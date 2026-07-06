Giữa ồn ào bị Lucie Nguyễn công khai tin nhắn, Tuấn Dương lên tiếng: "Để vợ chồng em tự nói chuyện"

Ngoài ra Tuấn Dương cũng giải thích nghi vấn dùng chuyện gia đình làm content trước thềm livestream.

Vợ chồng Tuấn Dương - Lucie Nguyễn đang nhận về nhiều sự chú ý trong vài ngày gần đây sau khi Lucie công khai đoạn tin nhắn trách móc chồng. Tối 5/7, Tuấn Dương bất ngờ lên tiếng về đoạn tin nhắn đang gây tranh cãi.

Tuấn Dương - Lucie Nguyễn và đoạn tin nhắn gây tranh cãi

Tuấn Dương thừa nhận mình là người có lỗi vì khiến Lucie Nguyễn buồn khi cô phải một mình chăm hai bé. Dương cho rằng việc vợ tủi thân là điều dễ hiểu, đồng thời mong cộng đồng mạng không chỉ trích Lucie. Nam TikToker khẳng định cả hai sẽ tự giải quyết và vợ chồng vẫn rất yêu thương nhau.

Nguyên văn chia sẻ của Tuấn Dương:

“Mọi người ơi, đừng trách vợ em nữa nha.

Thật ra lần này là do em làm vợ buồn. Vợ em vừa sinh em bé, một mình chăm hai đứa nhỏ nên mong chồng đi công việc về là 2 vợ chồng gặp nhau thôi. Ai trong hoàn cảnh đó chắc cũng sẽ tủi thân và giận giống vậy.

Em biết vợ em thương em nên mới mong em về sớm, còn em thì lại chưa nghĩ được hết cảm xúc của vợ. Nên vợ giận là đúng, em cũng đang bị vợ phạt đây.

Chuyện vợ chồng em thì để tụi em tự nói chuyện với nhau nha. Mọi người đừng vì chuyện này mà trách hay công kích vợ em. Em cảm ơn mọi người đã quan tâm gia đình em rất nhiều.

Vợ chồng thì ai cũng có lúc giận hờn chút xíu, nhưng tụi em vẫn thương nhau lắm. Mọi người yên tâm nha”.

Bài đăng của Tuấn Dương trên kênh TikTok 1,6 triệu người theo dõi

Ở phần bình luận, Tuấn Dương cũng phản hồi một số bình luận từ cư dân mạng.

Về lời khuyên “đừng hở tí đưa chuyện riêng lên MXH”, Tuấn Dương giải thích đó là cảm xúc nhất thời nên khó nói. “Cảm xúc mà em, chúng ta đều là con người cả thôi đôi khi cũng khó nói trong hoàn cảnh đó. Nếu mà là anh thì anh cũng không chắc anh làm được tốt hơn” - chồng kém 9 tuổi của Lucie nói.

Về chuyện làm content gây chú ý trước thềm livestream ngày 7/7, Tuấn Dương phủ nhận. Dương giải thích rằng phần gắn thông tin phiên live vào clip là do tính năng tự động gắn của nền tảng, không tự gỡ được.

Tuấn Dương phản hồi một số bình luận từ cư dân mạng

Trước đó, Lucie Nguyễn trở thành tâm điểm bàn luận sau khi đăng tải đoạn tin nhắn với chồng lên mạng xã hội.

Trong tin nhắn, cô bày tỏ sự buồn lòng khi hai con cùng mắc tay chân miệng, sốt cao tới 40 độ, bản thân phải một mình thức đêm chăm con, trong khi cứ nghĩ chồng bận công việc nên không dám làm phiền. Sau đó Lucie Nguyễn biết lịch quay của Tuấn Dương đã kết thúc từ khi các con bắt đầu ốm và anh lại dành thời gian đi chơi nên không khỏi thất vọng.

Tuấn Dương liên tục xin lỗi vợ trong đoạn hội thoại, thừa nhận đã khiến cô buồn vì không về hỗ trợ chăm con.

Việc Lucie công khai đoạn tin nhắn khiến dư luận chia thành hai luồng ý kiến. Một bộ phận đồng cảm với Lucie, cho rằng việc một mình chăm hai con ốm là áp lực lớn và cảm giác tủi thân khi chồng không có mặt là điều dễ hiểu. Ngược lại, nhiều người bênh vực Tuấn Dương, nhận định chỉ một đoạn hội thoại không thể phản ánh toàn bộ vai trò của anh trong gia đình. Bởi lẽ trước đó nam TikToker thường xuyên chia sẻ hình ảnh chăm con, hỗ trợ vợ và được đánh giá là người chồng, người cha có trách nhiệm.

Hiện tại Lucie Nguyễn chưa có bất cứ phản hồi nào về những tranh cãi gần đây.