Giới trẻ háo hức “xé túi mù”, gieo quẻ đầu năm cùng bộ quà Tết sáng tạo từ Perfetti Van Melle

Lấy cảm hứng từ các nghi thức Tết Việt như trao lộc, mừng tuổi và cầu may đầu xuân, bộ quà Tết 2026 được thiết kế theo tinh thần vừa gần gũi, vừa hiện đại. Những chi tiết quen thuộc của ngày Tết được tái hiện qua hình thức mới, như hộp quà dáng lục giác gợi nhớ hộp mứt truyền thống hay các Hộp Quà Tết Hạnh Phúc mang thông điệp đoàn viên, phù hợp cho nhiều thế hệ trong gia đình.

Điểm nhấn của bộ quà Tết năm nay nằm ở việc lồng ghép khéo léo các trò chơi tương tác trong từng sản phẩm, góp phần khuấy động không khí lễ hội và khuyến khích các thành viên cùng tham gia, sẻ chia niềm vui ngày Tết, gắn kết yêu thương. Song song với đó, bộ quà Tết 2026 được thiết kế với nhiều hình dạng và mẫu mã khác nhau, phù hợp cả phân khúc phổ thông và tầm trung, mang đến sự lựa chọn đa dạng cho mọi gia đình.

Trong đó, Chupa Chups "Gieo Quẻ Đầu Năm" mang đến trải nghiệm gieo quẻ như đi lễ đầu xuân: mỗi hộp gồm 15 "quẻ" với những lời chúc may mắn khác nhau, đồng thời ẩn chứa cơ hội nhận được phiên bản Ngựa Đỏ quý hiếm ngẫu nhiên, đi kèm thông điệp ý nghĩa cho năm mới. Alpenliebe "Yêu thương về nhà" tạo nên sự háo hức qua phiên bản "xé túi mù": cùng một thiết kế bao bì nhưng khi mở ra có thể là hai hương vị khác nhau, gợi cảm giác bất ngờ và niềm vui khám phá trong những ngày Tết rộn ràng.

Trong không khí sum họp đầu năm, Hộp Quà Tết Hạnh Phúc được thiết kế theo cảm hứng lịch Tết, chia thành nhiều ngăn với các sản phẩm phù hợp cho từng độ tuổi, để cả gia đình cùng mở quà, cùng thưởng thức. Cùng với đó, Hộp quà Tết Sum Vầy kết hợp Mentos với hình ảnh hộp mứt truyền thống, mang đến cảm giác "Phấn khởi du xuân" qua hương vị the mát, sảng khoái. Những khoảnh khắc gợi mở tương tác ấy giúp mỗi viên kẹo không chỉ là món ngọt đầu năm, mà còn là chất xúc tác cho niềm vui, tiếng cười và sự gắn kết, đúng với thông điệp Alpenliebe - Yêu thương về nhà, Chupa Chups - May mắn đầu năm, và Mentos - Phấn khởi du xuân trong mùa Tết 2026.

Song hành cùng trải nghiệm là những hương vị quen mà lạ, mang tinh thần sáng tạo đặc trưng của Perfetti Van Melle. Lần đầu tiên, Alpenliebe Caramel & Milk ra mắt dưới dạng kẹo mềm, kết hợp caramen béo ngọt và sữa dịu nhẹ, mang đến cách thưởng thức hoàn toàn mới. Đồng thời, các hương vị mang tinh thần Việt như Xoài Muối Ớt, Dưa và Dứa hay loạt vị "Cầu Vừa Đủ Xài" cũng được điều chỉnh để phù hợp hơn với khẩu vị giới trẻ.

Đặc biệt, Perfetti Van Melle còn mang đến các hương vị độc đáo chỉ dành riêng cho Tết gồm Alpenliebe Kem Quả Mọng, Dưa hấu & Cam. Bên cạnh đó, dòng kẹo dẻo Alpenliebe Jelly tiếp tục mang đến niềm vui cho mọi lứa tuổi với ba phiên bản Tím đào – Tím nho - Biển xanh long lanh, bùng vị trái cây, mềm dai nhai đã , phù hợp cho những khoảnh khắc sẻ chia đầu năm.

Từ thiết kế, hương vị đến cách thưởng thức, mỗi hộp quà Tết là một câu chuyện để sẻ chia, một trò chơi để cả nhà cùng tham gia. Đó cũng chính là cách Perfetti Van Melle thổi tinh thần sáng tạo vào mùa lễ hội, để Tết không chỉ là dịp sum họp, mà còn là hành trình gieo may mắn và lan tỏa yêu thương.

Với bộ sản phẩm Tết Bính Ngọ 2026, Perfetti Van Melle chọn cách kể câu chuyện Tết bằng những khoảnh khắc nhỏ, giản dị nhưng đầy cảm xúc. Niềm vui được gieo từ lúc mở quà, lan tỏa qua từng tiếng cười, lưu giữ ký ức đẹp đẽ của một mùa xuân sum vầy.

Chọn bộ quà Tết Perfetti Van Melle để cùng gieo may mắn, chia sẻ niềm vui và khởi đầu năm Bính Ngọ thật ngọt ngào bên gia đình.

Thông tin thêm về nhãn hàng:

Perfetti Van Melle (PVM) là một trong những tập đoàn sản xuất và phân phối kẹo, kẹo cao su hàng đầu thế giới, hiện diện tại hơn 150 quốc gia. Tập đoàn sở hữu danh mục thương hiệu được yêu thích qua nhiều thế hệ như Happydent, Mentos, Chupa Chups, Alpenliebe, Airheads, Center, Fruit-tella, Big Babol, Vivident, Golia, Vigorsol, Smint và Frisk; đồng thời quản lý các thương hiệu Trident, Hollywood, Dentyne, Stimorol, V6 và Bubblicious tại Hoa Kỳ, Canada và châu Âu.

Tại Việt Nam, Perfetti Van Melle đã đồng hành cùng người tiêu dùng hơn 30 năm, không ngừng đổi mới để mang đến những sản phẩm chất lượng, an toàn, lan tỏa niềm vui ngọt ngào trong đời sống thường nhật và các dịp lễ hội quan trọng. Sự kết hợp hài hòa giữa di sản toàn cầu và sự am hiểu sâu sắc văn hóa bản địa giúp Perfetti Van Melle liên tục khẳng định vị thế dẫn đầu ngành bánh kẹo, đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt trong mỗi mùa Tết đoàn viên.

