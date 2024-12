Giám khảo chương trình American Idol kiện nhà sản xuất tội quấy rối tình dục

Mới đây, Paula Abdul, giám khảo chương trình thực tế "American Idol" đã đâm đơn kiện nhà sản xuất chương trình là Nigel Lythgoe với cáo buộc anh ta tấn công tình dục cô khi họ cùng làm việc trong các chương trình"American Idol" và "So You Think You Can Dance".

Hồ sơ vụ kiện đã được đệ trình lên Tòa án Thượng thẩm Los Angeles vào tuần qua. Ông Lythgoe bị buộc phải rời khỏi vị trí giám khảo của "So You Think You Can Dance" – chương trình mà ông góp công sáng tạo ra. Ông Lythgoe đã kịch liệt phủ nhận các cáo buộc và đang đấu tranh chống lại vụ kiện trước tòa.

Ông Lythgoe, một trong những nhà sản xuất đã đưa "American Idol" trở thành một hiện tượng ở Hoa Kỳ, cho biết trong một tuyên bố rằng: "Chúng ta đang sống trong một thời điểm khó khăn khi một người giờ đây tự động bị coi là có tội cho đến khi được chứng minh là vô tội, một quá trình có thể mất nhiều năm".

Trong đơn kiện của cô Abdul, được đệ trình vào cuối năm ngoái, cô nói rằng trong một chương trình thuộc mùa đầu tiên của "American Idol", công chiếu năm 2002, ông Lythgoe đã đẩy cô vào tường thang máy khách sạn và thực hiện hành vi sàm sỡ.

Sau khi rời "American Idol", cô Abdul đã cùng ông Lythgoe ngồi ghế giám khảo của "So You Think You Can Dance" vào năm 2015 và 2016. Trong hồ sơ vụ kiện, Abdul khai rằng trong thời gian đó ông Lythgoe lại tiếp tục có những hành vi tấn công tình dục với cô. Trong đơn kiện, cô cáo buộc rằng ông Lythgoe đã sàm sỡ cô một lần nữa khi cô đến nhà ông để bàn công việc. Cô không báo cáo vụ việc này vì sợ bị trả thù.

Trong hồ sơ vụ án, các luật sư của ông Lythgoe gọi vụ cáo buộc này là sai lầm và là sự lăng mạ nhân phẩm đối với ông. Trong hồ sơ, họ đặt câu hỏi về độ tin cậy trong lời khai của cô và chỉ ra những tin nhắn và email đầy tình "yêu mến" từ cô Abdul gửi cho ông Lythgoe mà họ cho rằng đã thể hiện "cảm xúc thực sự" của cô về nhà sản xuất như một người bạn lâu năm.

Cô Abdul đã khởi kiện theo luật của California cho phép những người đưa ra cáo buộc tấn công tình dục nộp đơn yêu cầu bồi thường ngoài thời hiệu trong một khoảng thời gian giới hạn. Luật này khôi phục các khiếu nại phát sinh từ các cáo buộc có từ năm 2009. Yêu cầu bồi thường hành hung trong vụ kiện của cô sau đó đã được thu hẹp để chỉ tập trung vào các cáo buộc phát sinh từ "So You Think You Can Dance", nằm trong khoảng thời gian đó.

Trong tuyên bố của mình, cô Abdul gọi vụ việc là một "cuộc chiến cá nhân lâu dài và cam go", rằng cô hy vọng trường hợp của mình có thể "truyền cảm hứng cho những phụ nữ khác đang đối mặt với những cuộc đấu tranh tương tự, vượt qua thử thách của chính họ bằng phẩm giá và sự tôn trọng, để họ cũng có thể lật sang trang khác và bắt đầu một chương mới của cuộc đời mình."

Trước đó, Abdul đã bác bỏ thông tin các công ty sản xuất đứng sau "American Idol" và "So You Think You Can Dance" là bị cáo trong vụ án. Phiên tòa xét xử cho vụ kiện của cô Abdul được ấn định sẽ diễn ra vào tháng 8/2025.