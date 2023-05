Giải mã thân phận của chú chó đáng yêu chiếm trọn spotlight trong Guardians of the Galaxy 3

Chú chó vũ trụ Cosmo cuối cùng cũng đã chính thức gia nhập đội Vệ binh dải ngân hà trong Guardians of the Galaxy Vol. 3 sau khi tham gia hỗ trợ trận chiến với phản diện High Evolutionary. Đây có thể xem là một sự bổ sung mới mẻ và tuyệt vời sau khi hàng loạt trụ cột của Guardians quyết định rời đội, trong đó bao gồm cả “Star-Lord” Peter Quill. Tuy nhiên, so với nguyên tác truyện tranh, Cosmo đã có khá nhiều thay đổi về đặc điểm ngoại hình cũng như cá tính.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Cosmo the Space Dog cũng tiếp tục duy trì một “truyền thống” quen thuộc của loạt phim Guardians of the Galaxy. Đó chính là khai thác những nhân vật động vật biết nói, bên cạnh Rocket Raccoon. Phần phim thứ 3 thậm chí còn đón chào sự trở lại của Howard the Duck, cùng với rất nhiều người bạn thời thơ ấu của Rocket như rái cá Lylla, hải mã Teefs và thỏ Floor.

Nguồn gốc cả Cosmo trong truyện tranh Marvel Comics

Cosmo được xây dựng dựa trên hình tượng chú chó Laika từng được Nga đưa vào vũ trụ năm 1957 - Ảnh: Internet.

Cosmo the Space Dog xuất hiện lần đầu tiên trong chương truyện Nova Vol. 4 #8 của Dan Abnett và Andy Lanning, phát hành vào năm 2008. Xuất thân của Cosmo vốn là một chú chó thông thường trên Trái Đất và dần phát triển trí tuệ vượt trội sau một khoảng thời gian dài du hành trong không gian. Cosmo được lấy cảm hứng từ chú chó Laika - đối tượng thí nghiệm từng được người Nga đưa lên quỹ đạo không gian vào năm 1957, nhưng đã không may mắn sống sót trong quá trình này.

Trong truyện tranh, Cosmo đã hạ cánh xuống hành tinh Knowhere và cùng với siêu anh hùng Nova giúp thành lập đội Guardians of the Galaxy. Sau đó, Cosmo tiếp tục trở thành chú chó sáng lập Annihilators, một biệt đội siêu anh hùng vũ trụ từng là nguồn cảm hứng bất tận cho Star-Lord. Tất cả những điều này đã biến Cosmo thành một đồng minh mạnh mẽ và đáng tin cậy của rất nhiều nhân vật quan trọng trong Marvel, đặc biệt là Richard Rider và Peter Quill.

Giải mã sức mạnh của Cosmo

Cosmo sở hữu rất nhiều siêu năng lực khác nhau sau khi tiếp xúc với những tia vũ trụ - Ảnh: Internet.

Cosmo là một chú chó bình thường ra đời vào những năm 60 của thế kỷ 20. Trong cuộc chạy đua vào không gian giữa Hoa Kỳ và Liên Xô trong bối cảnh Chiến tranh lạnh, Cosmo đã được lựa chọn trở thành đối tượng thử nghiệm cho kế hoạch du hành ngoài không gian. Tuy nhiên, thay vì bỏ mạng như Laika, Cosmo đã may mắn sống sót và trôi nổi ngoài vũ trụ rộng lớn.

Cũng từ đó, Cosmo tiếp xúc với những loại tia vũ trụ kỳ lạ từng ban phát siêu năng lực cho Fantastic Four. Và thế là từ một chú chó thông thường, Cosmo bỗng sở hữu nhiều năng lực thần giao cách cảm, những năng lực siêu linh, điều khiển đồ vật từ xa và cả trí tuệ đạt đến đẳng cấp của con người. Cosmo cũng có rất nhiều kỹ năng khác nhau như điều khiển tâm trí, thuật ngụy trang hay tạo ra những trường tâm lý, tinh thần khác nhau. Ngoài ra, tuổi thọ của Cosmo cũng được kéo dài hơn bất kỳ giống chó thông thường nào khác.

Sức mạnh của Cosmo cũng đã phần nào được thể hiện trong Guardians of the Galaxy Vol. 3, khi chú chó này có thể sử dụng năng lực ngoại cảm để điều khiển viên đá bay đến những mục tiêu mong muốn. Và trong phân đoạn cao trào của phim, chính siêu năng lực này của Cosmo đã giúp các Guardians bảo vệ hành tinh Knowhere trước đợt tấn công của High Evolutionary.

Những khác biệt giữa Cosmo trong truyện tranh và Cosmo trong MCU

Marvel Studios đã thay đổi hoàn toàn cá tính của Cosmo khi đưa chú chó này lên màn ảnh lớn - Ảnh: Internet.

Trong nguyên tác truyện tranh Marvel, Cosmo là một chú chó đực giống labrador, màu nâu, với tích cách khắc kỷ và gặp rất nhiều khó khăn trong kỹ năng giao tiếp - một phần là do xuất thân từ Trái Đất, và một phần cũng vì ngôn ngữ từ quê nhà của mình. Cosmo thường diện một bộ đồ du hành vũ trụ duy nhất kể từ khi bay vào không gian, và cũng là một sinh vật rất dễ nổi nóng.

Trong phim ngắn Guardians of the Galaxy Holiday Special và Guardians of the Galaxy Vol. 3, Cosmo là một chú chó cái, được lồng giọng bởi Maria Bakalova. So với nguyên tác, Cosmo lại mang tính cách ngây thơ, hồn nhiên, thân thiện và dễ gần hơn, đồng thời cũng có thể nói tiếng Anh trôi chảy hơn để giao tiếp với những người khác.

Về mặt cốt truyện, Cosmo không phải là người đứng đầu Knowhere trong MCU, và cũng chưa tiếp xúc với bất kỳ ai đến từ quân đoàn Nova. Thay vào đó, chú chó này từng là tù binh của The Collector trong Guardians of the Galaxy Vol. 1. Khi viên Đá sức mạnh phá hủy nơi ở của The Collector, Cosmo đã quyết định ở lại với nhân vật này trước khi kết bạn và đồng hành cùng các Guardians.

Rất có thể những chuyến phiêu lưu với đội Vệ binh chính là lần đầu tiên Cosmo được tận hưởng cảm giác tự do đúng nghĩa sau khi rời khỏi Trái Đất. Đó chính là lý do vì sao phiên bản điện ảnh lại có phần hồn nhiên hơn rất nhiều so với một phiên bản trưởng thành, từng trải trong truyện tranh.

Vai trò của Cosmo trong Guardians of the Galaxy Vol. 3

Cosmo là người bảo vệ cho hành tinh Knowhere, đồng thời cũng là đồng minh thân thiết của đội Guardians - Ảnh: Internet.

Không phải ngẫu nhiên mà Cosmo lại được khai thác sâu hơn trong Guardians of the Galaxy Vol. 3. Bộ phim này đã mang đến rất nhiều loài động vật biết nói, động vật biến đổi gen khác nhau. Trong phần phim solo đầu tiên của đội Vệ binh, Rocket Raccoon từng chia sẻ rằng quá trình mà bản thân trở thành “một con gấu trúc trong thùng rác” thông minh cực kỳ khắc nghiệt, với những nỗi đau cả về thể chất lẫn tinh thần. Điều đó khiến Rocket luôn cảm thấy cô đơn và gặp phải nhiều vấn đề về lòng tin với người khác.

Là trung tâm của phần phim thứ 3, Rocket đã được tiếp xúc nhiều hơn với những loài động vật có số phận tương tự như mình. Trong đó bao gồm cả Cosmo the Space Dog. Mặc dù bộ đôi nhân vật này vốn không ưa nhau khi mới tiếp xúc, thế nhưng những hiềm khích giữa họ đã được giải quyết triệt để trong The Guardians of the Galaxy Holiday Special.

Cosmo đóng vai trò hậu phương tại Knowhere, đồng thời cũng là một người bảo hộ đắc lực cho hành tinh này. Với khả năng siêu linh có thể điều khiển vật chất bằng tâm trí, Cosmo từng nhiều lần giải vây cho căn cứ của đội Guardians, đồng thời luôn sẵn sàng ứng cứu họ mỗi khi cần thiết, ví dụ như trong cuộc chiến với High Evolutionary.

Cosmo có phải là thành viên của đội Guardians of the Galaxy hay không?

Khác với nguyên tác, Cosmo của MCU đã chính thức trở thành một mảnh ghép của đội Guardians of the Galaxy - Ảnh: Internet.

Trong truyện tranh, Cosmo là thành viên của tổ chức Knowhere Corps, một biệt đội siêu anh hùng vũ trụ bao gồm những thành viên như Moondragon (con gái của Drax), Bug, Mantis và Prism. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ an toàn cho hành tinh Knowhere.

Trước đó, như đã nêu trên, Cosmo là người sáng lập nên Annihilators, với rất nhiều tên tuổi lớn như Silver Surfer, Beta Ray Bill, Gladiator, Quasar, Ikon và thậm chí là cả Ronan the Accuser. Mặc dù chưa bao giờ là thành viên chính thức của Guardians of the Galaxy, Cosmo vẫn luôn là một đồng minh thân thiết của biệt đội này, đồng thời cũng là người bạn đáng tin cậy của Star-Lord và đồng đội trong nhiều năm liền.

Điều đó đã được thay đổi hoàn toàn trong phiên bản điện ảnh. Cosmo không tham gia bất cứ tổ chức siêu anh hùng nào khác, và biệt đội đầu tiên mà chú chó này góp mặt chính là Guardians of the Galaxy mới. Điều này đã phần nào được thể hiện trong qua phim ngắn Guardians of the Galaxy Holiday Special. Và sau khi hàng loạt trụ cột rời khỏi đội, Cosmo vẫn tiếp gắn bó với các Vệ binh để có thể bảo vệ thiên hà rộng lớn. Cosmo cũng có thể là chất xúc tác quan trọng để Marvel Studios đưa những biệt đội như Annihilators hay Knowhere Corps vào vũ trụ điện ảnh của mình.

Nguồn: ScreenRant