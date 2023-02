Giải mã "đại gia mới nổi" của V.League, đội lót đường ngày nào sẽ vững vàng top ba?

Nam Định tại V.League 2023 đang là một hiện tượng thật sự thú vị. Thực ra thì từ nhiều mùa trước, họ vẫn luôn rất thú vị. Đây là đội bóng chơi rất tích cực, luôn sở hữu tinh thần thi đấu hừng hực dù thường xuyên phải đua trụ hạng. Lực lượng CĐV thành Nam thì khỏi nói. Họ luôn ủng hộ CLB hết mình, tạo nên những con sóng vàng rực rỡ trên các khán đài V.League.

Điều đáng tiếc duy nhất đấy là những mùa trước đó, Nam Định không sở hữu tiềm lực tài chính đủ tốt. Họ không có lực lượng mạnh. Nên dù cố gắng tới đâu thì kết quả cũng hết sức khiêm tốn.

Mùa này, Nam Định có nhà tài trợ mới, vấn đề tài chính thậm chí phải nói là khá hùng hậu. Nhờ thế, họ chiêu mộ không ít tân binh chất lượng, như Nguyên Mạnh, Khắc Ngọc chuyển đến từ Viettel, tiếp đến là Phạm Đức Huy (Hà Nội), Dương Thanh Hào (Bình Định), Hoàng Văn Khánh (SLNA), Ngô Hoàng Thịnh (TPHCM) hay Nguyễn Phong Hồng Duy và Hữu Tuấn (HAGL).

Với ngoại binh, Nam Định cũng có được chữ ký của các cái tên chất lượng như Pedro Paulo (Viettel), Hendrio (Bình Định) và Gerard Fonullet (Inter).

Nam Định có lực lượng rất mạnh ở V.League 2023 và đang vận hành tốt (Ảnh: Minh Anh).

Đổi mới mạnh mẽ lực lượng, Nam Định sau 4 trận đầu V.League 2023 đã thắng 2, hòa 2. Nếu 3 trận đầu họ đoạt 7 điểm từ những địch thủ không mạnh, thì vòng 4 họ đã hòa 0-0 trên sân Viettel. Trận đấu này phần nào chứng tỏ, Nam Định đang thật sự mạnh. Giải mã hiện tượng Nam Định, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nói:



"Nam Định có điểm đặc biệt là vốn sở hữu tinh thần chiến đấu kiên cường. HLV Vũ Hồng Việt cũng từng dẫn dắt Nam Định một mùa rồi. Trên các cơ sở có sẵn, Nam Định mua thêm cầu thủ hữu ích. Nhiều cầu thủ Nam Định cũng rất có giá đấy. Ví dụ như Hendrio Araujo Dasilva hiện là tiền vệ sáng tạo chơi hay bậc nhất V.League 2023.

Có tinh thần khao khát, có dàn cầu thủ tốt để nâng tầm đều ở các mặt trận hậu vệ, tiền vệ, tiền đạo… nên Nam Định đã chơi tốt từ đầu mùa. Họ chưa thua trận nào, có 2 thắng, 2 hòa, đạt 8 điểm để đứng top 3 trên BXH.

Cách làm của họ là chính xác. HLV Vũ Hồng Việt sử dụng con người hợp lý, kết hợp tân binh với cựu binh tốt. Kết quả họ đang có là hoàn toàn xứng đáng".

HLV Vũ Hồng Việt đang khởi đầu rất tốt với Nam Định (Ảnh: Minh Anh).

Mùa này, V.League 2023 cũng có một cái tên khác ồ ạt mua người, thậm chí chất lượng còn được đánh giá tốt hơn Nam Định, đấy là CLB Công an Hà Nội. Thế nhưng sau 4 vòng, CLB Công an Hà Nội mới được 4 điểm. Vậy đâu là sự khác biệt giữa thành công của Nam Định với kết quả đáng thất vọng của CLB Công an Hà Nội?



"Sự khác biệt giữa Nam Định với CLB Công an Hà Nội là ở vị trí HLV. HLV Paulo Foiani của CLB Công an Hà Nội có lẽ chưa hiểu rõ bóng đá Việt Nam nhiều. Người tham mưu cho ông ấy là Trần Tiến Đại, từng chuyển nhượng cầu thủ nhiều. Cậu ấy rõ cầu thủ Việt Nam, từng có kinh nghiệm dẫn dắt một số CLB. Tiến Đại đã tham mưu cho CLB Công an Hà Nội lấy về toàn cầu thủ giỏi ở các tuyến đấy, trừ vị trí thủ môn của Bùi Tiến Dũng.

Mới đây họ cũng trình làng thủ môn mới Lê Giang. Nhưng cậu ấy mới bắt một trận nên sẽ cần thêm thời gian chứng minh. Nhưng cơ bản thì cậu ấy có vẻ là bài bản hơn Bùi Tiến Dũng.

Về mặt lực lượng, cầu thủ CLB Công an Hà Nội có khi còn tốt hơn của Nam Định. Nhưng HLV có vẻ bố trí cầu thủ chưa thật sự hợp lý, chưa phát huy được điểm mạnh của họ. Vì thế, CLB Công an Hà Nội chưa đạt được kết quả mong muốn. Họ sẽ cần thêm thời gian".

HLV HLV Paulo Foiani còn chưa quen thuộc với cầu thủ và giải đấu V.League (Ảnh: Minh Anh).

Trước đó khi CLB Công an Hà Nội thắng Bình Định – đội hiện đứng đầu BXH V.League 2023 tới 5-0 ở vòng một, không ít ý kiến nhận định, tân binh giải chí ít cũng kết thúc ở top Ba. Nhưng giờ đây, ông Vũ Mạnh Hải nghĩ khác:



"Với tình hình hiện nay, với phong độ thế này thì CLB Công an Hà Nội khó lọt top Ba lắm. Có lẽ họ sẽ đứng ở top Năm, top Sáu. Tất nhiên họ khó mà rơi xuống nhóm phải trụ hạng. Chất lượng cầu thủ của họ tốt, chỉ là bố trí chưa hợp lý thôi. Lối chơi của họ cũng chưa hợp lý lắm. Đấy là vấn đề ở HLV thôi.

Vừa rồi họ đá trên HAGL, đối thủ là dàn cầu thủ trẻ, không nổi bật nhưng CLB Công an Hà Nội loay hoay mãi không thắng. Điều đó cho thấy HLV Kiatisuk biết mình biết người hơn, nắm được quân của mình tốt hơn HLV đối phương.

Nên với HLV ngoại thì cũng cần cho họ thời gian để hiểu cầu thủ, bóng đá bản địa. Ông ấy sẽ cần nhiều người tham mưu hơn nữa cho mình. Ông ấy thua các HLV Việt Nam như Thạch Bảo Khanh, Vũ Hồng Việt… chủ yếu về sự am hiểu con người, giải đấu địa phương thôi".

Với trường hợp của Nam Định, cựu danh thủ Thể Công nhận định, chính họ mới là tập thể có thể lọt vào top Ba giải đấu ở cuối mùa, không còn phải chịu cảnh trụ hạng như mọi năm:

"Năm nay Nam Định với khả năng này thì có thể lọt vào top Ba đấy. Lực lượng của họ tốt, HLV cũng hiểu biết đội và không hề kém đâu. Anh ấy cũng nổi lên cùng các HLV nội tốt khác như Thạch Bảo Khanh, Nguyễn Đức Thắng…".