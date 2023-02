Màn ảnh Hàn có một bộ phim sở hữu dàn cast "hết nước chấm": Cặp đôi Hoàn Hồn Lee Jae Wook - Go Yoon Jung cũng góp mặt

Còn nhớ hồi cuối năm ngoái, siêu phẩm cổ trang Hoàn hồn đã tạo nên một cơn sốt rất lớn ở cả mùa 1 lẫn mùa 2. Sau khi bộ phim phát sóng, cặp đôi Lee Jae Wook - Go Yoon Jung đã nhận được rất nhiều tình cảm của các khán giả. Và sắp tới, họ sẽ cùng nhau tham gia vào dự án phim mang tên Death's game.

Tuy nhiên, điều đáng tiếc là chỉ có Go Yoon Jung đảm nhận vai chính mà thôi. Ngoài Lee Jae Wook và Go Yoon Jung, Death's game còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc khác, bao gồm: Seo In Guk (vai chính), Park So Dam (vai chính), Choi Si Won, Jang Seung Jo, Sung Hoon, Kim Jae Wook cùng với Kim Ji Hoon.

Dàn cast "hết nước chấm" của Death's game - nguồn: TVING

Trên mạng xã hội, lúc này nhiều netizen đang rần rần với những thông tin mới về bộ phim Death's game: - Dàn cast có cả lãng tử, tấu hài, lạnh lùng, lương thiện,... Đủ hết tất cả thế này thì tôi thoát làm sao được động phim Hàn. - Có hai anh Jae Wook luôn. Phim gì diễn viên toàn cực phẩm. - Đây là showbiz mini à mọi người? - Ôi phim này có mấy "anh chú" chất lượng vậy trời. - Dàn cast thế này thì phim nào đấu lại nữa? Nguồn: K Love

Được biết, Death's game là dự án chuyển thể từ webtoon cùng tên của bộ đôi tác giả Lee Wonsik và Ggulchan. Nội dung truyện kể về Choi Yi Jae (Seo In Guk), một chàng trai trẻ liên tục gặp những khó khăn trong cuộc sống. Sau khi liên tiếp rơi vào cảnh thất nghiệp, thất bại trong chuyện tình cảm và gặp nhiều nguy cơ tài chính, anh ta quyết định kết liễu sinh mệnh của mình.

Bộ ba diễn viên chính của phim Death's game - nguồn: Soompi

Dẫu vậy, khoảnh khắc Choi Yi Jae nghĩ rằng tất cả đã kết thúc, anh ta tỉnh dậy trên một chiếc máy bay với một khuôn mặt khác. Đó là doanh nhân thành đạt Park Tae Su. Park Tae Su hẹn hò với Kang In A, thần tượng yêu thích của Choi Yi Jae. Điều này khiến cho Choi Yi Jae không muốn chết nữa.

Tuy nhiên lúc này, bên cạnh Choi Yi Jae là vị Thần chết đang ở trong hình hài của một người phụ nữ tóc trắng (Park So Dam). Thần chết trừng phạt Choi Yi Jae bằng cách bắt anh ta phải đối mặt với cái chết 13 lần. Mỗi lần như vậy, Choi Yi Jae lại tái sinh vào một cuộc đời khác. Về bản chất, những cái chết này là không thể thay đổi. Thế nhưng nếu Choi Yi Jae bằng cách nào đó có thể ngăn cản mọi chuyện, anh ta có thể tiếp tục sống trong thân phận mới.

Nguồn: TVING, Mydramalist