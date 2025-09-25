Giáo viên giáo dục thường xuyên sẽ nghỉ hè từ 4-8 tuần

Dự thảo Thông tư gồm 3 chương 12 điều, quy định chi tiết thi hành Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15, vừa được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 16/6/2025 tại Kì họp thứ 9.

Dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên giảng dạy tại trung tâm GDTX, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX, bao gồm: thời gian làm việc, thời gian nghỉ hằng năm, định mức tiết dạy, chế độ giảm định mức tiết dạy và quy đổi các hoạt động khác ra tiết dạy.

Quy định về thời gian làm việc của giáo viên GDTX bảo đảm phù hợp với quy định về thời lượng giáo dục trong chương trình GDTX, thời lượng giáo dục trong chương trình giáo dục nghề nghiệp; bảo đảm giữ ổn định quy định hiện hành về thời gian giảng dạy, học tập, thực hành tại doanh nghiệp đối với giáo viên giảng dạy trình độ sơ cấp.

Do đặc thù thời gian nghỉ hè không cố định 8 tuần như cấp mầm non, phổ thông và giáo viên cơ sở GDTX phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác ngoài hoạt động giảng dạy, giáo dục nên thời gian làm việc của giáo viên không quy định cứng số tuần để linh hoạt trong công tác phân công, bố trí công việc.

Dự thảo Thông tư quy định thời gian nghỉ hè của giáo viên thực hiện theo nội quy, quy chế của cơ sở GDTX, tối đa 8 tuần, tối thiểu 4 tuần. Trong thời gian nghỉ hè, giáo viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, tham gia công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh, giảng dạy các lớp theo chương trình đào tạo, bồi dưỡng, hoạt động giáo dục của trung tâm khi được triệu tập.

Dự thảo Thông tư không quy định thời gian nghỉ hè đối với giám đốc, phó giám đốc như với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường phổ thông do tính chất công việc của trung tâm có nhiều hoạt động giáo dục, đào tạo trong thời gian nghỉ hè của học sinh.

Tuy nhiên, cho phép trung tâm có thể bố trí thời gian nghỉ hè đối với giáo viên giữ chức vụ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thì phải quy định tại nội quy, quy chế của trung tâm và phải bố trí linh hoạt thời gian nghỉ hè để bảo đảm các hoạt động của trung tâm diễn ra bình thường và hoàn thành các nhiệm vụ khi các cấp có thẩm quyền giao.

Các quy định nêu trên, bảo đảm quyền của giáo viên về chế độ nghỉ hè theo Luật Nhà giáo, khắc phục tình trạng có trung tâm không bố trí cho giáo viên nghỉ hè hoặc bố trí thời gian nghỉ hè quá ngắn.