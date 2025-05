GiGO Vietnam x Little Planet chính thức có mặt tại Vincom Thảo Điền

GiGO Vietnam - "Ốc đảo" giải trí chuẩn Nhật

GiGO Vietnam được thành lập vào tháng 9/2024, trực thuộc GENDA GiGO Entertainment - đơn vị hiện đang vận hành hơn 450 cơ sở giải trí trên toàn cầu. Tên gọi "GiGO", viết tắt từ cụm "Get into the Gaming Oasis", thể hiện cho mục tiêu xây dựng một "ốc đảo" giải trí chuẩn Nhật, nơi mọi lứa tuổi đều có thể tận hưởng những trải nghiệm vui chơi gắn kết.

GiGO Thảo Điền rộng gần 1000m2 với gần 100 trò chơi hiện đại, mở ra thế giới giải trí đa sắc màu dành cho mọi lứa tuổi.

Tính đến tháng 5/2025, GiGO Vietnam đã mở rộng hệ thống tại ba địa điểm: Vincom Grand Park, Vincom Plaza Ba Tháng Hai và mới nhất là Vincom Mega Mall Thảo Điền.

GiGO Vietnam tập trung vào lĩnh vực giải trí trong nhà, cụ thể là vận hành hệ thống game center mang phong cách Nhật Bản, kết hợp nội dung trò chơi phù hợp với thị hiếu người Việt. Không gian được bố trí hợp lý với các khu vực crane game, arcade game, carnival games và khu vực chụp ảnh sticker, trở thành điểm đến giải trí chuẩn Nhật Bản cho thế hệ Gen Z, nhóm bạn trẻ năng động và những khách hàng yêu thích trải nghiệm công nghệ cao.

Little Planet - Từ vui chơi biến thành học tập

Lần đầu có mặt tại Việt Nam, Little Planet - công viên giải trí thế hệ mới đến từ Nhật Bản, mang theo triết lý giáo dục phổ quát, hướng đến một thế hệ trẻ em sáng tạo và phát triển ý nghĩa. Thành lập vào năm 2017, Little Planet đã ghi nhận hơn 2 triệu lượt chơi toàn cầu. Mô hình dành cho trẻ em từ 2 đến 10 tuổi, tích hợp công nghệ AR, VR, cảm biến với trò chơi truyền thống, góp phần khơi gợi trí tưởng tượng và rèn luyện tư duy sáng tạo của trẻ.

Little Planet đồng hành cùng trẻ phát triển tư duy, vận động và sáng tạo.

Không gian tại Little Planet Thảo Điền được thiết kế chuẩn mô hình giáo dục Nhật với 9 trò chơi nổi bật được nội địa hóa. Trẻ có thể khám phá hồ bóng kỹ thuật số - Zaboom Journey, chơi đùa cùng cát thực tế ảo - Sand Party hay phát triển tư duy logic qua trò chơi toán học sáng tạo Number Splash, mở ra hành trình trải nghiệm giải trí - giáo dục độc đáo từ thương hiệu Nhật Bản.

Chào đón "người bạn mới" tại Vincom Thảo Điền

Ngày 6/4, GiGO và Little Planet Thảo Điền đã có buổi "chào sân" đầu tiên (soft opening) với sự góp mặt của ông Takashi Goto - CEO Little Planet, ông Yokosawa Yoshika - CEO GiGO Vietnam và ông Imanishi Yoshiyuki - Co-CEO GiGO Vietnam, thu hút các các khách hàng nhí, bạn trẻ và gia đình khám phá những trò chơi hấp dẫn, thỏa sức trải nghiệm thế giới "digital entertainment" đầy sáng tạo.

Rộn ràng ngày "chào sân" của GiGO và Little Planet Thảo Điền.

Tiếp nối sự thành công của buổi Soft Opening, lễ khai trương chính thức diễn ra vào ngày 27/4 với sự tham dự của ông Kazuhiro Ninomiya - Chủ tịch kiêm Giám đốc Đại diện GENDA GiGO Entertainment Inc., cùng lãnh đạo GiGO Vietnam, gồm Tổng Giám đốc và Đồng Tổng Giám đốc công ty. Việc lựa chọn Thảo Điền - khu vực tập trung đông cư dân quốc tế, sức mua lớn và nhu cầu giải trí cao, phản ánh tầm nhìn chiến lược của GiGO Vietnam trong việc tiếp cận nhóm khách hàng yêu thích trải nghiệm hiện đại và tinh tế.

GiGO Thảo Điền sẵn sàng chào đón các bạn đến khám phá "ốc đảo" giải trí chuẩn Nhật, khuấy động mùa hè với những trò chơi hấp dẫn.

Hướng đến mô hình điểm đến đa năng: chơi - học - tương tác

Ông Kazuhiro Ninomiya - Chủ tịch kiêm Giám đốc Đại diện GENDA GiGO Entertainment Inc. chia sẻ tại sự kiện: "Chúng tôi rất tự hào khi chính thức chào đón trung tâm GiGO thứ ba tại Việt Nam. Với sứ mệnh xây dựng một ốc đảo giải trí chuẩn Nhật Bản, chúng tôi cam kết không ngừng đổi mới để mang đến những trải nghiệm tuyệt vời, chia sẻ niềm vui xuyên thế hệ. Sự hợp tác cùng Little Planet lần này cũng đánh dấu bước đi chiến lược trong việc kết nối giải trí và giáo dục, tạo ra những không gian trải nghiệm sáng tạo cho thế hệ trẻ Việt Nam. Chúng tôi hy vọng GiGO Vietnam và Little Planet sẽ trở thành những điểm đến được yêu mến, nơi mỗi gia đình và bạn trẻ đều có thể tìm thấy niềm vui, sự sáng tạo và những ký ức đáng nhớ."

Các trò chơi tại GiGO có tính tương tác cao, mang đến những khoảnh khắc vui vẻ, gắn kết gia đình.

Sự xuất hiện của GiGO Vietnam và Little Planet tại Vincom Thảo Điền là một mảnh ghép quan trọng trong "bản đồ GiGO" tại TP.HCM. Mô hình hướng đến việc xây dựng điểm đến đa năng: vừa chơi - vừa học - vừa tương tác, mở ra xu hướng "edutainment" - kết hợp giữa giáo dục và giải trí, tạo nên không gian gắn kết gia đình, khơi dậy tiềm năng sáng tạo của thế hệ trẻ Việt Nam.