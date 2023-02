Bị bắt vì sử dụng ma túy, Yoo Ah In không thể trở lại màn ảnh nữa?

(Ảnh: Soompi)

Sau khi Yoo Ah In có kết quả xét nghiệm dương tính với propofol và cần sa cũng như một loại ma túy thứ ba chưa rõ nguồn gốc, các phương tiện truyền thông Hàn Quốc bắt đầu bàn luận và dự đoán về tương lai của nam diễn viên này.

Hình ảnh của Yoo Ah In trong mắt công chúng đã tệ đi rất nhiều chỉ sau vài ngày kể từ khi thông tin được đưa ra. So với các diễn viên khác cũng từng lao đao do sử dụng ma túy, trường hợp của "Ảnh đế" được chú ý đặc biệt hơn cả do số lượng và hình thức sử dụng ma túy của anh quá cao.

Báo chí Hàn Quốc dự đoán rằng khả năng cao Yoo Ah In sẽ không thể nào quay trở lại với điện ảnh sau scandal quá lớn này. Danh tiếng của nam diễn viên đã hoàn toàn bị hủy hoại và không một đạo diễn nào dám hợp tác với anh cho các dự án sau này nữa.

Thậm chí, những người hâm mộ cho rằng kể cả khi nam diễn viên cố gắng trở lại màn ảnh thì cũng là điều vô cùng khó khăn khi không còn sự ủng hộ của công chúng. Ngoài ra, có thể các nhà đài Hàn Quốc đều sẽ từ chối sự xuất hiện của Yoo Ah In trên sóng truyền hình.

Yoo Ah In hiện vẫn còn nhiều dự án đang dang dở, bao gồm cả The Match và series gốc của Netflix mang tên Googbye Earth. Tuy nhiên, với thông tin sử dụng ma túy, cả hai dự án đều đang phải khá "dè chừng". Ngoài ra, Hellbound 2 chỉ vừa công bố lịch trình quay phim đã lập tức phải hoãn lại do scandal của Yoo Ah In.