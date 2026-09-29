4 lời khuyên cho những gia đình đang trồng cây kim tiền trong nhà

Kim tiền khá dễ chăm nhưng tưới quá nhiều, đặt cây dưới nắng gắt hoặc bón phân quá thường xuyên vẫn có thể khiến cây gặp vấn đề.

Kim tiền (Zamioculcas zamiifolia) là cây cảnh quen thuộc trong nhiều gia đình nhờ lá xanh bóng, khả năng thích nghi tốt với không gian trong nhà và không cần chăm sóc quá nhiều. Cây còn có phần thân rễ dày dưới đất có khả năng dự trữ nước nên chịu khô khá tốt.

Nếu trong nhà đang có một chậu kim tiền, 4 điều dưới đây đáng được lưu ý.

1. Đừng tưới khi đất vẫn còn ẩm

Đây là điều cần lưu ý nhất khi chăm kim tiền. Theo Đại học Bang North Carolina (Mỹ), cây kim tiền có phần thân rễ mọng nước, phình to, từ đó mọc ra những chiếc lá bóng mượt có khả năng trữ nước, giúp cây chịu hạn cực tốt. Do đó, cây cần giá thể thoát nước tốt và nên được để khô giữa các lần tưới.

Vào mùa đông khi cây không phát triển mạnh, chỉ cần tưới mỗi tháng một lần. Vào mùa hè, tưới hai lần mỗi tháng nhưng chỉ khi đất đã khô hoàn toàn, Đại học Bang North Carolina khuyên.

Kim tiền là cây cảnh quen thuộc trong nhiều gia đình nhờ lá xanh bóng, khả năng thích nghi tốt với không gian trong nhà. (Ảnh: Planting & Decoration)

Chậu cũng cần có lỗ thoát nước để hạn chế nước bị giữ lại quanh rễ.

2. Đừng đặt dưới nắng gắt trực tiếp

Kim tiền có khả năng phát triển trong điều kiện ánh sáng rất thấp. Đại học Minnesota (Mỹ) xếp cây này vào nhóm cây có thể phát triển trong điều kiện ánh sáng thấp trong nhà.

Đại học Bang North Carolina lưu ý kim tiền phát triển tốt hơn với ánh sáng gián tiếp; ánh nắng trực tiếp có thể khiến lá bị cháy, chuyển nâu.

Vì vậy, gia đình có thể đặt cây ở nơi có ánh sáng tự nhiên nhưng không nên để chậu ngay dưới nắng chiếu trực tiếp trong thời gian dài.

3. Đừng bón phân quá thường xuyên

Kim tiền phát triển khá chậm nên không cần được bổ sung phân liên tục. Theo Đại học Bang North Carolina, với cây trồng trong nhà, có thể sử dụng phân bón dạng lỏng cân đối khoảng 1-2 lần mỗi năm.

Kim tiền phát triển khá chậm nên không cần được bổ sung phân liên tục. (Ảnh: Beards & Daisies)

Điều này cũng có nghĩa gia đình không cần bón phân mỗi lần tưới hoặc liên tục bổ sung phân với mong muốn cây lớn nhanh. Chăm cây theo hướng vừa đủ sẽ phù hợp hơn với đặc điểm sinh trưởng của kim tiền.

4. Nếu nhà có thú cưng, nên đặt cây ngoài tầm với

Đây là lưu ý quan trọng với những gia đình nuôi thú cưng.

Hiệp hội Phòng chống Ngược đãi Động vật Mỹ (ASPCA) xếp kim tiền vào nhóm cây có chứa các tinh thể calcium oxalate không hòa tan và có thể gây vấn đề nếu thú cưng nhai, ăn phải. ASPCA cho biết những loại cây chứa chất này có thể gây kích ứng, đau rát miệng, chảy nhiều nước dãi, nôn, tiêu chảy hoặc khó nuốt ở vật nuôi.

Vì vậy, nếu thú cưng trong nhà có thói quen gặm lá, không nên đặt chậu kim tiền ở vị trí chúng dễ tiếp cận. Nếu nghi ngờ thú cưng đã ăn cây, gia đình nên liên hệ bác sĩ thú y để được hướng dẫn.

Kim tiền là một trong những loại cây trồng trong nhà dễ chăm sóc và ít tốn công nhất, thường được sử dụng để trang trí nội thất tại các không gian thương mại. Ở một số khu vực, bạn có thể trồng cây trong chậu đặt ngoài trời, nhưng cần mang cây vào nhà khi nhiệt độ xuống dưới 15,5 độ C, Đại học Bang North Carolina khuyên.

Với những gia đình trồng loại cây này trong nhà, chỉ cần chú ý để đất khô giữa các lần tưới, tránh nắng trực tiếp quá mạnh và không lạm dụng phân bón. Nếu nhà có chó hoặc mèo, việc đặt cây ngoài tầm với cũng là điều không nên bỏ qua.