Giấu dây chuyền, lắc tay, vàng miếng SJC trong hũ nhựa dưới chân cầu thang, vợ mượn vàng đi đám giỗ mới bàng hoàng phát hiện cảnh tượng khó tin

Mới đây nhất ngày 16/3/2026, Công an phường Quy Nhơn Đông đã tiếp nhận đơn trình báo của ông LVT về việc bị mất trộm lượng lớn trang sức và vàng miếng. Theo trình bày, số vàng gồm nhiều sợi dây chuyền, lắc tay, nhẫn và vàng miếng SJC được ông giấu trong một hủ nhựa đặt tại chân cầu thang. Chỉ đến khi vợ mượn trang sức đi đám giỗ, ông mới bàng hoàng phát hiện số tài sản tích góp bấy lâu đã "không cánh mà bay", thậm chí một số miếng vàng còn lại trong hủ cũng bị tráo thành vàng giả. Tổng số thiệt hại ông T báo cáo mất số vàng tổng thiệt hại gần 1,5 tỷ đồng.

Người dân cất giữ tài sản sơ sài, kẻ gian dễ đột nhập trộm cắp

Tương tự, tại địa bàn xã Phù Cát, một vụ trộm khác cũng vừa xảy ra ngày 05/3/2026, tại nhà ông NNC. Số tài sản lên tới 06 cây vàng cùng nhiều nữ trang, trị giá gần 1,5 tỷ đồng được gia chủ cất trong rương để tại phòng kho. Do tin tưởng nơi ẩn náu kín đáo, gia đình không thường xuyên kiểm tra, đến khi phát hiện thì kẻ gian đã cao chạy xa bay từ lâu.

Trước đó, nhiều vụ trộm cắp vàng thiệt hại tiền tỷ đã xảy ra ở các vùng nông thôn của tỉnh. Đáng nói có vụ trộm cắp vàng, thủ phạm lại là người thân do không kiềm chế lòng tham khi thấy vàng cất sơ hở và đã bị Cơ quan Công an khởi tố tội trộm cắp tài sản.

Việc tích trữ vàng tại nhà không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất trộm mà còn đối mặt với nhiều rủi ro khác. Khác với hệ thống kho quỹ của ngân hàng, nhà ở dân dụng – dù có trang bị két sắt – vẫn dễ dàng bị kẻ trộm chuyên nghiệp vô hiệu hóa. Việc giấu vàng ở những nơi như chân cầu thang, tủ gỗ hay phòng kho thực chất không hề an toàn như nhiều người lầm tưởng.

Thông tin về việc sở hữu tài sản lớn thường vô tình bị lộ qua những lời kể sơ ý với người thân, hàng xóm hoặc người làm thuê. Khi "đích ngắm" đã được xác định, kẻ gian sẽ âm thầm theo dõi quy luật sinh hoạt của gia chủ để ra tay. Nhiều trường hợp gia chủ giấu vàng quá kỹ dẫn đến việc chính mình cũng... quên mất vị trí cất giữ. Bên cạnh đó, điều kiện môi trường ẩm mốc, côn trùng tại kho bãi có thể làm hư hỏng, xỉn màu hoặc biến dạng các loại trang sức.

Để bảo vệ tài sản cơ quan Công an khuyến cáo: Nếu sở hữu lượng vàng lớn, người dân nên ưu tiên sử dụng các dịch vụ ký gửi, giữ hộ tại các ngân hàng uy tín hoặc tổ chức tài chính được cấp phép. Đối với các hộ gia đình có tài sản, cần lắp đặt hệ thống camera giám sát, chuông báo động và gia cố các cửa ra vào chắc chắn. Khi xảy ra sự việc mất trộm, người dân cần giữ nguyên hiện trường và báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ điều tra, xử lý.