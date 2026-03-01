Giảm điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ, quyền lợi thí sinh có bị ảnh hưởng?

Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ ĐH và ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã "siết" điểm khuyến khích đối với những thí sinh dùng chứng chỉ ngoại ngữ trong xét tuyển.

Tìm phương án thay thế

Cụ thể, điểm khuyến khích đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc có chứng chỉ quốc tế (nếu có) tối đa là 1,5 điểm. Chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được dùng cho quy đổi điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển hoặc sử dụng cho điểm khuyến khích. Quy chế không cho phép vừa quy đổi điểm, vừa cộng điểm khuyến khích cùng một chứng chỉ trong cùng phương thức xét tuyển.

Em Hồng Thanh, học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM), cho biết đã dành khoảng 18-20 triệu đồng để ôn thi và đạt IELTS 6.0.

"Thời điểm này, em bắt buộc phải tập trung cao độ hơn để mong có điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất, không thể chủ quan như trước đây. Tuy có hơi áp lực nhưng em nghĩ mình có đủ thời gian để ôn tập tốt nhất" - Hồng Thanh bày tỏ.

Tương tự, em T.P., học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (TPHCM), cho biết đã tự ôn IELTS được gần 1 năm, dự định thi vào tháng 4 để kịp lấy chứng chỉ.

"Để học được 6-6.5 IELTS rất vất vả. Tuy nhiên, bây giờ em không thể chủ quan trông chờ vào điểm chứng chỉ được nữa. Em đang tăng tốc ôn thi tiếng Anh để có điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất có thể, tăng cơ hội trúng tuyển vào trường mong muốn" - P. chia sẻ.

Nhiều lợi thế khi có chứng chỉ ngoại ngữ

Theo PGS-TS Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing, việc "siết" điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ quốc tế là phù hợp, tạo công bằng cho các thí sinh.

PGS-TS Lê Trung Đạo lấy ví dụ những thí sinh có năng lực học tập ở mức trung bình nhưng được điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ cao vẫn trúng tuyển vào ĐH. Dù đậu đại học theo đúng quy định, song kết quả học tập và chất lượng sinh viên chưa đồng đều.

Nhìn vào thực tế, chi phí ôn thi và thi để lấy các chứng chỉ ngoại ngữ là khá cao. Vì vậy, đa số các thí sinh có điểm chứng chỉ này đều có điều kiện kinh tế gia đình ở mức khá trở lên, sống tập trung ở thành phố lớn, có điều kiện học tập thuận lợi. Điều này, vô tình gây ra mất cân bằng và chưa bình đẳng với các thí sinh vùng sâu vùng xa.

"Theo tôi, việc 'siết' từ 3 điểm xuống còn 1,5 điểm là phù hợp. Học ngoại ngữ không phải chỉ để đậu ĐH mà học để trau dồi bản thân, học để tiệm cận với tốc độ phát triển của thế giới, tăng cơ hội xin học bổng, các chương trình trao đổi liên kết quốc tế, thực tập ở doanh nghiệp nước ngoài,…" - PGS-TS Lê Trung Đạo nhấn mạnh.

Với những thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển thẳng vào các trường thành viên của ĐHQG TPHCM, TS Nguyễn Đức Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc ĐHQG TPHCM, lưu ý thí sinh cần nhớ các mốc thời gian quan trọng. Trong đó, thời hạn nộp hồ sơ xét tuyển về trường trước 20-6 và sẽ công bố kết quả 30-6.

Ngoài ra, năm nay, Bộ GD-ĐT còn giới hạn nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào đại học của thí sinh tối đa 15 nguyện vọng thay vì không giới hạn như năm 2025.