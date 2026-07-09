Giáo viên 30 năm trong nghề nói thẳng: 90% học sinh có 4 "sở thích" này khi vui chơi, IQ và EQ đều cao

Không chỉ điểm số, những thói quen khi vui chơi cũng có thể là dấu hiệu sớm cho thấy một đứa trẻ sở hữu cả IQ và EQ cao.

Không ít phụ huynh cho rằng chỉ cần con học giỏi, đạt điểm cao là đủ để dự đoán tương lai thành công. Tuy nhiên, theo một giáo viên tiểu học có hơn 30 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Trung Quốc, tiềm năng phát triển của trẻ không chỉ được thể hiện qua việc học mà còn bộc lộ rất rõ trong cách các em vui chơi và tương tác với thế giới xung quanh

Theo quan sát của cô, khoảng 90% học sinh có IQ và EQ cao, lớn lên gặt hái thành công đều có 4 thói quen sau:

1. Thích khám phá hơn là chỉ chơi theo hướng dẫn

Trong các hoạt động vui chơi, những đứa trẻ có tư duy tốt thường không hài lòng với việc làm theo đúng cách có sẵn. Chúng có xu hướng đặt nhiều câu hỏi như "Tại sao?", "Nếu làm khác đi thì sao?" hoặc tự tìm cách biến món đồ chơi thành một công dụng mới.

Chẳng hạn, thay vì chỉ lắp ráp theo hướng dẫn, trẻ có thể tự thiết kế một mô hình hoàn toàn khác; thay vì chỉ chơi xếp hình, trẻ thử thay đổi quy luật để tạo nên những thử thách mới.

Theo giáo viên này, sự tò mò chính là nền tảng của khả năng tư duy và sáng tạo. Những đứa trẻ thường xuyên khám phá sẽ rèn luyện được kỹ năng quan sát, phân tích và giải quyết vấn đề từ rất sớm. Đây cũng là những năng lực giúp trẻ thích nghi nhanh khi bước vào môi trường học tập và làm việc sau này.

2. Thích hợp tác và chia sẻ với bạn bè

Một điểm chung khác của nhiều học sinh có cả IQ và EQ cao là không chỉ biết chơi một mình mà còn biết cách hòa nhập với tập thể. Trong lúc chơi, các em sẵn sàng phân chia vai trò, lắng nghe ý kiến của người khác, biết nhường lượt khi cần và tìm cách giải quyết mâu thuẫn thay vì cãi vã hay bỏ cuộc.

Theo nữ giáo viên, nhiều phụ huynh thường đánh giá trí thông minh qua khả năng làm bài tập, nhưng trong thực tế, thành công lâu dài còn phụ thuộc rất lớn vào năng lực giao tiếp và hợp tác.

Một đứa trẻ biết đồng cảm, biết kiểm soát cảm xúc và xây dựng mối quan hệ tích cực thường dễ được bạn bè yêu mến, giáo viên tin tưởng và sau này cũng có lợi thế hơn trong môi trường làm việc.

3. Thích thử thách, không sợ thất bại

Khi tham gia trò chơi mới, nhiều trẻ sợ mắc lỗi nên chỉ đứng quan sát hoặc nhanh chóng bỏ cuộc nếu gặp khó khăn. Ngược lại, những học sinh mà nữ giáo viên đánh giá cao thường sẵn sàng thử sức, chấp nhận thất bại rồi tìm cách làm lại.

Nếu một tòa tháp xếp hình bị đổ, các em sẽ bình tĩnh xây lại. Nếu thua một trò chơi, các em sẽ tìm hiểu nguyên nhân thay vì đổ lỗi cho người khác.

Theo cô, khả năng đối mặt với thất bại là dấu hiệu của tư duy phát triển. Trẻ hiểu rằng sai lầm không phải điều đáng xấu hổ mà là cơ hội để học hỏi. Chính tâm lý này giúp các em kiên trì hơn trước những thử thách trong học tập cũng như cuộc sống.

4. Thích tự tạo niềm vui

Một sở thích khác thường xuất hiện ở những học sinh phát triển toàn diện là khả năng tập trung vào hoạt động mình yêu thích trong thời gian tương đối dài.

Khi đọc sách, lắp ghép mô hình, vẽ tranh hay chơi cờ, các em có thể dành hàng chục phút, thậm chí hàng giờ để hoàn thành mục tiêu mà không liên tục tìm kiếm sự kích thích mới.

Đồng thời, các em cũng không quá phụ thuộc vào điện thoại, máy tính bảng hay sự sắp đặt của người lớn. Chỉ với những vật dụng đơn giản như giấy, bút, đất nặn hoặc các món đồ quen thuộc trong nhà, trẻ vẫn có thể nghĩ ra nhiều cách chơi sáng tạo.

Theo nữ giáo viên này, những thói quen tưởng như rất nhỏ trong lúc vui chơi có thể là nền móng cho tư duy, cảm xúc và kỹ năng xã hội của trẻ. Khi được nuôi dưỡng đúng cách từ sớm, trẻ không chỉ có cơ hội phát triển IQ mà còn xây dựng được EQ – yếu tố được nhiều chuyên gia đánh giá là chìa khóa giúp mỗi người thích nghi, hợp tác và thành công bền vững trong tương lai.

(Theo Sohu)