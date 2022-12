Giọng Hát Việt đổi nhà sản xuất, giới thiệu nhân vật quyền lực mới

Năm 2012, chương trình truyền hình thực tế The Voice lần đầu tiên đến Việt Nam và đã gây được tiếng vang rất lớn ở thời điểm đó. Cuộc thi đã trở thành bệ phóng, nền tảng vững chắc cho những tài năng có mong muốn trở thành ngôi sao trên thị trường âm nhạc Việt. Điển hình phải kể đến hàng loạt cái tên như Hương Tràm, Đức Phúc, Vũ Cát Tường, Hoàng Dũng... đang làm mưa làm gió khắp các bảng xếp hạng ngay cả tới thời điểm hiện tại.

Sau những thành công ở 6 mùa giải trước, The Voice Việt Nam đã quay trở lại với mùa thứ 7 cùng thông tin bất ngờ về việc "đổi chủ" - nhà sản xuất mới. Theo chia sẻ từ phía đơn vị sản xuất, Giọng Hát Việt mùa thứ 7 này chính là cột mốc 10 năm nên sẽ được kỳ vọng là phiên bản đầu tư mạnh nhất, cũng sẽ là phiên bản thay đổi nhiều nhất nhưng lại bám sát format gốc nhất từ trước đến nay.

Vừa mới đây, The Voice Việt Nam 2023 đã chính thức công bố Giám đốc âm nhạc mới, đó chính là nhạc sĩ - nhà sản xuất Âm nhạc Dương Cầm. Được biết, đây là lần đầu tiên Dương Cầm đảm nhận cương vị đặc biệt này cho một chương trình thực tế dài hơi như The Voice. Nam nhạc sĩ cho biết bản thân không mấy áp lực, dù trước đó những cái tên như Phương Uyên, Hồ Hoài Anh hay Lưu Thiên Hương đều làm rất tốt vị trí này.

Trước nhiều ý kiến cho rằng The Voice đã có phần giảm nhiệt, Dương Cầm lại có suy nghĩ khác. Anh cho biết: "The Voice US đã đi đến mùa thứ 23 và vẫn còn rất nhiều sức hút nên tôi tin The Voice Việt Nam với sự trở lại lần này cùng phiên bản mới sẽ vẫn là một chương trình được nhiều người yêu thích".

Lần đầu tiên, khán giả tại trường quay sẽ là những người được hoà mình vào âm nhạc, vào những phần thi của thí sinh với những bộ ghế xoay quyền lực hoàn toàn mới và thiết kế sân khấu tiệm cận với phiên bản gốc nhất. Hệ thống âm thanh, ánh sáng cũng sẽ được đầu tư với mục đích nâng tầm giọng hát của thí sinh, tạo nên sự hoành tráng, bùng nổ nhất có thể.

Theo chia sẻ từ Ban tổ chức, The Voice Việt Nam mùa thứ 7 sẽ bám sát tối đa format của chương trình gốc với "nút chặn" (Block) sẽ được nâng cấp, hứa hẹn sẽ tạo nên rất nhiều những kịch tính cho vòng Giấu Mặt, khiến các Huấn luyện viên phải đau đầu với chính quyết định của mình trên ghế nóng.

Đặc biệt, trước hàng loạt những thắc mắc của khán giả, người hâm mộ về việc mở rộng dòng nhạc, thể loại nhạc cho cột mốc đánh dấu năm thứ 10 của The Voice Việt Nam, nhà sản xuất cũng có chia sẻ cụ thể: "Mở rộng cho tất cả các dòng nhạc, thể loại, thực tế từ lời đề nghị của iTV - đơn vị sở hữu bản quyền The Voice thế giới, khi Hip-hop cũng là một dòng nhạc với các thể loại Rap, Beatbox… Trước khi công bố sự trở lại của The Voice - Giọng Hát Việt mùa thứ 7 này, đơn vị sở hữu bản quyền dành liên tục 3 ngày để cùng thảo luận với ekip Việt Nam về format, về những luật chơi mới mà phía Việt Nam muốn áp dụng trong mùa năm nay. Chính họ đã tha thiết đưa ra với chúng tôi yêu cầu được mở rộng thêm cơ hội cho nhiều đối tượng thí sinh dự thi".

Cùng với những công bố mới nhất từ nhà sản xuất, vòng Thử giọng của Giọng Hát Việt 2023 cũng đang nhận được rất nhiều sự quan tâm khi mà đã 3 năm rồi, chưa có một cuộc thi âm nhạc nào thực sự tầm cỡ được tổ chức. Vòng Thử giọng năm nay được diễn ra với hai hình thức online và trực tiếp. Đối với các thí sinh không có điều kiện tham gia thử giọng trực tiếp, Ban tổ chức sẽ tổ chức casting online từ ngày 19/12/2022 đến ngày 15/01/2023.

Vòng thử giọng trực tiếp được diễn ra ở 2 địa điểm là TP.HCM vào ngày 08/01/2023 và Hà Nội vào ngày 15/01/2023.