Giới nghệ sĩ kỹ xảo chỉ trích Marvel vì việc nặng lương thấp, hạn nộp sản phẩm luôn gấp đến vô lý

Kỹ xảo, hiệu ứng hình ảnh (VFX) là 1 trong những yếu tố quan trọng góp phần lớn tạo nên thành công cho những bom tấn điện ảnh của Hollywood. Nếu như kịch bản hay diễn xuất của diễn viên có thể thỏa mãn khán giả về mặt nội dung, thì chính VFX lại đáp ứng nhu cầu về mặt hình ảnh của họ, qua đó mang lại trải nghiệm trọn vẹn và hoàn hảo nhất.



Marvel cũng không ngoại lệ khi hiệu ứng kỹ xảo đã giúp họ tạo ra được rất nhiều tác phẩm tỷ USD mãn nhãn như Avengers: Infinity War hay Avengers: Endgame. Tuy nhiên mới đây, rất nhiều nghệ sĩ VFX đã bất ngờ lên tiếng chỉ trích studio này vì cách quản lý công việc thiếu chuyên nghiệp, thường xuyên đưa ra những deadline gấp rút đến vô lý. Một số người thậm chí còn nhận định “Marvel là công ty tồi tệ nhất mà họ từng cộng tác”.

Marvel Studios đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích gay gắt từ các nghệ sĩ VFX.

Làn sóng chỉ trích “gã khổng lồ” nhà Disney bắt đầu từ 1 chủ đề trên Reddit với tên gọi: “Tôi mệt mỏi và chán nản với những dự án của Marvel lắm rồi!”. Người dùng có biệt danh Independent-Ad419, chủ nhân của chủ đề này cho biết: “Có lẽ Marvel là công ty có phương pháp sản xuất và quản lý kỹ xảo tệ nhất hiện nay! Lúc nào cũng vậy, show đã chiếu được quá nửa thời lượng rồi mà họ còn chưa chốt sửa xong phần hình ảnh. Các nghệ sĩ VFX làm việc với Marvel chắc chắn không được trả công tương xứng với những gì họ đã bỏ ra".

"Sức hút của việc được cộng tác với Marvel đang bị đẩy lên cao đến mức quá đà, còn tôi thì chỉ muốn tham gia mấy dự án phim truyền hình bình thường sau cả thập kỷ làm việc với họ".

Marvel Studios bị chỉ trích vì đã "bóc lột" các nghệ sĩ VFX quá đà.

Và bất ngờ thay, bên trong chủ đề này, rất nhiều nghệ sĩ VFX đã bày tỏ sự bức xúc của bản thân sau 1 thời gian dài làm việc cùng Marvel Studios.

Ví dụ, người dùng RANDVR tỏ ra khá gay gắt với “cha đẻ” của MCU: “Hiện tôi đang tham gia dự án thứ 3 liên tiếp của Marvel. Không phải nói quá đâu, tôi thực sự phải thức dậy vào 5 giờ 30 phút sáng thứ 7 để làm việc, liên tục cảm thấy căng thẳng và muốn bỏ cuộc. Bây giờ đã là 6 giờ sáng rồi, và tôi đang nộp đơn xin việc ở những nơi khác, những studio không hợp tác với Marvel, bởi tôi thực sự không thể làm nổi nữa”.

Làn sóng chỉ trích Marvel Studios thậm chí còn lan ra cả những nền tảng mạng xã hội khác. Trên Twitter, Dhruv Govil, nghệ sĩ VFX từng tham gia dự án Guardians of the Galaxy và Spider-Man, cho biết: “Marvel là lý do chính khiến tôi quyết định rời khỏi lĩnh vực kỹ xảo. Họ thực sự là 1 khách hàng quá tồi tệ. Bản thân tôi cũng từng chứng kiến nhiều đồng nghiệp gục ngã sau khi liên tục làm việc quá sức, trong khi Marvel thì liên tục thắt chặt chi phí cho phần hiệu ứng hình ảnh”.

Nghệ sĩ VFX của Guardians of the Galaxy và Spider-Man thậm chí còn đã từ bỏ đam mê sau khi hợp tác với Marvel.

Hiện tại, Marvel Studios vẫn im hơi lặng tiếng về vấn đề này. Tuy nhiên, nếu không có những điều chỉnh thích hợp về mặt quản lý hay cơ chế lương cho đội ngũ nghệ sĩ VFX, rất có thể các dự án tương lai của họ sẽ phải chịu ảnh hưởng nặng nề và không còn chất lượng như trước.

Theo Collider