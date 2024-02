Giảm nguy cơ mắc bệnh gây tử vong 24h bằng loại vắc xin này, bạn có biết?

Những ngày qua, từ khi triển khai tiêm vắc xin viêm màng não mô cầu nhóm B thế hệ mới, Hệ thống tiêm chủng VNVC tiếp nhận không chỉ các khách hàng nhỏ tuổi mà có cả thanh thiếu niên, người lớn đến chủng ngừa.

Không chỉ trẻ nhỏ, nhiều bạn trẻ cũng đến tiêm vắc xin viêm màng não mô cầu mới tại VNVC. Ảnh: Mộc Miên

Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC nhận định điều này thể hiện nhận thức của người dân, đặc biệt là giới trẻ về bệnh viêm màng não mô cầu ngày càng cao trong xã hội. Nhiều người lầm tưởng viêm màng não mô cầu chỉ gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ nhưng thực tế bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi, thanh thiếu niên và người lớn đều có thể mắc bệnh.



Não mô cầu gây hai bệnh thường gặp nhất là viêm màng não và nhiễm trùng huyết, khiến tử vong nhanh, có thể chỉ trong 24 giờ. Cục Y tế dự phòng cho biết viêm màng não mô cầu đứng thứ 6 trong 10 bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ tử vong cao nhất Việt Nam.

Bệnh còn nguy hiểm khi thường khó phát hiện và điều trị sớm do bệnh giai đoạn đầu dễ nhầm lẫn với nhiễm virus, cảm cúm thông thường. 20% bệnh nhân mắc não mô cầu phải chịu các di chứng suốt đời như liệt, điếc, cắt cụt chi, chậm phát triển trí tuệ…

Bác sĩ Chính lưu ý tỷ lệ người lành mang vi khuẩn nhưng không có biểu hiện triệu chứng là nguồn lây khó kiểm soát. Theo các nghiên cứu, thanh thiếu niên là nhóm tuổi có tỷ lệ mang mầm bệnh cao nhất, lên đến gần 25%, tương đương cứ trung bình 4-5 thanh thiếu niên sẽ có 1 người mang mầm bệnh. Số liệu ở Việt Nam cho thấy, hằng năm bệnh không chỉ xảy ra ở trẻ nhỏ mà còn chiếm tỷ lệ lớn ở thanh thiếu niên và người lớn.

Môi trường tiếp xúc đông người, sống ở môi trường như nhà trọ, ký túc xá và một số yếu tố liên quan đến lối sống của thanh thiếu niên như hút thuốc lá, rối loạn chu kỳ thức ngủ… làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Theo bác sĩ Chính, não mô cầu có 12 chủng gây bệnh khác nhau, trong đó có 5 chủng phổ biến là A, B, C, Y, W. Trong đó, loại vắc xin phòng chủng B,C do Cuba sản xuất khan hiếm đã lâu, do đó từ ngày 23/2, VNVC đã triển khai tiêm loại vắc xin thế hệ mới nhóm B để kịp thời phòng bệnh đầy đủ cho người dân.

Đến VNVC Thủ Đức tiêm vắc xin não mô cầu B mới, Hoàng và Nam (19 tuổi), sinh viên một trường Đại học ở TP Thủ Đức (TP HCM) cho biết đang cùng ở ký túc xá. Môi trường đông người sinh hoạt nên hai bạn hay bị lây bệnh "dây chuyền" như cảm cúm và may mắn là chưa xảy ra bệnh nghiêm trọng. Gần đây, ký túc xá có một bạn phải nhập viện do viêm màng não nên hai bạn có kể với cha mẹ và được khuyên tiêm vắc xin. Tình cờ đang có ý định thì Hoàng đọc được tin Việt Nam có vắc xin mới nên rủ Nam cùng tiêm.

"Sau khi tư vấn bác sĩ, em không ngờ viêm màng não mô cầu nguy hiểm như vậy. Sau hôm nay, em sẽ khuyên các bạn trong lớp cùng đến tiêm vắc xin này để yên tâm học tập, sinh hoạt", Hoàng chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ quan tâm đến vắc xin não mô cầu tuýp B thế hệ mới. Ảnh: Mộc Miên

Chuẩn bị đi xuất khẩu lao động ở Đức, Thành Đạt (22 tuổi, Đồng Nai) đã tiêm các loại vắc xin cần thiết như sởi, quai bị, Rubella, thủy đậu, viêm gan AB, não mô cầu ACYW. Nghe tin có vắc xin mới, Đạt quyết định đi tiêm ngay để bổ sung cho hành trang sức khỏe của mình nơi xứ người. Đạt chỉ cần tiêm 2 mũi cách nhau một tháng nên vẫn đảm bảo hoàn thành phác đồ đầy đủ trước khi đi.



"Ngoài mức chi tiêu đắt đỏ, chi phí khám và điều trị ở Đức cũng rất cao. Nếu chẳng may mắc bệnh thì không thể làm việc được còn dễ nguy cơ gặp biến chứng lâu dài. Do đó, tôi tiêm vắc xin để vừa bảo vệ sức khỏe bản thân vừa để tiết kiệm chi phí", Đạt nói.

Dự định có con vào giữa năm, Thanh Huyền (25 tuổi, Long An) tranh thủ tiêm các loại vắc xin cần thiết, trong đó có vắc xin não mô cầu nhóm B và ACYW.

Thanh Huyền chia sẻ: "Mình có quan điểm "phòng bệnh hơn chữa bệnh" từ xưa giờ và thấy thật may mắn khi sinh ra vào thời điểm có đầy đủ cơ sở tiêm chủng và vắc xin phòng bệnh. Nghe vắc xin mới về là mình nóng lòng muốn tiêm càng sớm càng tốt".

Dấu hiệu xuất huyết tử ban điển hình của bệnh viêm màng não mô cầu. Nguồn: NHS

Theo bà Vũ Thị Thu Hà, Giám đốc Cung ứng của Hệ thống tiêm chủng VNVC, VNVC là hệ thống trung tâm tiêm chủng đi đầu tại Việt Nam có vắc xin phòng não mô cầu khuẩn nhóm B thế hệ mới. Vắc xin do Tập đoàn dược phẩm GSK sản xuất tại Ý. Vắc xin được sản xuất theo công nghệ mới dựa trên hệ gen của vi khuẩn não mô cầu, có hiệu quả phòng bệnh 94%. Vắc xin đã được phê duyệt tại 52 quốc gia, trong đó 14 nước đưa vào chương trình tiêm chủng quốc gia như Anh, Ý, Bồ Đào Nha…



GSK và VNVC tổ chức lễ ra mắt vắc xin mới tại Việt Nam. Ảnh: Mộc Thảo

Vắc xin tiêm sớm cho trẻ từ 2 tháng tuổi so với vắc xin não mô cầu trước đây tiêm cho trẻ từ 6 tháng hoặc 9 tháng và mở rộng đến người lớn 50 tuổi. Trẻ từ 2 tháng tuổi đến dưới 2 tuổi cần tiêm 2 mũi cơ bản và 1 mũi nhắc lại. Trẻ từ 2 tuổi và người lớn đến 50 tuổi chỉ cần tiêm 2 mũi.



