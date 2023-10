Giám định tâm thần đối với người đàn ông chém bố và anh ruột tử vong

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định sẽ giám định tâm thần để phục vụ điều tra đối với người đàn ông chém 2 người thân trong gia đình tử vong.

Khu vực xảy ra vụ việc (Ảnh: Doãn Công)

Sáng 31/10, Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định vẫn đang tạm giữ Hồ Thanh Cường, 34 tuổi, ở xã An Nhơn, thị xã An Nhơn để điều tra hành vi chém 2 người thân trong gia đình tử vong.

Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định thông tin, Hồ Thanh Cường có tiền sử bệnh tâm thần và có sổ điều trị bệnh. Hiện tại, Cơ quan điều tra chưa khởi tố vụ án và sẽ trưng cầu giám định bệnh tâm thần đối với Hồ Thanh Cường.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường (Ảnh: Doãn Công)

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 30/10, Hồ Thanh Cường bất ngờ dùng dao Thái Lan và rựa chém 3 người thân là ông Hồ Hữu Cảnh (80 tuổi), cha ruột; Hồ Quốc Nhật (42 tuổi), anh ruột và Trương Thị Dư (73 tuổi), mẹ ruột của Cường. Hậu quả, ông Hồ Hữu Cảnh và Hồ Quốc Nhật tử vong; bà Trường Thị Dư bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.