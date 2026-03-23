Giảm thêm hơn 3 triệu đồng, giá vàng 'bốc hơi' 7,2 triệu đồng/lượng trong 1 ngày

Lúc 16h, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở ngưỡng 160,8 - 163,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 7,2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay và giảm 3,2 triệu đồng/lượng so với thời điểm 10h.

Tương tự, giá vàng nhẫn Doji niêm yết ở ngưỡng 160,8 - 163,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giảm 7,2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay và giảm 3,2 triệu đồng/lượng so với vài tiếng trước.

Trong khi đó, giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh về mốc 4.300 USD/ounce, giảm 193 USD/ounce so với đầu giờ sáng nay.

Giá vàng những ngày qua giảm mạnh khi các nhà giao dịch lo ngại về triển vọng lạm phát bất ổn, khiến các ngân hàng trung ương phải thắt chặt chính sách tiền tệ.

Theo ông Adrian Day, Chủ tịch của Adrian Day Asset Management, giá vàng có thể tiếp tục giảm mạnh. Tâm lý thị trường đã thay đổi và thị trường đang tập trung vào những yếu tố tiêu cực, bao gồm việc các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới, trong đó có Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày càng ngần ngại cắt giảm lãi suất trước tình hình giá dầu tăng cao.

Giá vàng giảm mạnh trong ngày 23/3. (Ảnh: Minh Đức).

Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính Ngân hàng (Trường Đại học Nguyễn Trãi) phân tích, giá vàng thế giới đang trên đà giảm mạnh, kéo theo giá vàng trong nước đi xuống. Nguyên nhân là mới đây Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất, khiến USD neo ở mức cao.

“Việc Fed giữ nguyên mặt bằng lãi suất đã gây bất lợi cho tài sản phòng chống rủi ro đó là giá vàng. Mặt bằng lãi suất cao sẽ khiến cho loại suất trái phiểu Mỹ tăng, đồng USD tăng lên. Vì thế, các nhà đầu tư nhận thấy vàng không mang lại lợi nhuận nhiều nên sẵn sàng bán tháo.

Cùng với đó, giá vàng thời gian qua đã là đỉnh của thời đại, tạo áp lực chốt lời lớn cho các nhà đầu tư. Theo nhiều dự báo, giá vàng thế giới sẽ còn tiếp tục giảm, có thể về vùng 4.000 USD/ounce vào thời gian tới. Nếu xu hướng này xảy ra, giá vàng trong nước có thể về vùng 160 triệu đồng/lượng”, ông Huy nói.

Cũng theo ông Huy, trong bối cảnh giá vàng giảm, trong nước sẽ xuất hện hai trường phái nhà đầu tư bao gồm:

Những nhà đầu tư dài hạn, với tầm nhìn thời gian đầu tư từ 24 - 36 tháng trở lên thì sẽ cân nhắc nhịp điều chỉnh mạnh với dòng tiền lớn để mua tích lũy.

Còn với những nhà đầu tư ngắn hạn, việc mua vàng lúc này là hết sức rủi ro. Cần nhớ rằng mua vàng tại thời điểm này nên là để tích lũy tài sản chứ không phải chốt lời, vì vậy nhà đầu tư phải tiết chế cảm xúc và kiểm soát dòng tiền. Những biến động chính trị ở Trung Đông còn sẽ tiếp tục tác động mạnh đến các kênh đầu tư trên thế giới, trong đó có vàng.