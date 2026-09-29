Cổng trượt có nhiều ưu điểm trong sử dụng nhưng cũng có những điều bạn cần hết sức lưu ý để việc sử dụng được an toàn, bền lâu, tránh rủi ro.

Cổng trượt là gì?

Cổng trượt (hay còn gọi là cổng lùa) là loại cổng hoạt động theo cơ chế chuyển động theo phương ngang nhờ hệ thống bánh xe chạy dọc trên một thanh ray cố định hoặc hệ thống ray treo bên trên. Nhờ thiết kế chuyển động áp sát vào bờ tường hoặc hàng rào này, cổng giúp tiết kiệm tối đa diện tích mở và giải phóng không gian cho những ngôi nhà có phần sân trước hạn chế.

Mẫu cổng trượt đẩy tay truyền thống. (Ảnh: https://sieuthiconglatec.vn)

Dòng cổng này hiện nay có hai dạng vận hành chính là đẩy tay truyền thống hoặc tích hợp mô tơ điện để đóng mở tự động từ xa qua remote và điện thoại. Đây là giải pháp kiến trúc hiện đại được ứng dụng rất phổ biến tại các hộ gia đình, cơ quan, xí nghiệp nhờ tính tiện lợi và độ bền cơ học cao.

Ưu điểm của cổng trượt

Cổng trượt sở hữu ưu điểm lớn nhất là khả năng tiết kiệm tối đa diện tích không gian nhờ cơ chế chuyển động theo phương ngang áp sát vào bờ tường hoặc hàng rào khi đóng mở. Thiết kế này giúp giải phóng hoàn toàn phần diện tích phía trước và phía sau cánh cổng, cực kỳ phù hợp cho những ngôi nhà có sân nhỏ hoặc mặt tiền sát đường lộ.

Cổng trượt tự động giúp sinh hoạt trở nên tiện nghi hơn. (Ảnh: Cổng đẹp Đà Nẵng)

Bên cạnh đó, nhờ hệ thống bánh xe chịu lực kết hợp với ray trượt vững chắc, người dùng có thể đóng mở những cánh cổng có khối lượng lớn một cách nhẹ nhàng và êm ái mà không tốn nhiều công sức.

Dòng cổng này cũng có độ bền cơ học cao và khả năng chống chịu thời tiết tốt do ít bị ảnh hưởng bởi sức gió hơn so với các loại cổng mở cánh truyền thống. Đặc biệt, cổng trượt rất dễ dàng tích hợp với các loại mô tơ điện thông minh để nâng cấp thành hệ thống tự động, mang lại sự tiện nghi và nâng cao tính bảo mật an toàn cho ngôi nhà của bạn.

Lời khuyên cho các gia đình đang sử dụng cổng trượt

Để đảm bảo cổng trượt hoạt động bền bỉ, an toàn và êm ái, các gia đình nên lưu ý những kinh nghiệm quan trọng dưới đây.

Về vấn đề vệ sinh và bảo dưỡng định kỳ, việc làm sạch rãnh trượt là quan trọng nhất bằng cách quét dọn sỏi đá, lá cây và bụi bẩn bám trong lòng ray thường xuyên để tránh làm kẹt bánh xe hoặc làm chệch hướng cổng.

Do đó, định kỳ từ ba đến sáu tháng một lần, bạn nên bôi trơn hệ thống bánh xe, ổ bi, trục quay và bôi mỡ chuyên dụng cho thanh răng truyền động đối với cổng tự động. Do cổng chịu mưa nắng rất nhiều nên nếu thấy lớp sơn bị bong tróc thì cần sơn dặm lại ngay để tránh rỉ sét ăn mòn phần cơ khí cốt lõi.

Hãy thường xuyên vệ sinh bảo dưỡng để cổng trượt hoạt động êm ái và bền bỉ. (Ảnh: Happynest.vn)

Đối với việc lưu ý an toàn khi sử dụng, bạn tuyệt đối không đẩy cố khi cổng bị kẹt hoặc phát ra tiếng kêu lớn mà hãy dừng lại để kiểm tra vật cản vì việc dùng lực quá mạnh có thể làm cong vênh thanh ray hoặc hỏng bánh xe.

Ngoài ra, có một điều đặc biệt quan trọng đối với các gia đình đã lắp đặt cổng trượt, đó là do cổng trượt chuyển động theo phương ngang với lực quán tính lớn nên bạn cần đảm bảo không có trẻ nhỏ hay vật nuôi chơi đùa gần khu vực ray trượt khi cổng đang đóng hoặc mở.

Cha mẹ hoặc người lớn trong nhà nên thường xuyên nhắc nhở các em nhỏ tuyệt đối không đu bám lên cổng trượt hoặc chơi đùa ở gần cổng trượt để giảm thiểu rủi ro.

Riêng đối với hệ thống cổng trượt tự động sử dụng mô tơ điện, bạn cần lau chùi mắt thần cảm biến sạch sẽ để bộ phận này nhận diện vật cản chính xác và tự động đảo chiều kịp thời. Hãy luôn lưu bản chìa khóa ly hợp ở nơi dễ lấy trong nhà để khi mất điện có thể tra khóa vào mô tơ và chuyển sang chế độ đẩy tay nhẹ nhàng. Ngoài ra, bạn cũng cần đảm bảo hộp kỹ thuật chứa bo mạch điều khiển được chống nước tốt và tránh để các loại côn trùng như thằn lằn hay kiến chui vào gây chập cháy.

Cuối cùng, khi gặp thời tiết cực đoan như mùa mưa bão hay ngập lụt, nếu khu vực sân hoặc ngõ trước nhà bị ngập sâu thì bạn hãy chủ động ngắt nguồn điện của mô tơ cổng tự động nhằm tránh bị rò rỉ điện hoặc hỏng hóc hệ thống động cơ.