Kim cương thiên nhiên không đắt như bạn nghĩ: Làm sao để không “mua hớ”?

Có một sự thật rằng, Gen Z không cần phải là "rich kid thìa vàng" để có thể sắm kim cương thật - vì kim cương vốn không hề đắt như bạn nghĩ! Nhưng vấn đề là, làm sao để tìm được viên kim cương giá tốt mà vẫn đảm bảo chất lượng? Nếu GenZ "check var" mọi thứ trước khi xuống tiền - từ số liệu đến review, thì mua sắm kim cương cũng không ngoại lệ! Cụ thể như thế nào, cùng khám phá trong bài viết sau.

Kim cương đẹp hay xấu - 9 người 10 ý nhưng giấy kiểm định chỉ có một!

Muốn mua được kim cương "tiền nào của nấy", đầu tiên bạn cần hiểu được điều gì làm nên giá trị của một viên kim cương. Mọi viên kim cương thiên nhiên đều được đánh giá dựa trên hệ thống tiêu chuẩn 4Cs của Viện Ngọc học Hoa Kỳ (GIA – Gemological Institute of America), tổ chức uy tín nhất thế giới trong lĩnh vực giám định kim cương. Dưới đây là checklist 4Cs "nhập môn" cho người mới bắt đầu mua kim cương:

Cut (Giác cắt): yếu tố quan trọng nhất. Giác cắt đạt chuẩn xuất sắc toàn diện 3EX thường được định giá cao vì nó giúp viên phản chiếu ánh sáng tối đa, tạo "lửa" và độ sáng đặc trưng.

Color (Màu sắc): thang GIA phân loại màu kim cương từ nước D (trắng tinh khiết) đến Z (vàng nhạt). Màu càng trắng trong giá lại càng đắt.

Clarity (Độ tinh khiết): thể hiện số lượng và vị trí tạp chất trong và ngoài viên kim cương. VS1–VVS2 là cấp độ sạch lý tưởng, đảm bảo tính thẩm mỹ với mức giá dễ tiếp cận.

Carat (Trọng lượng): Đơn vị đo trọng lượng viên, với 1 carat = 0,2g. Viên càng to thì giá càng đắt đỏ. Tuy nhiên, với những viên dưới 1 carat thì người Việt lại quan tâm kích thước phong thuỷ hơn là trọng lượng.

Tất cả thông tin đánh giá về đặc tính và chất lượng của từng viên kim cương đều được thể hiện rõ trên giấy kiểm định GIA.

Cuối cùng là một yếu tố hay bị bỏ qua nhưng thực chất lại ảnh hưởng rất nhiều đến giá, chính là huỳnh quang, chỉ hiện tượng viên kim cương phát ánh sáng màu khi gặp tia cực tím. Thang đo huỳnh quang trải dài từ None (không có) đến Very Strong (rất mạnh). Viên không có huỳnh quang thường được người Việt Nam ưa chuộng, đảm bảo viên luôn sáng đẹp dù ở môi trường nào, từ đó có giá cao hơn các viên có huỳnh quang.

Tất cả thông tin kể trên đều được thể hiện rõ ràng và công khai trên giấy kiểm định GIA đính kèm từng viên kim cương như một tấm căn cước. Có thể nói, theo cảm tính thì chín người mười ý, nhưng giấy kiểm định thì chỉ có một mà thôi!

Kim cương đúng giá sao quá khó tìm!

Trên thị trường, nhiều sản phẩm kim cương được định giá không minh bạch vì người mua thiếu kiến thức cơ bản. Một vài "thủ thuật" thường gặp bao gồm:

- Giấu thông tin huỳnh quang: Viên có fluorescence mạnh vẫn được bán ngang giá với loại không có.

- Đánh tráo tiêu chuẩn: Quảng cáo "3EX" (Excellent Cut, Polish, Symmetry) nhưng thực tế chỉ đạt 1–2 tiêu chí.

- Kim cương dư cạnh hoặc thiếu cạnh: Kích thước chiều dài (Length) và chiều rộng (Width) sau khi làm tròn đến 1 chữ số thập phân không bằng nhau.

- Bán cảm xúc: Lấy câu chuyện "biểu tượng tình yêu vĩnh cửu" để hợp lý hóa giá đắt gấp nhiều lần giá trị thật.

Những chiêu này khiến khách hàng - đặc biệt là khách trẻ - tưởng mình đang mua được "vẻ đẹp xa xỉ", nhưng thực chất là đang trả tiền cho sự thiếu minh bạch.

Tierra Diamond - địa chỉ để "săn" kim cương giá tốt, sẵn sàng hoàn tiền nếu bên khác rẻ hơn!

Nhằm mang đến quyền lợi cao nhất cho khách hàng và khẳng định sứ mệnh minh bạch hóa thị trường kim cương thiên nhiên Việt Nam, Tierra Diamond chính thức triển khai chương trình "Kim Cương Cao Cấp – Giá Bao Chấp" trên toàn quốc. Từ 01/11 đến 30/11/2025, nếu khách hàng tìm thấy viên kim cương GIA tương đương được bán tại nhà bán lẻ hợp lệ với giá thấp hơn Tierra, thương hiệu sẽ hoàn lại 100% giá trị thanh toán và thu hồi sản phẩm.

Tierra Diamond cam kết hoàn tiền 100% và thu hồi sản phẩm nếu khách hàng tìm mua được viên kim cương GIA tương đương với giá rẻ hơn từ bên khác.

Chương trình áp dụng với các sản phẩm kim cương thiên nhiên có kiểm định GIA, dáng Tròn (Round Shape), kích thước đến 5,4mm, có điều kiện so sánh tương đương với viên kim cương được mua tại Tierra. Áp dụng cho các Phiếu đặt hàng/Giấy đảm bảo của Tierra trong thời gian từ 01/11/2025 - 30/11/2025. Thời hạn cuối cùng tiếp nhận yêu cầu là ngày 07/12/2025.

Với bảng giá kim cương được đăng tải công khai, bạn hoàn toàn có thể đối chiếu giá của Tierra với bên khác, từ đó đưa ra quyết định tốt nhất cho mình. Bằng cách chấp nhận hoàn tiền, Tierra không chỉ tự tin với mức giá siêu cạnh tranh của mình, mà còn chứng minh được sự minh bạch, công bằng và đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết.

Vì vậy, nếu bạn còn đang lăn tăn chưa biết nên mua kim cương ở đâu, thì hãy cân nhắc Tierra như một xuất phát điểm lý tưởng!

Xem thêm chi tiết về chương trình "Kim Cương Cao Cấp – Giá Bao Chấp" của Tierra tại đây: https://www.tierra.vn/kim-cuong-cao-cap-gia-bao-chap