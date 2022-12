Giải mã cơn sốt ly Merry đổi màu từ The Coffee House

Ra mắt vào khoảng cuối tháng 11, chiếc ly Merry đổi màu của The Coffee House nhanh chóng hết hàng chỉ sau 5 ngày, khiến những ai chậm tay phải tiếc hùi hụi. Chính vì vậy, ngay khi The Coffee House thông báo ly Merry trở lại, giới trẻ "đứng ngồi không yên" để tìm cách sở hữu trước khi siêu phẩm cháy hàng lần nữa. Và có hẳn 7749 lý do để chiếc ly từ Nhà Cà phê xứng danh "ngàn người theo đuổi".

Chân dung chiếc ly Merry đổi màu đang "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội (Nguồn ảnh: FB Khánh Nguyễn)

Hiệu ứng từ "cuộc đua" kéo khách của các thương hiệu F&B

Trong vòng hai tháng trở lại đây, xu hướng săn ly và bình nước xinh xắn từ các thương hiệu cà phê, trà sữa đình đám đang trở thành cơn sốt trong giới trẻ. Nắm bắt tâm lý của khách hàng trẻ vốn ưa chuộng sự mới mẻ, cùng "ngoại hình" lấp lánh mang tinh thần của mùa lễ hội, các thương hiệu F&B liên tục đưa đến các chương trình tặng ly mùa Giáng sinh và năm mới kèm loạt thức uống mới toanh ra đời. Điều này vô hình chung tạo thành "hiệu ứng đám đông", thôi thúc người trẻ bước chân vào cuộc đua bắt trend, săn ly và khoe thành quả.

Chiếc ly Merry đổi màu từ The Coffee House chính là ví dụ "đinh" cho trào lưu săn ly của giới trẻ (Nguồn ảnh: Trung Buii)

Phục vụ đắc lực cho "công tác" sống ảo của giới trẻ



Với phần đông Gen Z, thức uống ngon phải là thức uống đẹp. Bởi ngoài câu chuyện hợp khẩu vị, một ly nước xinh xắn là công cụ vô cùng đắc lực để "sáng tác" ra hàng chục bức ảnh sống ảo. Chưa hết, đó cũng là tín hiệu ngầm nhằm khẳng định với chúng bạn rằng: "Mình đu trend ly Merry đổi màu của The Coffee House thành công rồi nhé!".

Không chỉ dùng để đựng thức uống, nhiều người còn khéo tận dụng chiếc ly này vào các mục đích khác vô cùng sáng tạo, như dùng để trang trí hay làm đạo cụ âm thanh, ánh sáng.

Chiếc ly Merry đổi màu với khả năng tái sử dụng, trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo cho giới trẻ (Nguồn ảnh: Yuuki Chan, Trung Buii, Quynh Anh)

Chỉ cần một cú lướt trên Facebook hay Instagram, cứ 10 post thì hết 9 post có mặt chiếc ly Merry đổi màu này. Chính vì vậy giới trẻ phải nhanh chân chốt đơn trên ShopeeFood để không bỏ lỡ chiếc ly độc đáo này.



Combo nước kèm ly Merry đổi màu giá chỉ 44.000 đồng trên ShopeeFood

Từ ngày 16.12 đến hết ngày 31.12, khi đặt mua món mới Merry CloudTea Very Berry Mochi và S'More Choco Marshmallow trên ShopeeFood, người dùng cùng lúc được tận hưởng combo nước kèm ly Merry đổi màu với giá "cực sốc" chỉ 69.000 đồng đi kèm nhiều voucher giảm giá và miễn phí vận chuyển giá trị.

Đặc biệt, khi nhập mã TCH25 trên ShopeeFood, bạn sẽ được giảm ngay 25.000 đồng và chốt đơn "combo thần thánh" với chi phí vỏn vẹn chỉ 44.000 đồng.

Chưa hết, màn bắt tay giữa The Coffee House và ShopeeFood còn mang đến cho tín đồ trà - cà phê "cơn mưa" voucher giảm từ 20.000 đồng đến 99.000 đồng cho các đơn hàng có giá trị từ 50.000 đồng đến 250.000 đồng trở lên. Đừng quên thanh toán bằng ShopeePay để hưởng thêm ưu đãi từ ví điện tử này nhé.

Ưu đãi đã dâng tận tay, còn chần chờ gì nữa mà chưa truy cập ứng dụng Shopee, chọn ShopeeFood để rinh ngay combo nước và ly Merry đổi màu cực hot ngay hôm nay!