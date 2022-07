Giám đốc Đấu Trường Chân Lý khẳng định: "Rammus sẽ không bao giờ xuất hiện ở trò chơi này"

Kể từ khi ra mắt tới nay, Đấu Trường Chân Lý luôn gắn bó mật thiết với LMHT từ tạo hình tướng cho tới những biểu tượng kỹ năng. Thậm chí có không ít lần các bản cập nhật Đấu Trường Chân Lý còn tiết lộ luôn trang phục mới của tướng LMHT khi nó được sử dụng để làm các quân cờ trong "cờ nhân phẩm".

Ví dụ điển hình của việc này đó là trang phục Darius Niên Thú Nguyên Đán bị tiết lộ tại Đấu Trường Chân Lý mùa 4

Vì vậy mà việc Riot Games đưa tất cả các vị tướng trong LMHT vào Đấu Trường Chân Lý là điều dễ hiểu mà thôi. Với mùa 6 vừa kết thúc cách đây không lâu thì có 2 vị tướng nữa là Orianna và Alistar có lần đầu được xuất hiện trong Đấu Trường Chân Lý. Điều này khiến cho Rammus là vị tướng LMHT duy nhất chưa xuất hiện ở "cờ nhân phẩm" và game thủ rất tò mò trong việc bao giờ thì Riot Games làm điều này.

Tuy nhiên chúng ta sẽ phải khá thất vọng khi trong buổi lên sóng gần nhất, Giám đốc dự án Đấu Trường Chân Lý - Riot Mortdog đã khẳng định Rammus sẽ không bao giờ xuất hiện ở trò chơi này. "Các bạn hỏi về Rammus sao? Để tôi nói thẳng nhé, Rammus sẽ không bao giờ xuất hiện trong Đấu Trường Chân Lý. Vị tướng này không hề ổn chút nào nên nó sẽ không bao giờ được đưa vào trò chơi này đâu" - Riot Mortdog chia sẻ.

Riot Mortdog khẳng định Rammus sẽ không thể xuất hiện trong Đấu Trường Chân Lý

Một trong những điểm quan trọng nhất khi thiết kế tướng cho Đấu Trường Chân Lý đó là Riot sẽ cố gắng giữ lại những đặc điểm nổi bật nhất của chúng trong LMHT. Đó có thể là kỹ năng, một chuỗi chiêu thức hay hiệu ứng đặc biệt nào đó để tạo ra sự quen thuộc và giúp game thủ dễ hiểu tướng hơn. Ví dụ như kỹ năng hiện tại của Ryze trong Đấu Trường Chân Lý là một phiên bản khác của chiêu Quá Tải ở LMHT chẳng hạn.

Kỹ năng của Ryze trong Đấu Trường Chân Lý là một phiên bản khác của chiêu Quá Tải

Với trường hợp của Rammus thì điểm nổi bật của tướng này lại là khả năng tăng tốc, di chuyển nhanh chóng với chiêu Quả Cầu Tốc Độ. Tuy nhiên như chúng ta đã biết thì sàn đấu của Đấu Trường Chân Lý lại không quá lớn và nó không cho thể hiện được tính chất của Rammus. Có lẽ vì lý do này mà Riot Mortdog mới nói thẳng rằng Rammus sẽ không bao giờ xuất hiện trong Đấu Trường Chân Lý.

