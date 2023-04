Gil Lê vượt qua Nam Em đăng quang Quán quân The Heroes 2023

Trải qua hơn 4 tháng phát sóng, The Heroes Idol Camp - Thần Tượng Đối Thần Tượng đã đi đến đêm thi cuối cùng, quyết định ai sẽ giữ ngôi Quán quân năm nay. Kết quả không ngoài dự đoán, team Shadow Wolves của Gil Lê và Minh Đinh đã chính thức giành được Quán quân của chương trình.

Team Shadow Wolves giành kết quả xứng đáng

Trong đêm chung kết, team Shadow Wolves chọn một sáng tác ghi dấu ấn của Minh Đinh được phát hành từ một năm trước để thể hiện có tên Khi Hai Ta Ngồi Chuyện Trò. Đây là bài hát có phần lời sâu lắng cùng giai điệu nhẹ nhàng dưới sự thể hiện của Minh Đinh và Gil Lê.

Kết thúc phần trình diễn, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương dành nhiều lời khen cho team Shadow Wolves: "Hôm nay các bạn làm rất tới. Chị thích sự thông minh trong cách chọn bài. Sự sang trọng này không chỉ chạm tới riêng giám khảo mà còn chạm đến tất cả các khán giả. Gil Lê may mắn khi có được Minh Đinh bởi có nhiều bài hát mới, ca từ hay. Sau khi ra khỏi The Heroes, em hãy bám lấy Minh Đinh cho chị". Nhạc sĩ Phương Uyên cũng thừa nhận so với hành trình đầu với hành trình cuối ở The Heroes, Gil Lê như "lột xác thành người khác".

Tiết mục được sự hỗ trợ của Hoàng Rob

Kết quả cuối cùng, với tổng điểm quy đổi từ BGK 4,75, tổng điểm quy đổi từ khán giả tại trường quay: 2, tổng điểm quy đổi từ bình chọn online: 2,75 và tổng điểm là 9,5, Gil Lê và Minh Đinh trở thành Quán quân của chương trình. Nam Em gây ồn ào từ đầu mùa giải khi đeo mặt nạ trình diễn khiến khán giả đoán già đoán non. Team Queen của cô về thứ nhì đồng hạng với 4 team còn lại: Royal Family, Fresh Team, Hapo Brothers và MJ.