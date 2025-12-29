Giải trí Tết kiểu mới: Xem Táo Quân trong bếp, “quẩy” nhạc xuân trong phòng giặt, tại sao không?

Vừa nấu nướng và cười thả ga cùng Táo Quân

Với nhiều gia đình, phòng khách luôn được xem là không gian giải trí chung, nơi thưởng thức các chương trình âm nhạc và nghệ thuật đậm màu sắc Tết. Tuy nhiên năm nay, bạn hoàn toàn có thể biến căn bếp Tết thành một không gian đầy cảm hứng với tủ lạnh Bespoke AI Family Hub. Màn hình AI Family Hub™+ 32 inch được tích hợp trên cửa tủ đóng vai trò như một trung tâm giải trí đa phương tiện, nơi hội yêu bếp có thể thưởng thức mọi chương trình Tết yêu thích trong khi chuẩn bị tiệc Tết. Từ Táo Quân, Gala Cười, phim hài Tết,… đều sẵn sàng chỉ với một chạm. Người dùng cũng có thể mở nhạc Tết để khuấy động không khí tiệc Tết hoặc gọi video chúc Tết đầu năm ngay trên màn hình này.

Tủ lạnh Bespoke AI Family Hub với màn hình 32 inch sẽ mang không khí Tết rộn ràng vào khắp gian bếp

Khi "mood" nấu nướng đã tăng lên cùng không khí rộn ràng trong bếp, hãy bắt đầu khám phá hàng loạt thực đơn do chính tủ lạnh Bespoke AI Family Hub gợi ý. Công nghệ AI Vision Inside giúp người dùng dễ dàng kiểm soát thực phẩm trong tủ lạnh, gợi ý thực đơn phù hợp để không phải thắc mắc trước câu hỏi hôm nay ăn gì. Chọn món xong thì cũng là lúc công thức được tủ lạnh được gửi trực tiếp sang lò nướng, sẵn sàng chế biến ngay mà không cần điều chỉnh nhiệt độ thủ công.

Nhận công thức nấu nướng, không lo bí ý tưởng nấu ăn trong Tết

Để món ăn luôn thơm ngon, tròn vị và giàu dinh dưỡng, tủ lạnh Bespoke AI Family Hub cũng sở hữu hàng loạt công nghệ bảo quản thực phẩm tân tiến. Trong đó đáng chú ý là Ngăn đông mềm FlexZone với 5 chế độ lưu trữ linh hoạt giúp bạn dễ dàng chuyển đổi theo từng nhu cầu bảo quản: Chế độ "Thức uống" (4°C), Chế độ "Rau củ quả" (2°C), Chế độ "Thịt cá" (-1°C), Chế độ "Đông mềm" (phù hợp lưu trữ thực phẩm dài ngày hơn chế độ Thịt & Cá) (-5°C), Chế độ "Đông cấp tốc" (-23 ~ -15°C). Quầy minibar Beverage Center luôn sẵn sàng những món nước tươi mát, hấp dẫn như cocktail, coldbrew, detox… để tiếp đón khách quý ghé thăm ngày đầu năm.

Ngăn FlexZone linh hoạt 5 chế độ, tối ưu hoá khả năng lưu trữ thực phẩm theo nhu cầu

Đón khách ngay từ trong phòng giặt

Thay vì xem phòng giặt là nơi làm sạch áo quần thông thường, Tết năm nay bạn có biến nơi đây thành một không gian đầy ắp niềm vui năm mới với máy giặt sấy bơm nhiệt Bespoke AI. Những chuyện tưởng chừng lạ lẫm như lướt mạng xã hội, nghe nhạc hay nhận cuộc gọi chúc Tết của bạn bè giờ có thể thực hiện ngay trên màn hình AI Home 7 inch của máy giặt. Thiết kế độc đáo này giúp bạn luôn chủ động duy trì kết nối, không bị lỡ cuộc gọi chúc Tết đầu xuân ngay cả khi đang ở phòng giặt.

Màn hình AI Home 7 inch trên Máy giặt sấy bơm nhiệt Bespoke AI, "cánh cửa" mở ra thế giới giải trí Tết trong phòng giặt

Ngoài cảm hứng bất tận từ các nội dung giải trí, máy giặt sấy bơm nhiệt Bespoke AI còn khiến việc giặt giũ trở thành trải nghiệm "nhàn tênh" và nhanh chóng. Bạn sẽ không cần phải chờ đợi chuyển đồ lên máy sấy khi thiết bị tích hợp toàn bộ quy trình giặt sấy tất cả trong một. Công nghệ sấy AI Heatpump liên tục cảm biến độ ẩm suốt quá trình sấy để đảm bảo quần áo Tết khô đồng đều, bền màu, bền chất liệu. Gia đình cũng không phải đợi quá lâu để có trang phục xuống phố chơi Tết, bởi quy trình giặt sấy siêu tốc 98 phút sẽ rút ngắn tối đa thời gian làm sạch áo quần mà vẫn tiết kiệm điện năng vượt trội.

Giặt sấy siêu tốc 98 phút giúp cả gia đình có ngay quần áo sạch tinh tươm đi chúc Tết

Thay vì phải đổ nước giặt xả theo từng lần giặt, người dùng chỉ việc đổ một lần vào trước Tết là đã có thể sử dụng đến hết tháng Giêng. Ngăn giặt xả AI của máy sẽ tự động phân bổ nước giặt thông minh theo độ bẩn và chủ động thông báo khi gần hết lượng chất giặt xả trong ngăn.

Công nghệ sấy AI Heatpump tân tiến giúp sấy khô đều và dưỡng vải chuẩn spa

Không phải ngẫu nhiên mà các sản phẩm tủ lạnh, máy giặt Bespoke AI tích hợp màn hình cảm ứng thông minh của Samsung lại liên tiếp chiến thắng nhiều giải thưởng thiết kế lớn trong năm vừa qua. Hướng đi đột phá này đang biến các thiết bị gia dụng đơn thuần trở thành nguồn cảm hứng mới cho cuộc sống của người dùng. Tết năm nay đừng quên thử giải trí kiểu mới ngay trong bếp và phòng giặt với combo Tết Giải Trí Samsung Bespoke AI.