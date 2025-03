Giữa tin chia tay Kim Woo Bin, Shin Min Ah thốt ra 1 câu trước mặt Hyeri khiến MXH nổi sóng

Shin Min Ah gần đây đã tham gia ghi hình cho talk show Hyell’s club do Hyeri làm chủ xị. Tới tối 24/3, đoạn clip giới thiệu màn xuất hiện của mỹ nhân họ Shin trong Hyell’s club đã trở thành chủ đề gây bão trên mạng xã hội xứ củ sâm. Được biết, tập phát sóng có sự tham gia của Shin Min Ah sẽ được đăng tải lên kênh YouTube của Hyeri vào ngày 28/3 tới đây. Trong clip nhá hàng, nữ diễn viên họ Shin gây xôn xao khi chia sẻ với Hyeri rằng: “Chị cảm thấy vui vẻ khi được ở bên cạnh người mình yêu”.

Ngay lập tức, câu nói của mỹ nhân Hometown Cha-Cha-Cha đã khiến truyền thông và mạng xã hội nổi sóng. Ký giả của tờ Sports Chosun nhận định, tuy Shin Min Ah không chỉ đích danh bất cứ ai nhưng “người yêu” xuất hiện trong lời chia sẻ của nữ diễn viên không ai khác chính là Kim Woo Bin. Và qua đây, nữ diễn viên đã gián tiếp phủ nhận nghi vấn chia tay tài tử họ Kim gây xôn xao cộng đồng mạng thời gian gần đây. Trong khi đó, nhiều khán giả lại cho rằng, chưa chắc Shin Min Ah đã đề cập tới Kim Woo Bin vì người cô yêu có thể là các thành viên trong gia đình như bố mẹ, chị gái hoặc em trai nữ diễn viên. Theo những cư dân mạng này, phải đợi tới khi tập đầy đủ có sự tham gia của Shin Min Ah lên sóng vào hôm 28/3 tới đây, công chúng mới có thể xác nhận danh tính nhân vật mà cô đề cập tới.

Lời chia sẻ của Shin Min Ah về "người yêu" trong clip giới thiệu talk show do Hyeri làm chủ xị đã gây bàn tán trên mạng xã hội

Nghi vấn Shin Min Ah - Kim Woo Bin chia tay lần đầu rộ lên sau khi nam diễn viên xuất hiện trên show Handsome Guys hồi tháng trước. Khi được hỏi về những dự định trong năm mới 2025, Kim Woo Bin gây chú ý khi trả lời rằng: "Tôi chả có kế hoạch gì cho năm mới này". Từ đây, tờ TenAsia đã đăng tải bài viết với tiêu đề gây chú ý: "Dấu hiệu chia tay với Shin Min Ah?… Kim Woo Bin đã hẹn hò công khai suốt 11 năm nhưng lại nói rằng không có kế hoạch nào cho năm mới"

Shin Min Ah - Kim Woo Bin lần đầu gặp nhau ở 1 buổi chụp ảnh quảng cáo cách đây hơn 10 năm. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi tháng 7/2015 trong sự chúc mừng của công chúng. Năm 2017, khi Kim Woo Bin bị chẩn đoán mắc ung thư và phải ngừng hoạt động để điều trị, Shin Min Ah đã luôn ở bên chăm sóc và là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh vượt qua bệnh tật

Cũng trong đoạn clip nhá hàng mới đây, Hyeri đã chia sẻ về mối lương duyên với đàn chị Shin Min Ah: “Em thực sự đã trông thấy chị ngoài đời từ trước rồi ạ!”. Thì ra Hyeri từng tới buổi công chiếu phim điện ảnh My Love, My Bride do Shin Min Ah đóng chính hồi năm 2014. Đàn em vừa dứt lời, Shin Min Ah liền xác nhận: “Ồ chị nhớ ra rồi nè. Chị còn nghe lỏm được em nói về chị lúc ở trong nhà vệ sinh. Kiểu như mấy cô gái học sinh trung học buôn chuyện ấy”.

Hyeri vội tiếp lời đàn chị: “Em đã nói ‘Tôi trông thấy chị Shin Min Ah rồi, chị ấy đẹp điên đảo luôn ấy’. Hình như là vậy ạ”. Shin Min Ah liền hưởng ứng bằng nụ cười rạng rỡ trên môi: “Đúng là em đã nói như vậy đấy”.

Màn tương tác thú vị giữa Shin Min Ah và Hyeri khiến người hâm mộ không khỏi thích thú

Nguồn: Kbizoom