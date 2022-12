Giải mã thân phận Adam Warlock, nhân vật mạnh nhất nhì vũ trụ Marvel chuẩn bị bước lên màn ảnh lớn

Mới đây, Marvel Studios đã tung ra trailer đầu tiên dành cho bom tấn Guardians of the Galaxy Vol. 3, dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 5/5/2023. Bên cạnh sự trở lại của đội Vệ binh dải ngân hà, bộ phim này còn chào rất nhiều gương mặt mới. Trong đó nổi bật nhất chính là Adam Warlock, do nam tài tử Will Poulter thủ vai.

Adam Warlock sẽ chính thức gia nhập MCU trong Guardians of the Galaxy Vol. 3 - Ảnh: Marvel Studios.

Trên thực tế, Adam Warlock đã được Marvel “nhá hàng” trong đoạn post-credit của Guardians of the Galaxy Vol. 2, phát hành năm 2017. Tuy nhiên từ đó đến nay, nhân vật này lại biệt tăm biệt tích, thậm chí còn không góp mặt trong Avengers: Infinity War và Avengers: Endgame, dù theo nguyên tác, vai trò của Warlock trong cuộc chiến vô cực là đặc biệt quan trọng.

Vậy rốt cuộc Adam Warlock là ai, sở hữu sức mạnh ra sao và có tầm ảnh hưởng thế nào trong vũ trụ Marvel nói chung và MCU nói riêng?

Nguồn gốc xuất thân của Adam Warlock

Xuất hiện lần đầu tiên trong chương truyện Fantastic Four #67 (1967) với tên gọi đơn giản là “Him”, Adam Warlock vốn là một thực thể biến đổi gen do một nhóm các nhà khoa học có tên Enclave tạo ra để phục vụ cho mưu đồ bất lương. Tuy nhiên, Warlock đã sớm nhận ra âm mưu của họ và không muốn bản thân trở thành công cụ để người khác lợi dụng. Vì vậy, anh đã phản bội Enclave và bắt đầu những chuyến phiêu lưu cho riêng mình.

Trên con đường đi tìm lý tưởng và mục đích sống của bản thân, Adam Warlock từng đối đầu với rất nhiều siêu anh hùng lớn, nổi bật nhất trong số đó là Thor và Sif. Sau trận chiến với chàng thần sấm xứ Asgard, Warlock tự bao bọc mình bằng một chiếc kén và thả trôi trong vũ trụ vô tận, cho đến khi được một thực thể phát hiện ra và đem về để nghiên cứu.

Adam Warlock được mô tả là “người đàn ông hoàn hảo” (Perfect Man) trong truyện tranh Marvel - Ảnh: Marvel Comics.

Thực thể này có tên là High Evolutionary, xuất hiện lần đầu tiên trong chương truyện Marvel Premiere #1 (1972), đồng thời sẽ là phản diện chính của Guardians of the Galaxy Vol. 3. Hắn là người thống trị Counter-Earth, bản sao của Trái Đất, di chuyển theo cùng quỹ đạo của Trái Đất nhưng lại ở phía đối diện của mặt trời. Tại đây, hắn tiến hành nhiều thí nghiệm biến đổi gen để tạo ra một chủng tộc mới lai tạo giữa con người với động vật, được gọi là New Man.

Counter-Earth rất giống với Trái Đất, với chỉ một khác biệt duy nhất: Đó là nơi này không hề có bất cứ siêu anh hùng nào để đứng ra bảo vệ New Man trước những hiểm họa đến từ trong hành tinh và ngoài không gian. Đó chính là lý do High Evolutionary cần đến Adam Warlock. Lợi dụng bản chất anh hùng bẩm sinh của Warlock, hắn đã biến anh thành người bảo hộ mới của Counter-Earth.

Bên cạnh trang phục và lý tưởng sống mới, Adam Warlock còn được High Evolutionary gắn lên trán viên đá Linh hồn (Soul Gem, hay sau này được gọi là Soul Stone). Chính viên đá này đã giúp sức mạnh của anh được khuếch đại lên nhiều lần để có thể đủ khả năng bảo vệ cho Counter-Earth. Cái tên “Adam Warlock” cũng là do các New Man đặt cho anh, chính thức để thân phận và quá khứ của “Him” trôi vào dĩ vãng.

Bên cạnh đó, viên đá Linh hồn cũng giúp Adam Warlock trở thành nhân tố quan trọng bậc nhất của một trong những bộ truyện đình đám nhất của Marvel Comics: Infinity Gauntlet (Găng tay Vô cực), nguồn cảm hứng chính cho 2 bom tấn Avengers: Infinity War và Avengers: Endgame.

Giải mã siêu năng lực của Adam Warlock

Adam Warlock là 1 trong những nhân vật mạnh nhất của vũ trụ Marvel - Ảnh: Marvel Comics.

Mục tiêu ban đầu của nhóm Enclave là tạo ra một cá nhân tổng hợp hoàn hảo nhất có thể về mặt di truyền. Đó chính là lý do vì sao Adam Warlock lại sở hữu những siêu năng lực cơ bản của một siêu anh hùng điển hình lúc bấy giờ, bao gồm siêu sức mạnh, siêu thể chất, siêu tốc độ, khả năng bay lượn và khả năng hấp thụ - truyền năng lượng vũ trụ. Về mặt phòng thủ, Warlock có thể ẩn mình bên trong một chiếc kén tái sinh và tự chữa lành cơ thể khỏi những vết thương nghiêm trọng nhất.

Tuy nhiên, phần lớn năng lực của Warlock lại đến từ viên đá Linh hồn, món quà mà anh nhận được từ High Evolutionary. Là một trong những bảo vật mạnh nhất vũ trụ Marvel, viên đá này cho phép Warlock hấp thụ linh hồn của những sinh vật khác. Nó cũng là nguyên nhân khiến anh trở nên điên loạn và biến thành Magus - một hiện thân đáng sợ với sức mạnh khủng khiếp trong tương lai của chính Warlock.

Ngoài viên đá Linh hồn, Warlock cũng từng là chủ nhân của 5 viên đá vô cực còn lại trong một khoảng thời gian ngắn, sau những sự kiện diễn ra trong bộ truyện Infinity Gauntlet (1991). Chi tiết này đã biến anh trở thành một trong những thực thể có quyền năng vô song bậc nhất của toàn vũ trụ Marvel.

Hành trình của Adam Warlock trong truyện tranh Marvel

Adam Warlock từng đối đầu với nhiều nhân vật với sức mạnh khủng khiếp trong vũ trụ Marvel - Ảnh: Marvel Comics.

Là người canh gác viên đá Linh hồn, Adam Warlock dần nhận ra không thể cứ mãi giam cầm bản thân ở Counter-Earth. Và thế là anh lại tiếp tục hành trình khám phá vũ trụ để tìm kiếm mục đích, lý tưởng sống mới. Trên hành trình này, anh đã phải đối đầu với bản ngã tăm tối của chính mình, tồn tại trong ác nhân với tên gọi Magus - kẻ cầm đầu giáo phái độc ác Universal Life Truth, và cũng là kẻ sẽ ám ảnh cuộc đời Warlock từ đó trở đi.

Tuy nhiên, Warlock không đơn độc trong những trận chiến với Magus. Anh đã có dịp gặp gỡ, làm quen, và thậm chí là trở thành đồng minh tốt của những siêu anh hùng khác như Gamora, Drax hay Pip the Troll, một trong những người bạn tốt nhất, gắn bó lâu nhất của Warlock.

Sau khi đánh bại Magus bằng cách phong ấn hắn vào bên trong viên đá Linh hồn, Warlock chính thức giải phóng toàn bộ tiềm năng sức mạnh của bản thân và trở thành một trong những thực thể quyền năng nhất của vũ trụ. Viên đá này cũng trở thành trung tâm cho hầu hết các bộ truyện của Warlock trong thập niên 80. Anh cùng với Pip the Troll thậm chí đã từng cùng nhau “nghỉ hưu” và tận hưởng cuộc sống yên bình tại thế giới bên trong viên đá Linh hồn.

Adam Warlock là 1 trong những nhân vật quan trọng bậc nhất trong trận chiến vô cực với Thanos - Ảnh: Marvel Comics.

Tuy nhiên, khi Thanos bắt đầu triển khai kế hoạch thu thập đá vô cực và thành công cướp được viên đá Linh hồn, Adam Warlock buộc phải “bật chế độ” siêu anh hùng trở lại. Mặc dù gã Titan điên loạn đã thực hiện được cú búng tay “bay màu” một nửa dân số vũ trụ, thế nhưng chiến lược của Warlock cùng sự giúp sức của các Avengers đã đảo ngược được hậu quả và đưa mọi thứ trở lại với đúng quỹ đạo ban đầu.

Sau sự kiện này, Warlock đã thành lập một đội ngũ mới có tên Infinity Watch, bao gồm các thành viên Drax, Gamora, Pip, Moondragon và cả Thanos. Mỗi người trong số họ sẽ phải bảo vệ một viên đá vô cực, tránh để sự việc tương tự xảy ra trong tương lai. Và thế là, viên đá Linh hồn lại một lần nữa quay trở lại với Warlock.

Vào thập niên 2000, Adam Warlock thường góp mặt trong các bộ truyện liên quan đến Guardians of the Galaxy, mà nổi bật nhất chính là Annihilation: Conquest. Trong mạch truyện này, anh một lần nữa chạm trán với High Evolutionary - kẻ đã sử dụng cơ thể của Warlock để làm vật chủ mới cho Ultron. Tuy nhiên đến những chương truyện cuối cùng, Warlock đã được tái sinh và cùng với những siêu anh hùng của biệt đội Vệ binh dải ngân hà đánh bại tên ác nhân này. Đây có thể sẽ là nguồn cảm hứng chính cho bom tấn sắp tới của MCU.

Adam Warlock trong vũ trụ điện ảnh Marvel

Chiếc kén của Adam Warlock trong MCU - Ảnh: Marvel Studios.

Adam Warlock vẫn chưa có màn chào sân chính thức trong MCU, thế nhưng chiếc kén phục hồi của anh đã từng xuất hiện trong cả 2 bộ phim Guardians of the Galaxy trước đó. Ngoài ra, đoạn post-credit của phần phim thứ 2 cho thấy người đã tạo ra Warlock chính là Ayesha, nữ tu tế tối cao của tộc Sovereign. Nhân vật này được lấy cảm hứng từ “Her” trong nguyên tác truyện tranh Marvel, cũng là một cá nhân khác do Enclave tạo ra để trở thành bạn đời của Warlock.

Dù chưa chính thức xuất hiện, nhưng một số chi tiết liên quan đến Adam Warlock đã phần nào đó được đưa lên màn ảnh lớn. Bên cạnh toàn bộ mạch phim liên quan đến Thanos và chiếc găng vô cực, câu chuyện của Vision cũng được lấy cảm hứng một phần từ nguồn gốc của Warlock. Trong MCU, Vision được tạo ra với mục đích trở thành cơ thể của Ultron, và viên đá vô cực gắn trên trán đã mang đến cho anh sự sống, suy nghĩ, trí tuệ và sức mạnh như một cá thể độc lập.

Trong đoạn trailer đầu tiên của Guardians of the Galaxy Vol. 3, Warlock cũng sở hữu một viên đá kỳ lạ giữa trán của mình. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là trong dòng thời gian chính của MCU, cả 6 viên đá vô cực đều đã bị Thanos phá hủy. Vì vậy, chi tiết này có thể sẽ mang đến một câu chuyện hoàn toàn mới về sức mạnh của như xuất thân của Adam Warlock phiên bản điện ảnh.

Nguồn: Gamesradar, Marvel