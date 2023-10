"Giang hồ mạng" Phú Lê tổ chức trung thu trong trường học: Động thái từ UBND tỉnh

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin vào ngày 28-9, "giang hồ mạng" Phú Lê tổ chức Tết Trung thu tại Trường PTDTBTTH& THCS Làng Nhì. Khi lên phát biểu, trao quà và hát tặng cho khoảng hơn 500 học sinh, ông Phú Lê có mặc bộ quần áo dài màu vàng in hoa văn, đầu đội mũ đỏ (theo trên mạng xã hội thì giống trang phục của vua Trung Quốc thời xưa) và trong quá trình tổ chức chương trình có các thành viên trong đoàn quay phim, chụp ảnh và đăng tải hình ảnh, clip lên mạng xã hội, nên dẫn đến những ý kiến bình luận trái chiều về chương trình tổ chức trung thu tại Trường PTDTBT TH&THCS Làng Nhì.

Được biết, Phú Lê (tên thật là Lê Văn Phú, SN 1980, quê Yên Bái), được biết đến như một hiện tượng nổi lên nhờ mạng xã hội, từng tham gia đóng một số video âm nhạc hay phim ngắn về đề tài giang hồ với nhiều cảnh quay bạo lực.

Tháng 8-2020, "giang hồ mạng" Phú Lê bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích do có liên quan đến việc hành hung 2 người phụ nữ lớn tuổi xảy ra tại huyện Đan Phượng, TP Hà Nội. Tuy nhiên, do gia định bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố, Tòa án nhân dân huyện Đan Phượng đã ra quyết định đình chỉ vụ án và thả tự do Phú Lê cùng 2 "đàn em".