Giới trẻ bùng nổ chất tự tin cùng bộ sưu tập “BREAK YOUR LIMIT”

Phong cách chủ đạo của bộ sưu tập đi theo hướng tối giản, hiện đại, đề cao sự thoải mái song vẫn tinh tế tôn lên những nét cá tính riêng biệt của người mặc. Theo đó, các thiết kế đều có kiểu dáng dễ phối, dễ mặc và sử dụng chất liệu có tính bền vững cao cho phép người dùng sử dụng lâu dài.

Hãy cùng xem qua các sản phẩm có trong bộ sưu tập "BREAK YOUR LIMIT" khi được khoác lên những con người có cá tính khác nhau sẽ tạo nên hiệu ứng độc đáo như thế nào nhé!

Mới đây, Vận động viên Thể dục dụng cụ Đinh Phương Thành đã chọn diện những thiết kế thuộc bộ sưu tập "BREAK YOUR LIMIT" trong bộ ảnh kỷ niệm của mình.

Dễ thấy, khi được khoác trên người kỷ lục gia Việt Nam với 5 năm vô địch liên tiếp tại đấu trường Sea Games, sự thoải mái song hành cùng chất mạnh mẽ của những outfit này đã được phát huy một cách tối đa.

Với tinh chất công việc thường xuyên phải sáng tạo, Content Creator Huy Linh Tinh cho biết bản thân cảm thấy cực kỳ thoải mái khi diện sản phẩm trong bộ sưu tập "BREAK YOUR LIMIT", điều này đã truyền năng lượng để bạn tiếp tục chạy deadline cực hiệu quả.

Nếu các thiết kế "BREAK YOUR LIMIT" trên người Đinh Phương Thành thể hiện chất nam tính, lịch lãm, hay mang lại sự thoải mái, casual khi được Huy Linh Tinh diện, thì giờ đây, khi về team của Nguyễn Tấn Hồi, chúng lại toát lên sự trẻ trung và thời trang cực ấn tượng.

Tiếp đến là một phiên bản "BREAK YOUR LIMIT" với phong cách trẻ trung, phóng khoáng hơn từ nhạc sĩ trẻ tài năng Mai Xuân Công.

Các mẫu áo đều có chất liệu thoáng khí, thấm hút mồ hôi tốt, diện thường ngày hoặc chơi thể thao đều thích hợp.

Được biết, dự án "BREAK YOUR LIMIT" kết hợp thực hiện cùng 360 Boutique là một trong những dự án của Romano với mong muốn truyền tải thông điệp tích cực đến Gen Z - thế hệ sinh ra là để phá vỡ những giới hạn: Mỗi chúng ta là một bản thể duy nhất. Thay vì cứ không ngừng so sánh bản thân với mọi người và cố gắng để trở thành một ai đó khác, bạn hãy kéo sự tập trung vào chính mình. Hãy cải thiện những thiếu sót, phát huy điểm mạnh riêng và can đảm phá bỏ những rào cản đang ghì chặt đôi cánh của bạn. Đó mới là những thứ nâng trình sự tự tin giúp Gen Z khởi tạo chiến tích mới.

Luôn sáng tạo để cho ra mắt dòng sản phẩm mới chính là cách mà Romano muốn truyền cảm hứng cho Gen Z, rằng chỉ có "BREAK YOUR LIMIT" - "Bứt phá giới hạn", bạn mới có cơ hội khởi tạo chiến tích mới.

Tinh thần ấy không chỉ được thể hiện trong bộ sưu tập thời trang "BREAK YOUR LIMIT", mà còn xuất hiện ở Romano Gen Z - dòng sản phẩm tiên phong dành cho Gen Z tại Việt Nam. Theo đó, các đặc tính sản phẩm đều được thiết kế để phù hợp với lối sống năng động, thích trải nghiệm, mê khám phá và ngập tràn sắc màu của nam giới trẻ. Romano Gen Z sở hữu công nghệ 3X sức mạnh chứa Salicylic Active ngăn ngừa gàu, làm sạch sâu, kết hợp cùng Menthol Active mang lại cảm giác mát lạnh và tinh chất gỗ thông đỏ có tác dụng nuôi dưỡng da, tóc vượt trội.

Một điểm cộng lớn của dòng sản phẩm này là chất hương Ý trẻ trung phù hợp với các bạn trẻ Gen Z, với 2 phiên bản: Hương gió biển thanh mát và Forest Cedar Hương gỗ tuyết tùng mạnh mẽ.

Nếu là một Gen Z yêu thích sự đơn giản, năng động và phóng khoáng, thì bạn không nên bỏ qua bộ sưu tập "BREAK YOUR LIMIT" từ Romano và 360 Boutique, vừa để trải nghiệm cảm giác thoải mái hết nấc vừa tiếp lửa tự tin cho Gen Z bức phá mọi giới hạn, khởi tạo những chiến tích của riêng mình. .

Romano là thương hiệu chăm sóc cá nhân cho nam giới hàng đầu Việt Nam. Với các sản phẩm đặc trưng mang hương nước hoa nam tính quyến rũ, lịch lãm và phong độ, Romano là người bạn đồng hành không thể thiếu giúp phái mạnh hoàn thiện phong cách, thêm phần tự tin để vươn đến những thành công trong cuộc sống.

