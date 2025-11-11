Giới trẻ Đà thành “đổ bộ” Barett Urban Zone

Những ngày gần đây, Barett Urban Zone trở thành điểm đến check-in và trải nghiệm được giới trẻ yêu thích. Không gian rực rỡ ánh đèn vàng, các dãy gian hàng ẩm thực tấp nập, khu vực âm nhạc ngoài trời và những góc workshop thủ công nhỏ xinh đã tạo nên một khu tổ hợp đầy năng lượng và phong cách quốc tế. Nhiều du khách và người dân địa phương chọn nơi đây làm background mới cho những bức ảnh kỷ niệm, ghi lại khoảnh khắc thư giãn giữa không gian vừa hiện đại vừa gần gũi bên biển.

Lấy cảm hứng từ những mô hình nổi tiếng như Asiatique (Thái Lan) hay Tokyo Golden Gai (Nhật Bản), Barett Urban Zone tập hợp nhiều địa điểm thương mại, ẩm thực và giải trí hiện đại, kết hợp hài hòa giữa không gian trong nhà và ngoài trời, âm nhạc và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Thiết kế mang phong cách industrial phóng khoáng, ánh sáng rực rỡ và các background "xịn sò" ở mọi góc khiến mỗi bức hình tại đây đều trở nên nổi bật.

Barett Urban Zone hiện đang mở cơ hội cho thuê mặt bằng kinh doanh dành cho các thương hiệu ẩm thực, thời trang, thủ công mỹ nghệ và dịch vụ sáng tạo, nhằm cùng nhau kiến tạo một cộng đồng kinh doanh năng động ngay trung tâm du lịch biển Đà Nẵng. Không chỉ là điểm đến của giới trẻ, BUZ còn hướng đến trở thành một điểm đến giải trí và trải nghiệm văn hóa sôi động, nơi mỗi thương hiệu tham gia đều góp phần làm phong phú bức tranh đô thị về đêm của thành phố biển.

Bên cạnh các điểm check-in cực nghệ, Barett Urban Zone còn có đủ ẩm thực đường phố, món fusion, cà phê và cả spa cao cấp, thích hợp cho mọi nhóm bạn, gia đình hoặc cặp đôi muốn tìm một nơi vừa ăn ngon vừa chill. Các hoạt động hoạt náo tại đây rất phong phú, ngoài show âm nhạc trong tuần thì mỗi cuối tuần còn tổ chức mini fair, workshop thủ công, show âm nhạc sôi động, hoạt động tương tác như làm nail miễn phí, thu hút đông đảo giới trẻ và du khách quốc tế.

Không khó để bắt gặp các gương mặt quen thuộc của giới tiktoker Đà Nẵng đang rủ nhau "đi săn ảnh" ở Barett Urban Zone. Với các góc lung linh và vibe phóng khoáng đậm chất biển, Barett Urban Zone nhanh chóng trở thành điểm hẹn mới cho giới trẻ Đà Nẵng mỗi khi chiều xuống.