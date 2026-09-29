Giới bán hàng livestream Trung Quốc gặp đối thủ không bao giờ mệt: AI avatar bán được 212 tỷ tiền hàng trong 6 tiếng, rẻ hơn người thật 90%

Thị trường livestream Trung Quốc đạt 8.180 tỷ NDT năm 2026, nhưng người bán hàng bằng xương bằng thịt đang bị AI avatar đe dọa trực tiếp. Ngay cả "ông hoàng livestream" Lý Giai Kỳ cũng phải lên tiếng.

Avatar AI bán 55 triệu tệ (hơn 212 tỷ) tiền hàng trong một buổi tối, không cần nghỉ, không cần lương

Tháng 6/2025, hai avatar AI mang hình hài La Vĩnh Hạo (Luo Yonghao), một trong những streamer nổi tiếng nhất Trung Quốc với 24,7 triệu follower trên Douyin, đã bán được 55 triệu NDT (khoảng 7,65 triệu USD) chỉ trong hơn 6 tiếng phát sóng trên nền tảng Youxuan của Baidu. Con số này còn cao hơn cả phiên livestream trước đó do chính La Vĩnh Hạo ngồi bán trực tiếp trong 4 tiếng, theo CNBC.

Điều đáng nói là hai avatar này không đơn thuần đọc kịch bản. Baidu huấn luyện mô hình AI từ 5 năm video của La Vĩnh Hạo để bắt chước nhịp hài, cách dẫn dắt và phong cách tương tác đặc trưng của anh. Ngô Gia Lộ, trưởng bộ phận nghiên cứu tại Be Friends Holding (công ty quản lý La Vĩnh Hạo), gọi đây là "khoảnh khắc DeepSeek của toàn ngành livestream và nhân vật số Trung Quốc."

Không chỉ La Vĩnh Hạo, riêng JD.com đã có hơn 70.000 nhà bán hàng sử dụng AI host, với chi phí vận hành chỉ bằng 1/10 so với thuê người thật, theo Stellagent. Từ tháng 12/2025, JD.com mở miễn phí dịch vụ này cho toàn bộ merchant trên nền tảng, và chỉ trong 3 tháng, lượng người dùng tăng vọt.

Lý Giai Kỳ: 100 triệu follower, nhưng không thể phát sóng 24/7

Nếu La Vĩnh Hạo là người chứng minh AI avatar có thể bán hàng, thì Lý Giai Kỳ (Li Jiaqi) là người phải trả lời câu hỏi: con người còn chỗ đứng không?

Lý Giai Kỳ livestream từ năm 2016, sở hữu hơn 100 triệu follower và đã bán hàng tỷ USD mỹ phẩm qua màn hình điện thoại. Biệt danh "Vua son môi" của anh gắn liền với giai đoạn bùng nổ của livestream commerce Trung Quốc.

Nhưng bản thân Lý Giai Kỳ cũng thừa nhận thực tế mới. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, anh nói thị trường "không còn tăng trưởng bùng nổ như 4-5 năm trước" dù đã bước vào "giai đoạn ổn định", theo ChinaTechNews.

Về AI, Lý Giai Kỳ có một câu đáng suy ngẫm: "AI mãi mãi là phiên bản hôm qua của tôi, còn tôi hôm nay luôn có ý tưởng mới." Anh cũng khẳng định AI và livestream là quan hệ "bổ trợ", không phải thay thế. Đó là lập luận có lý từ góc nhìn sáng tạo. Nhưng dữ liệu từ JD.com cho thấy AI host đã đạt hiệu suất bán hàng hơn 80% so với người thật và tăng 30% tỷ lệ chuyển đổi ngoài giờ cao điểm, cho thấy phần lớn giao dịch không đòi hỏi sức hút cá nhân để chốt đơn.

Thị trường 8.180 tỷ NDT và cuộc đua xuống đáy chi phí

Để hiểu vì sao AI avatar bùng nổ, cần nhìn vào bức tranh lớn hơn.

Thị trường livestream commerce Trung Quốc tăng từ 420 tỷ NDT năm 2019 lên 8.180 tỷ NDT năm 2026 theo ước tính của Statista, nhân gần 20 lần chỉ trong 7 năm. Tỷ trọng bán lẻ trực tuyến đã vượt 36% tổng bán lẻ vào năm 2025, theo The Standard Hong Kong.

Nhưng miếng bánh lớn hơn không có nghĩa ai cũng được chia phần. Doanh số bán lẻ tháng 8/2026 của Trung Quốc chỉ tăng 0,4% so với cùng kỳ theo CNBC, cho thấy người tiêu dùng đang thắt chặt hầu bao. Bài toán của các nhà bán hàng ngày càng rõ: thuê KOL (người có sức ảnh hưởng) với chi phí cao, hay dùng AI avatar chạy 24/7 với giá chỉ bằng 1/10?

Ba nền tảng lớn nhất, gồm Taobao Live, Douyin và Kuaishou, đều đang chạy đua tích hợp công cụ AI cho người bán. Từ tháng 7/2026, Trung Quốc áp dụng quy định bắt buộc gắn nhãn AI rõ ràng trong suốt phiên livestream có sử dụng avatar số. Các nền tảng Douyin, Kuaishou, WeChat Channels thực thi bằng cách giảm phân phối, tạm ngừng phiên phát hoặc khóa tài khoản vi phạm, theo Marketing China. Việc phải ra quy định riêng cho thấy quy mô AI avatar đã đủ lớn để cần kiểm soát.

Con người vẫn còn chỗ, nhưng chỗ đó đang hẹp lại

AI avatar không thay thế được những KOL hàng đầu như Lý Giai Kỳ hay La Vĩnh Hạo. Sức hút cá nhân, khả năng xử lý tình huống trực tiếp và mối quan hệ với thương hiệu lớn vẫn là thứ máy chưa sao chép được.

Nhưng tầng giữa, hàng chục nghìn host nhỏ lẻ đang bán mỹ phẩm, đồ gia dụng, thực phẩm mỗi đêm trên Douyin và Taobao, chính là nhóm bị AI avatar thay thế đầu tiên. Riêng JD.com đã triển khai hơn 70.000 AI host. Những người bán hàng không có thương hiệu cá nhân đủ mạnh để người xem phải chọn "người thật", trong khi chi phí vận hành của họ cao gấp nhiều lần một avatar.

Câu hỏi thực sự không phải "AI có thay được người không" mà là "bao nhiêu người sẽ không còn cần thiết." Và câu trả lời đang được viết mỗi đêm trên các phiên livestream ở Trung Quốc, nơi avatar AI bán hàng không biết mệt, không đòi hoa hồng, và ngày càng giống người thật hơn.

Theo ASIA ONE