng và năng lượng đủ cho một ngày làm việc.

Đặc biệt, bí quyết để hạn chế cơn thèm ăn của người đẹp sinh năm 1995 chính là sữa chua để vừa đỡ đói mà lại không bị béo. Đây là món ăn siêu rẻ, thường được bán vài nghìn đồng một hộp, lại dễ mua ở các siêu thị, cửa hàng tiện lợi hay tiệm tạp hóa. Ngoài ra, cô cũng uống protein shake hoặc ăn thanh ngũ cốc khi cơ thể cần thêm năng lượng.