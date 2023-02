Giải mã video "thay đổi TikTok mãi mãi": Ẵm gần 50 triệu lượt xem, nam chính là tài tử được săn đón nhất hiện nay

TikTok đang là một trong những trang mạng xã hội hàng đầu hiện nay, là nơi mà trào lưu video nở rộ. Sự lan tỏa của TikTok đã giúp không ít những sản phẩm như phim ảnh, âm nhạc... nổi tiếng, thậm chí "vực dậy" sau nhiều năm ra mắt. Giờ đây khán giả đang hoài niệm khoảng thời gian 2020, khi mà TikTok đang trong giai đoạn dần phổ biến giữa lúc thế giới biến động. Trong đó, một video được tìm lại vì đã "thay đổi TikTok và cách sáng tạo nội dung mãi mãi".

Trở lại thời điểm tháng 4/2020, tài khoản tên @stcrvds đã đăng tải một video lên TikTok nhằm gửi tặng người bạn tên Quinn của mình. Không ngờ rằng món quà cá nhân này lại trở thành "cơn sốt", nhận về gần 50 triệu lượt xem và hơn 1 triệu lượt chia sẻ.

Đoạn video gần 50 triệu lượt xem này quan trọng thế nào?

Video này thực chất là một trích đoạn ngắn trong bộ phim từng thắng giải Oscar Call Me by Your Name (Gọi Em Bằng Tên Anh). Trong cảnh phim, nam chính là tài tử Timothee Chalamet đang nhảy cùng các bạn dưới bầu trời đêm vô cùng vui vẻ. Cảnh quay này thực chất không có gì quá đặc sắc, thế nhưng nhờ cách chỉnh sửa video của tài khoản này nên đã trở thành "cơn sốt".

Những hiệu ứng quay chậm khiến video được chú ý bởi hàng chục triệu người

Chủ tài khoản đã thêm vào hiệu ứng slow-motion (quay chậm) và một chút ánh sáng lấp lánh, nhấn vào điệu nhảy của nhân vật chính. Từng cử chỉ của Chalamet còn khớp với giai điệu nhạc nền đến bất ngờ, làm người xem không khỏi thích thú.

Giờ đây sau 2 năm, đoạn video đang được chia sẻ lại một cách đầy hoài niệm, khi TikTok giờ đây đã phát triển vượt bậc đến khó tin. Thời điểm đoạn video được đăng tải, TikTok vẫn còn "non trẻ" và chưa có nhiều sự sáng tạo, song đoạn video này đã mở ra cả một kỷ nguyên mới cho nền tảng, khiến người người nhà nhà làm theo. Đây cũng là khi nhiều người nhận ra có thể làm được nhiều hơn TikTok, và giờ đây nó đã trở thành một cộng đồng sáng tạo nội dung hàng đầu.

Cảnh phim thay đổi TikTok mãi mãi

Khán giả hoài niệm: - Muốn trở lại khoảng thời gian này quá... - Hồi xưa con trai đứa nào cũng tập nhảy chậm như thế. - Timothee đẹp trai quá... Trước kia tôi không ấn tượng với cậu ấy lắm cho đến khi xem video này. - Đoạn video mở ra kỷ nguyên mới cho TikTok. Bài hát cũng trở nên nổi tiếng. Cách làm hiệu ứng này một thời ai cũng tập làm luôn. - Thật sự 2020 là giai đoạn TikTok vươn lên dẫn đầu, và video này là một phần quan trọng!

Sinh năm 1995, Timothee Chalamet là một trong những nam diễn viên 9X đang được săn đón nhất Hollywood. Sau thành công vang dội của Call Me by Your Name, Timothee Chalamet tham gia một loạt dự án chất lượng như Ladybird - Tuổi Nổi Loạn, Những Người Phụ Nữ Nhỏ Bé, DUNE: Hành Tinh Cát... và được đánh giá cao về chuyên môn lẫn mức độ nhận diện. Có thông tin cho biết Chalamet được ưu ái đến mức nhiều đoàn phim đã tuyển thẳng anh mà không cần thông qua tuyển chọn, cho thấy địa vị như "con cưng" của tài tử hiện nay.

Timothee Chalamet - "chàng thơ" của Hollywood

