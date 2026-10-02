Giải mã Top 5 sự kiện ‘gắt’ nhất Car Choice Awards 2026: Bất ngờ từ vị trí số 1!

Vượt qua hàng loạt cột mốc lịch sử về hạ tầng trạm sạc hay xe Việt xuất ngoại, ngôi vương bảng bình chọn năm nay lại đang gọi tên một sự kiện ra mắt đầy tranh cãi.

Năm 2026 chứng kiến bước chuyển mình ngoạn mục của thị trường ô tô Việt Nam. Bên cạnh các giải thưởng cho những mẫu xe, Car Choice Awards năm nay gây chú ý với hạng mục vô cùng thu hút: Top 5 sự kiện ngành xe.

Đây là nơi tôn vinh những dấu ấn bước ngoặt, có sức lan tỏa và tác động sâu sắc đến xu hướng tiêu dùng. Hành trình đi tìm sự kiện "hot" nhất năm đang bước vào giai đoạn kịch tính với những cái tên gây bão truyền thông.

Sự kiện ra mắt Omoda C5 SHS-H. Ảnh: Vĩnh Phúc

Dẫn đầu bình chọn là màn ra mắt ấn tượng của Omoda C5 - khi sự kiện giới thiệu xe trở thành sàn diễn catwalk độc đáo. Theo sát vị trí thứ hai là chuỗi trải nghiệm Ready Set Ford. Thay vì ánh đèn hào nhoáng, Ford chọn bùn đất và dốc đá để khách hàng trực tiếp khai phá sức mạnh cỗ máy của mình trên các cung đường off-road thực thụ.

Làn sóng điện hóa cũng góp mặt với những dấu ấn mạnh mẽ. Vị trí thứ ba gọi tên chiến dịch "Đổi xăng lấy điện” của VinFast, một nước đi giúp tháo gỡ rào cản chi phí và tâm lý để phổ cập phương tiện xanh. Đứng thứ tư là cái bắt tay lịch sử của liên minh Tasco Auto, Ford và VETC. Sự kiện này trực tiếp phá vỡ rào cản hạ tầng trạm sạc, mang lại trải nghiệm thanh toán tự động trơn tru cho hàng loạt chủ xe điện.

Chuỗi sự kiện đổi xăng lấy điện của VinFast tạo được dấu ấn cho khách hàng trên toàn quốc. Ảnh: VinFast

Mảnh ghép cuối cùng trong top 5 là cột mốc mang đậm niềm tự hào dân tộc: TC Motor xuất khẩu xe Hyundai sang Mexico, Australia và Đài Loan. Những chiếc xe "Made in Vietnam" đã đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất để vươn tới ba châu lục. Đây là minh chứng đanh thép cho năng lực sản xuất và sự vươn tầm mạnh mẽ của ngành công nghiệp ô tô nước nhà trên bản đồ thế giới.

Năm sự kiện đình đám đại diện cho chiến lược sản phẩm, trải nghiệm, cách mạng xanh, hạ tầng và niềm tự hào quốc gia. Đâu mới là điểm sáng rực rỡ nhất, mang lại giá trị thiết thực nhất cho thị trường xe Việt 2026? Tất cả đều có ở ngay video bên dưới.

Chương trình Trên Ghế được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh và Truyền Hình TP Hồ Chí Minh & Công ty Cổ Phần VCCorp; đơn vị hợp tác thực hiện AutoPro; đơn vị khai thác thương mại AdWheel. Chương trình được phát sóng trên HTV9 lúc 18h10 từ thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.



