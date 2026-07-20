Giọt nước mắt tại Tiên Sơn và chiếc cúp vô địch trong lòng người hâm mộ của đội tuyển FPT Polytechnic AOV

Vượt qua hàng loạt thế lực lớn để hiên ngang đứng trong Top 3 đội tuyển mạnh nhất thế giới, FPT Polytechnic đã khép lại hành trình APL 2026. Trận thua sát nút 3-4 trước Bacon Time tại Bán kết tổng không làm lu mờ đi hành trình tự hào - nơi những chàng trai sinh viên đã chinh phục trọn vẹn niềm tin và trái tim của công chúng.

Bước chuyển mình từ giải đấu phong trào lên sân khấu quốc tế

Hành trình tiến ra biển lớn tại APL 2026 của FPT Polytechnic thực chất không phải một câu chuyện trải đầy hoa hồng. Ngược lại, đội tuyển này vốn có xuất phát điểm từ Tứ Phương Đại Chiến - sân chơi vốn chỉ dành riêng cho phong trào giới trẻ và các câu lạc bộ bán chuyên. Ngày đầu tiên bước chân vào môi trường thi đấu chuyên nghiệp, tập thể non trẻ ấy phải đối mặt với không ít hoài nghi từ giới chuyên môn. Một đội hình vừa học, vừa thi đấu, bị đóng khung trong cái mác "đội tuyển sinh viên đi cọ xát" hiển nhiên không thể đặt lên bàn cân cùng các thế lực lâu năm tại Đấu Trường Danh Vọng.

Sự bỡ ngỡ trong những mùa giải đầu tiên là điều không tránh khỏi khi khoảng cách giữa sân chơi phong trào và giải đấu chuyên nghiệp là quá lớn. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh họ đã từng bước khẳng định vị trí, trụ vững qua từng vòng đấu. Cú hích lớn nhất đến từ giải quốc nội khi đội hình sinh viên này đánh bại đội tuyển GAM để đạt được vị trí hạt giống số 3, hiên ngang bước ra đấu trường quốc tế.

Sự tiến bộ thần tốc đó tiếp tục được duy trì khi bước vào vòng bảng APL 2026. Trong bối cảnh các đại diện đồng hương lần lượt sảy chân trước áp lực của giải đấu quốc tế, FPT Polytechnic từ vị thế bị đánh giá thấp lại âm thầm tiến sâu, trở thành niềm hy vọng duy nhất còn sót lại của khu vực Việt Nam. Đỉnh điểm là trận derby tại vòng loại trực tiếp, nơi họ trực tiếp đánh bại hạt giống số 1 FPT x Flash bằng chiến thắng thuyết phục để độc hành tiến thẳng vào chặng đua cuối cùng tại Đà Nẵng.

12 trận đấu nghẹt thở tại Tiên Sơn và giới hạn tột cùng của bản lĩnh

Ngày thi đấu quyết định tại Cung thể thao Tiên Sơn thực sự là một thách thức về cả thể lực lẫn tinh thần đối với các tuyển thủ trẻ. Tại trận Bán kết nhánh thua diễn ra trước đó, FPL đã cống hiến một màn trình diễn bùng nổ khi hủy diệt đối thủ ANK với tỷ số thuyết phục 4-1 sau 5 ván đấu, bao gồm cả một ván thắng lịch sử chỉ vỏn vẹn trong 9 phút. Chiến thắng này không chỉ đưa họ vào Top 3 đội mạnh nhất giải đấu mà còn thổi bùng ngọn lửa cuồng nhiệt tại các khu vực Watch Party do Trường Cao đẳng FPT Polytechnic tổ chức đồng loạt tại 10 cơ sở trên toàn quốc.

FPT Polytechnic tổ chức cho sinh viên tham gia cổ vũ trực tiếp tại Cung thể thao Tiên Sơn, kết hợp cùng chuỗi Watch Party tại 10 cơ sở trên toàn quốc.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất nằm ở việc họ phải bước ngay vào trận Bán kết tổng với Bacon Time - một đại diện lớn của Thái Lan. Thi đấu liên tục trong một ngày với tổng cộng 12 trận, các chàng trai FPL đã phải vắt kiệt những năng lượng cuối cùng dưới ánh đèn sân khấu lớn.

Trước một Bacon Time đầy tinh quái và giàu bản lĩnh, đội tuyển sinh viên Việt Nam vẫn lì lợm kéo trận đấu đến ván thứ 7. Thất bại sát nút 3-4 khi thể lực đã chạm ngưỡng kiệt quệ hoàn toàn không phải là một sự gục ngã, mà là minh chứng cho một tinh thần chiến đấu kiên cường đến tận những giây phút cuối cùng.

Điểm tựa nhân văn tạo nên thế hệ trẻ "dám nghĩ, dám làm"

Kết quả tại APL 2026 không chỉ được đo đếm bằng vị trí Top 3 chung cuộc, mà nằm ở giá trị con người mà mô hình trường học đồng hành đã kiến tạo nên. Qua sự định hướng bài bản từ nhà trường, Esports không còn là lối đi rủi ro của người trẻ, mà trở thành môi trường để rèn luyện ý chí, sự tự tin, bản lĩnh dám theo đuổi đam mê và sẵn sàng chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân.

Ngay khi nhà chính sụp đổ, hình ảnh FPL.Thanh Duy không thể kìm được những giọt nước mắt. Đó không chỉ là giọt nước mắt tiếc nuối cho một giấc mơ dang dở, mà còn là sự giải tỏa của cả một hành trình dài từ một đội tuyển phong trào vượt qua vô vàn áp lực, hoài nghi để đổi lấy sự thừa nhận.

Nhưng khác với kịch bản thường thấy của thể thao chuyên nghiệp, giọt nước mắt ấy không phải đón nhận những lời chỉ trích. Làn sóng người hâm mộ đổ về các diễn đàn, cùng cái ôm động viên kịp thời từ Ban lãnh đạo và thầy cô tại trường đã tạo nên một điểm tựa vững chắc cho các tuyển thủ. Sự chào đón nồng nhiệt của công chúng dành cho đội tuyển sau thất bại là phần thưởng danh giá nhất, khẳng định giá trị nhân văn của một ngôi trường luôn đồng hành cùng người trẻ.

Sự thừa nhận và tình cảm trọn vẹn từ công chúng chính là chiếc "cúp vô địch" danh giá nhất dành cho đại diện của Việt Nam sau giải đấu.

Hành trình của FPT Polytechnic tại APL 2026 đã khép lại, nhưng định kiến về "đội tuyển lót đường" đã được xóa bỏ. Những chú Ong kiêu hãnh có thể chưa chạm tay vào chiếc cúp vô địch quốc tế, nhưng từ bệ phóng vững chắc của nhà trường, họ đã chứng minh được giá trị của sự tử tế, bản lĩnh và mở ra một góc nhìn đầy tích cực cho cộng đồng thế hệ trẻ đam mê Esports tại Việt Nam.