Giải mã chill guy - cô nàng thư giãn - anh chàng thư giãn: Cụm từ Gen Z nào cũng nói cuối năm 2024

Những ngày vừa qua, cứ lướt mạng xã hội là không khó để nhận ra những status có cùng một điểm chung là nhắc đến chill guy - những cô gái thư giãn, chàng trai thư giãn. Hiện tại, hashtag “chill guy” đang được nhiều bạn trẻ sử dụng, với hơn 250 nghìn bài đăng trên TikTok chỉ sau vài ngày từ khóa này gây sốt.

Nhiều bạn trẻ bắt trend chill guy trên mạng xã hội. Nguồn: MXH.

Có thể lấy ví dụ về những status về trend nêu trên đang viral trên TikTok, với nội dung miêu tả về bản thân và cảm xúc như sau:

- “Sắp hết năm 2024, bạn nhận ra mình vẫn đang thất nghiệp, nợ nần, xin bố mẹ 5 nghìn gửi xe nhưng không sao hết vì bạn là một người thư giãn”.

- “Khi bạn quên rep tin nhắn cô ấy hai tuần rồi nhưng bạn là một chàng trai thư giãn”.

- “Mọi người đều đã có người yêu trước mùa đông, đặt deadline có người yêu trước Tết nhưng tôi thì không vì tôi là một chàng trai thư giãn”.

- “Dù báo thức đã reo. Tôi đã muộn làm. Nhưng tôi vẫn cho mình thêm 15 phút vì đơn giản tôi không sợ sếp và tôi là một người thư giãn”.

- “Khi mọi thứ trong cuộc sống của bạn đều như một mỡ hỗn độn nhưng không sao cả vì bạn là một cô gái thư giãn”.

- “Cuối năm rồi Tết sắp đến, tiền không có, tóc chưa làm, chưa mua đồ mới, chưa làm móng tay, móng chân và cũng đang không có tiền luôn nhưng không sao cả vì mình là một cô gái thư giãn”.

Đến cả các bậc phụ huynh cũng bắt trend không kém. Nguồn: tt.20th2.

Công thức chung của trend chill guy là nêu ra một vấn đề, sự việc, sự kiện là khó khăn mà bản thân đã đang và sẽ gặp phải + không sao/không quan tâm hay vẫn cảm thấy nhẹ nhàng, hạnh phúc bởi bản thân là một người thư giãn.

Vậy trend “chill guy” là gì? Bắt nguồn từ đâu mà được nhiều Gen Z hưởng ứng đến vậy?

Trend chill guy là gì?

Theo tìm hiểu, từ "chill guy" được họa sĩ Philip Banks dùng để miêu tả nhân vật chú chó nâu được nhân cách hóa do chính anh phác hoạ.

Bài viết này được nam họa sĩ đăng trên nền tảng X (Trước đây là Twitter) vào năm 2023. Anh chú thích: “My new character. His whole deal is he's a chill guy that lowkey doesn't give a ****” (T ạm dịch: Đây là nhân vật mới của tôi. Anh ấy được tạo ra là một chàng trai thư giãn, trông nhẹ nhàng và không quan tâm).

Bức ảnh meme chú chó được miêu tả là chill guy của họa sĩ Philip Banks.

Chú chó có màu nâu, mặc quần len xanh, áo xám, tay bỏ vào túi quần, với biểu cảm cười thản nhiên và dường như không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều gì xảy ra xung quanh.

Dù được đăng tải từ năm ngoái, nhưng chill guy chỉ thực sự bùng nổ trên mạng xã hội vào khoảng tháng 11/2024 - được nhiều người dùng sử dụng để trở thành biểu tượng (meme) cho sự lạc quan, bình tĩnh và thoải mái trước mọi khó khăn, được lan truyền rộng rãi - trở thành trend chill guy. Nó khiến nhiều người cảm thấy... đồng cảm.

Về Việt Nam, trend này được dịch sang tiếng Việt là “cô gái thư giãn, chàng trai thư giãn”. Bên cạnh việc bám sát nghĩa gốc, cách dịch này còn mang ý nghĩa hài hước, đơn giản mà các bạn trẻ muốn truyền tải.

Chiếc trend được nhiều người quan tâm nhất lúc này. Nguồn: MXH.

Thế nên, trend chill guy nhanh chóng được nhiều bạn trẻ hưởng ứng. Nhiều netizen cho hay đây không chỉ đơn thuần là một chiếc trend để giải trí, hưởng ứng cho vui mà nếu nhìn theo một hướng tích cực thì còn có giá trị chữa lành, giảm áp lực trong cuộc sống. Đặc biệt là trong thời điểm Tết Dương lịch và Âm lịch đang đến gần - thêm 1001 những vấn đề đè nặng lên nhiều người.

Khi mà trend này hướng người dùng tới việc lựa chọn thái độ tích cực, bình tĩnh trước những khó khăn, nỗi buồn trong cuộc sống. Như một lời xoa dịu “không sao cả, cứ bình thản rồi mọi chuyện rồi sẽ ổn”. Từ đó, chúng ta từ từ tìm cách giải quyết khó khăn và vượt qua nó một cách dễ dàng hơn thay vì cứ stress hoặc lo âu. “Giữa một thế giới quá nhiều toxic, overthinking thì chiếc trend này thực sự chữa lành”, một netizen bình luận.

Song, không phải chill là xa rời thực tế, không quan tâm đến thực tại mà chỉ là chọn góc nhìn tích cực hơn khi đối diện với khó khăn và vẫn tìm cách giải quyết nó. Ngoài chuyện mang lại năng lượng tích cực, đơn giản thì trend chill guy còn áp dụng được trong nhiều tình huống khác nhau, từ những cô cậu nhân viên văn phòng, sinh viên… đều dễ dàng áp dụng trend này vào từng tình huống trong đời sống.