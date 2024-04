Gió mạnh, sấm sét và mưa to khiến 14 người thương vong tại Trung Quốc

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc đã xác nhận thông tin thương vong do thời tiết cực đoan nói trên. Các trang mạng của Trung Quốc còn cho biết thêm, trong số những người thiệt mạng có 3 người là do rơi từ trên lầu cao xuống tại một khu dân cư của thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây.

(Ảnh minh họa: Statefarm)

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc, Đài khí tượng tỉnh Giang Tây đã đưa ra cảnh báo màu vàng đối với gió mạnh vào lúc 12h50 hôm 1/4, đồng thời dự báo trong 6 giờ tới, tại một số khu vực phía Nam thành phố Cát An, phía Bắc thành phố Cám Châu của tỉnh này sẽ xuất hiện sấm sét và gió mạnh cấp 8, cấp 10, dẫn đến những rủi ro thiên tai cao.

Đồng thời tỉnh Giang Tây cũng cảnh báo, thời gian gần đây, cường độ đối lưu mạnh xuất hiện tại tỉnh này, khuyến cáo người dân tránh đi ra bên ngoài khi có gió to, sấm sét và mưa lớn, tránh xa vật thể cao và kết cấu bằng kim loại, không đứng gần cửa sổ, cũng như tránh xa các khu vực tích nước nguy hiểm như các cống và lối đi ngầm.

Cũng trong sáng 1/4, Đài Khí tượng trung ương Trung Quốc đã công bố cảnh báo màu xanh với mưa to, dự kiến từ chiều 1/4 đến chiều ngày mai 2/4, các khu vực Giang Hoài, Giang Hán, Giang Nam, Trùng Khánh có mưa to đến rất to, trong đó các khu vực như An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây có mưa rất to, cục bộ có gió mạnh, sấm sét và mưa đá.