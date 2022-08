Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận viếng nữ sinh gặp nạn, xin lỗi gia đình

Trưa 5/8, ông Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, cùng lãnh đạo một số khoa của bệnh viện này đã đến viếng nữ sinh lớp 12 tử vong vì tai nạn giao thông.

Tại gia đình em Hồ Hoàng Anh, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận đã thắp hương, gửi lời chia buồn đến gia đình về vụ tai nạn.

Liên quan kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của nữ sinh này, ông Thái Phương Phiên thay mặt lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận một lần nữa xin lỗi đến gia đình và cho biết sẽ có quyết định hủy kết quả. Ông Phiên cũng thông tin sẽ tiến hành thành lập hội đồng để rà soát, đánh giá quy trình xét nghiệm vụ việc nhằm làm rõ các sai sót trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm.

Ông Thái Phương Phiên (bìa trái) trao đổi với gia đình nữ sinh. Ảnh: QĐ

Ông Hồ Hoàng Hùng, cha nữ sinh Hồ Hoàng Anh, cho biết chấp nhận lời xin lỗi của bệnh viện. Ông bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sớm có thông báo chính thức về việc hủy kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu đến Cơ quan Điều tra Khu vực 3 - Quân chủng Phòng không không quân và các cơ quan báo chí để minh oan cho con gái ông, để nữ sinh này được yên lòng nơi chín suối.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 8 giờ sáng 28/6, em Hồ Hoàng Anh (học sinh lớp 12 Trường chuyên Lê Quý Đôn) trong lúc chạy xe máy từ trường về thì bị tai nạn với một ôtô do cán bộ Trung đoàn Không quân 937 điều khiển và tử vong. Sau đó, gia đình nhận thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm cho biết nồng độ cồn của em Hồ Hoàng Anh là 0,79 mg/100 ml máu, do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận làm xét nghiệm (sau này, bệnh viện công bố nồng độ cồn của nữ sinh còn cao hơn, đến 0,79g/l máu).

Ông Hồ Hoàng Hùng bức xúc, gửi đơn khiếu nại lên lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận và cơ quan chức năng vì cho rằng một nữ sinh đi đến trường lúc sáng thì làm sao có thể có nồng độ cồn. Ông Hùng yêu cầu trả lại sự trong sạch cho người đã chết; đề nghị giám định đối chiếu mẫu máu mà Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã xét nghiệm với mẫu máu của gia đình để xác định có phải là của Hồ Hoàng Anh hay không. Nếu có chuyện làm sai lệch hồ sơ vụ án thì ông đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự những người làm sai.

Tại cuộc họp báo chiều 2/8, đại diện Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm khẳng định quân nhân lái ôtô đã vi phạm luật giao thông khi nghe điện thoại trong lúc điều khiển xe, chuyển làn thiếu quan sát. Riêng nữ sinh Hồ Hoàng Anh đi đúng làn đường và tốc độ.