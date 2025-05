Nội y áo dài chuyên sâu - item bí mật khiến cư dân mạng dậy sóng sau đêm diễn Hoa hậu Việt Nam 2024 là gì?

Corèle by Scavi – Bí quyết nội y tinh tế tôn vinh vẻ đẹp Hoa hậu Việt Nam 2024

Ngay từ những bước chân đầu tiên trên sàn diễn, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 đã khiến khán giả không thể rời mắt. Nhưng ít ai biết, phía sau vẻ đẹp hoàn hảo ấy là một "bí kíp" nội y kín đáo tinh tế đến từ Corèle by Scavi - thương hiệu nội y cao cấp chuẩn Pháp, nhà tài trợ trang phục nội y áo dài chuyên sâu, áo tắm và đồ sporty chính thức của cuộc thi năm nay.

Không đơn thuần là nội y được chắp vá từ những mảnh vải thông thường, Corèle by Scavi là kết quả của quá trình nghiên cứu tỉ mỉ từng centimet về vóc dáng và chuyển động đặc trưng của phụ nữ Việt Nam. Bên cạnh đó, sự tinh tế đến từ việc thiết kế nội y theo tỉ lệ tam giác đều được nối từ điểm giữa xương quai xanh đến 2 đỉnh ngực, tạo hiệu ứng ngực đầy eo thon, giúp thí sinh tự tin khoe sắc vóc mà không lo sự cố hớ hênh.

Corèle by Scavi, tập đoàn may mặc hàng đầu tại Pháp, tự hào được sản xuất tại Việt Nam với hơn 35 năm kinh nghiệm. Thương hiệu không ngừng khẳng định đẳng cấp thông qua việc lựa chọn nguyên phụ liệu cao cấp, kết hợp công nghệ 4.0 trong sản xuất nội y áo dài chuyên sâu. Không chỉ đẹp mà còn đạt chuẩn chất lượng quốc tế OEKO-® STANDARD 100, an toàn cho da nhạy cảm, sản phẩm thân thiện với môi trường và góp phần nâng tầm ngành thời trang xuất khẩu cao cấp tại Việt Nam.

Câu chuyện văn hoá độc đáo qua từng thiết kế

Với tư cách là nhà tài trợ chính thức cho Hoa hậu Việt Nam 2024, Corèle by Scavi hướng đến một mục tiêu lớn hơn: góp phần phát triển các sự kiện văn hoá tầm cỡ quốc gia, khẳng định vị thế thương hiệu nội y Pháp cao cấp tại thị trường Việt Nam.

Thông qua gói tài trợ sản phẩm nội y áo dài chuyên sâu, áo tắm độc quyền thiết kế và đồ tập cao cấp - từ nghiên cứu chuẩn quốc tế, phân tích tỉ lệ cơ thể phụ nữ Á Đông, đến thiết kế bespoke và fitting cá nhân hoá - Corèle by Scavi mong muốn nâng tầm chuẩn mực thẩm mỹ, truyền tải mạnh mẽ thông điệp "Nhan sắc - Văn hoá - Trí tuệ - Cống hiến".

Corèle đồng hành cùng các nàng hậu trên chặng đường lan tỏa giá trị văn hóa và nét đẹp truyền thống Việt. Ảnh: Corèle by Scavi

Điều gây bất ngờ lớn nhất, khiến cư dân mạng vừa trầm trồ vừa thích thú, chính là mỗi thiết kế về nội y áo dài chuyên sâu, áo tắm và đồ sporty của Corèle đều chứa đựng câu chuyện văn hoá độc đáo. Đằng sau những đường cắt táo bạo, hiện đại là câu chuyện về Hồ Gươm huyền thoại, dòng Sông Hương thơ mộng hay tinh thần hào sảng ba miền Bắc - Trung - Nam.

Thiết kế Áo tắm đêm Chung khảo được lấy cảm hứng từ Hồ Gươm (Hà Nội) - Ảnh: Hoàng Thành Media

Giải mã item "nội y áo dài chuyên sâu" tối ưu cho các nàng hậu

Không ngẫu nhiên mà dòng nội y từ Corèle by Scavi trở thành lựa chọn đồng hành cùng các thí sinh trong phần thi của Hoa hậu Việt Nam 2024, từ nội y kín đáo tinh tế đến nội y áo dài chuyên sâu. Sản phẩm được thiết kế nhằm đáp ứng đồng thời nhiều tiêu chí khắt khe: định hình vóc dáng tự nhiên, tạo đường nét mềm mại, đồng thời đảm bảo sự thoải mái và linh hoạt khi di chuyển.

Form dáng được tối ưu hóa để ôm sát nhưng không siết chặt, giữ đúng tỷ lệ cơ thể mà vẫn tạo cảm giác dễ chịu suốt nhiều giờ trình diễn. Các đường may và cấu trúc nâng đỡ vòng 1 đều được nghiên cứu để không để lại dấu vết dưới lớp vải mỏng nhẹ - tinh tế.

"Nội y áo dài chuyên sâu" - Item bí mật được các thí sinh lựa chọn trong Phần thi trình diễn Áo dài. Ảnh: Corèle by Scavi

Quan trọng hơn, sản phẩm hướng đến việc thể hiện một hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại: tự tin, trang nhã, duyên dáng nhưng vẫn giữ trọn tinh thần thuần phong mỹ tục. Trong bối cảnh các cuộc thi nhan sắc ngày càng đề cao yếu tố văn hóa và bản sắc, nội y áo dài chuyên sâu không chỉ là chi tiết kỹ thuật mà còn là "lớp nền" tôn vinh trọn vẹn vẻ đẹp của người mặc.

Với vai trò nhà tài trợ Hoa hậu Việt Nam 2024, Corèle by Scavi – tập đoàn may mặc hàng đầu tại Pháp – mang đến ba dòng sản phẩm nổi bật: nội y áo dài chuyên sâu, trang phục áo tắm tinh tế chuẩn Pháp và đồ tập sporty cao cấp, đang từng bước khẳng định vị thế không chỉ là một thương hiệu nội y cao cấp chuẩn Pháp, mà còn là biểu tượng mới cho sự kết hợp giữa sắc vóc Việt - trí tuệ Việt - văn hoá Việt.

Corèle by Scavi - Nhà tài trợ nội y áo dài chuyên sâu, áo tắm cao cấp và đồ tập sporty cho Hoa hậu Việt Nam 2024. Ảnh: Corèle by Scavi

Hành trình đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam 2024 là bước khởi đầu trên hành trình khẳng định dấu ấn nội y cao cấp chuẩn Pháp của Corèle tại thị trường Việt. Với nhiều hoạt động truyền thông mạnh mẽ và ý nghĩa, độc giả có thể tìm hiểu thêm về các thiết kế nội y cao cấp dành riêng cho phụ nữ Việt tại các kênh chính thống của thương hiệu.