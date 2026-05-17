Giữa cơn bão AI, có một ngành vẫn “miễn nhiễm” và đang thiếu người trầm trọng

Câu hỏi "học gì để không bị AI soán ngôi?" đang trở thành nỗi băn khoăn lớn của Gen Z khi chọn nghề.

Trong làn sóng tự động hóa, những công việc mang tính lặp lại đang dần bị thay thế. Ngược lại, những ngành đòi hỏi kỹ năng thực tế – nơi con người phải trực tiếp vận hành, xử lý tình huống và làm việc với hệ thống thật – lại ngày càng có giá trị.

Và Kỹ thuật Điện – Điện tử là một trong số đó.

Điện – Điện tử: Ngành đứng sau mọi công nghệ nhưng ít được nhìn thấy

Khác với lầm tưởng chỉ sửa chữa thiết bị, Kỹ thuật Điện – Điện tử là ngành nền tảng đứng sau hầu hết hệ thống hiện đại: Từ vi mạch, robot công nghiệp đến lưới điện quốc gia.

Nếu AI là "bộ não", thì Điện – Điện tử chính là phần giúp nó vận hành trong thế giới thực

AI vẫn khó có thể thay thế hoàn toàn những công việc như:

- Lắp đặt và vận hành hệ thống công nghiệp

- Xử lý sự cố tại hiện trường

- Tối ưu thiết bị trong môi trường sản xuất thực tế

Đây chính là nhóm kỹ năng "thực chiến" mà thị trường lao động vẫn đang cần.

Không chỉ là xu hướng, nhu cầu nhân lực kỹ thuật đang tăng mạnh. Theo dự báo đầu năm 2026, chỉ riêng thủ phủ công nghiệp Bắc Ninh đã cần tới 230.000 lao động, trong khi ngành bán dẫn đang thiếu hụt tới 80% nhân sự chuyên môn cao. Điều này khiến nhóm kỹ sư thực hành trở thành lực lượng được săn đón, với thu nhập có thể đạt 20–30 triệu VNĐ/tháng tại nhiều doanh nghiệp.

Câu chuyện của genZ từ đam mê tháo lắp đến thủ khoa đầu vào

Là sinh viên ngành Kỹ thuật Điện – Điện tử, Nguyễn Tiến Đạt (quê ở Phúc Sơn, TP. Hà Nội) không đi theo con đường "học giỏi từ đầu".

Từ nhỏ, Đạt đã thích tháo lắp các thiết bị điện trong nhà. Những chiếc quạt, ổ điện hay đồ điện tử cũ trở thành "phòng thí nghiệm" đầu tiên, giúp bạn hiểu dần cách mọi thứ vận hành.

Đạt là thủ khoa đầu vào K17 của ICC với 27/30 điểm

Lên THPT, Đạt tập trung vào Vật lý và xác định rõ định hướng nghề nghiệp. Thay vì chọn lộ trình nặng lý thuyết, bạn quyết định theo học tại Trường Cao đẳng Công Thương Quốc tế (ICC) – môi trường đào tạo thiên về thực hành.

Điều khiến Tiến Đạt ấn tượng không nằm ở điểm số, mà ở cách học.

"Có những buổi mình được trực tiếp lắp mạch, kiểm tra lỗi và thấy kết quả ngay. Cảm giác khác hoàn toàn so với chỉ học lý thuyết", Đạt chia sẻ.

Tại ICC, sinh viên ngành Điện – Điện tử được tiếp cận các nội dung như IoT, PLC, tự động hóa, điện tử công suất… theo hướng thực hành từ sớm

Đáng chú ý, khoảng 70% thời lượng đào tạo được dành cho thực hành, giúp sinh viên liên tục làm việc với thiết bị, mô hình và tình huống thực tế, thay vì học nặng lý thuyết. Cách tiếp cận này giúp người học hình thành kỹ năng nghề nhanh hơn và dễ bắt nhịp với môi trường doanh nghiệp ngay sau khi ra trường.

Không dừng ở đó, sinh viên còn được học với sự tham gia của kỹ sư, chuyên gia đang làm việc trực tiếp trong ngành và có cơ hội tiếp cận môi trường sản xuất thực tế.

Học trong "lòng doanh nghiệp" – từ lớp học đến nhà máy

Theo thông tin từ ICC, nhà trường đã chủ động thiết lập mối quan hệ hợp tác với nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử. Đây đều là những đơn vị có yêu cầu cao về chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ kỹ thuật viên và nhân sự có tay nghề chuyên môn vững vàng.

Sinh viên ICC được tiếp cận quy trình sản xuất, máy móc và môi trường làm việc thực tế

Đại diện doanh nghiệp nhiều lần nhấn mạnh nhu cầu tuyển dụng nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, đồng thời đánh giá cao mô hình đào tạo thực hành của ICC, đặc biệt là việc sinh viên được tiếp cận thực tế sớm và được doanh nghiệp đồng hành trong đào tạo.

Điểm quan trọng của mô hình này là sinh viên không bị tách biệt giữa học và làm.

Nhiều bạn có thể:

- Tích lũy kinh nghiệm thực tế ngay khi còn đi học

- Hiểu rõ vị trí nghề nghiệp phù hợp với mình

- Thực tập hưởng lương, tự chủ tài chính từ sớm

- Có cơ hội được doanh nghiệp giữ lại sau thực tập

Khoảng cách giữa "ra trường" và "đi làm thật" vì thế được rút ngắn đáng kể.

Cam kết việc làm và định hướng hội nhập

Với mạng lưới đối tác doanh nghiệp rộng, ICC xây dựng định hướng hỗ trợ việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp dựa trên nhu cầu tuyển dụng thực tế. Doanh nghiệp không thiếu người học giỏi lý thuyết, mà cần những người có thể làm được việc ngay khi vào vị trí.

ICC đào tạo nhân lực chất lượng cao theo "đơn đặt hàng" của doanh nghiệp

Giữa thời AI, lợi thế thuộc về người làm được việc. Câu hỏi quan trọng không chỉ là "học ngành gì", mà còn là "học theo cách nào".

