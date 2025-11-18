Giảng viên là chuyên gia doanh nghiệp: Lợi thế để sinh viên HUTECH “chạm” thị trường sớm

Tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), định hướng này được thể hiện rõ qua mô hình giảng dạy ứng dụng, nơi giảng viên đồng thời là người làm nghề và mỗi giờ học đều phản ánh những chuyển động thực tế của thị trường lao động.

Giảng viên cũng làm việc tại doanh nghiệp

Gắn kết đào tạo với thực tiễn không chỉ đến từ chương trình học, mà còn từ chính đội ngũ giảng viên. Một điểm nhấn tại HUTECH là đội ngũ giảng viên không chỉ giỏi chuyên môn mà còn tham gia điều hành, tư vấn trong các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan chuyên môn. Song song với truyền đạt kiến thức từ sách vở, họ còn mang vào giảng đường những gì thị trường đang vận hành từng ngày.

Mỗi bài giảng của các giảng viên đều chứa đựng ví dụ sinh động từ thực tế doanh nghiệp

Nhờ xuất phát điểm là những "người trong nghề", các giảng viên hiểu rõ doanh nghiệp cần gì ở người trẻ, tư duy nghề nghiệp nào sẽ giúp sinh viên tiến xa. Chính vì vậy, mỗi bài giảng không dừng lại ở lý thuyết, mà còn chứa đựng những ví dụ sinh động từ thực tế quản lý doanh nghiệp. Sinh viên không chỉ học cách làm mà còn hiểu vì sao phải làm như vậy - tư duy mà thị trường lao động luôn đánh giá cao.

Có nhiều năm kinh nghiệm làm giám đốc vùng, phụ trách quản lý rủi ro và tính tuân thủ chuỗi cung ứng của một tập đoàn đa quốc gia từ Nhật Bản, TS. Bùi Nhật Lê Uyên - Trưởng ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng cho biết, sinh viên có thể học lý thuyết ở bất kỳ đâu, nhưng sẽ khó nếu muốn tiếp cận thực tế. Vì vậy, cô luôn chủ động cập nhật phương pháp giảng dạy theo hướng mô phỏng những tình huống phát sinh trong doanh nghiệp để sinh viên đề xuất phương án xử lý. Như vậy, các bạn sẽ tiếp thu bài giảng, đặc biệt những vấn đề phức tạp một cách cụ thể và thực tiễn hơn.

Kinh nghiệm làm việc ở vai trò quản lý giúp TS. Bùi Nhật Lê Uyên mang đến những bài học thực tế cho sinh viên

Sự hiện diện của các giảng viên đồng thời là nhà quản lý còn giúp lớp học trở thành "mô hình thu nhỏ" của một công ty bên ngoài. Trong đó, sinh viên được tiếp cận quy trình làm việc và văn hóa doanh nghiệp ngay từ khi còn trên giảng đường. Đây cũng là cách HUTECH giúp sinh viên rút ngắn khoảng cách giữa học tập và thực hành, giữa lý thuyết và thực tế để sẵn sàng hòa nhập và phát triển trong môi trường làm việc chuyên nghiệp ngay khi tốt nghiệp.

Từ học phần đến dự án nghề nghiệp

Nếu giảng viên là cầu nối đưa kiến thức từ doanh nghiệp vào giảng đường, thì các học phần lại tạo điều kiện để sinh viên biến kiến thức đó thành sản phẩm thực tế. Sinh viên được trải nghiệm tình huống nghề nghiệp cụ thể ngay trong từng bài tập, dự án nhóm, từ đó hình thành tư duy giải quyết vấn đề và khả năng ra quyết định.

Sinh viên Truyền thông công chiếu phim ngắn là đồ án kết thúc học phần

Điều đặc biệt là nhiều sản phẩm chuyên môn được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Chẳng hạn, trong đồ án tốt nghiệp mảng quảng cáo của ngành Truyền thông đa phương tiện, sinh viên lựa chọn một thương hiệu thật trên thị trường như Milo, Cholimex,... và thực hiện một chiến lược truyền thông - quảng cáo sản phẩm trên đa nền tảng. Các bạn phải hoàn thành đầy đủ các bước như nhận brief, lên kế hoạch, sản xuất và nghiệm thu.

Hay với sinh viên ngành Công nghệ thông tin, việc thực hiện một đồ án công nghệ trong các học phần trở thành chuyện không xa lạ. ThS. Nguyễn Đình Ánh - Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm cho biết trong quá trình học, sinh viên sẽ được tham gia vào những case-study thật như cách doanh nghiệp thiết kế hệ thống, quản lý dự án, xử lý sự cố, triển khai CI/CD, tối ưu hiệu năng, bảo mật, tích hợp AI. Qua đó, các bạn bước đầu hình dung quy trình làm việc như một đội ngũ phần mềm thực thụ mà nếu chỉ học qua sách vở thì rất khó tiếp cận.

Sinh viên CNTT được hướng dẫn triển khai các dự án công nghệ mô phỏng

Quan trọng hơn, khi kết thúc học phần, các đồ án không còn là bài tập đơn thuần mà trở thành dự án nghề nghiệp cá nhân - minh chứng sống động cho khả năng làm việc thực tế và tạo dựng hồ sơ năng lực ấn tượng khi các bạn ứng tuyển vào công ty sau này.