Giải mã bí mật đoán tính cách trẻ theo 7 ngày trong tuần: Các bé sinh vào Chủ nhật thường vui vẻ, hạnh phúc?

1. Nguồn gốc bài đồng dao Monday’s Child (Đứa Trẻ Của Thứ 2)

Wednesday hiện đang là TV series có sức lan toả toàn cầu. Trong series phim này xuất hiện bài đồng dao nói về đặc điểm của những đứa trẻ sinh vào các ngày trong tuần. Bài đồng dao là do mẹ của bé Wednesday tiết lộ khi giải đáp thắc mắc của mọi người về cái tên của con gái. Đó là một cái tên mang lại sự chết chóc, nhiều đau khổ và đó là những thứ mà gia đình này yêu thích. Tất cả ý nghĩa là dựa trên bài đồng dao cổ có tên Monday’s Child (Đứa Trẻ Của Thứ 2). Không chỉ vậy, bài đồng dao này còn tiết lộ về cuộc đời, tính cách của mọi đứa trẻ sinh vào 7 ngày trong tuần.

Về nguồn gốc, bài đồng dao này được cho là có bản ghi đầu tiên vào năm 1938 trong A. E. Bray's Traditions of Devonshire mà hoàn toàn không có ghi chép nào về tác giả thực sự của nó. Tuy nhiên, James Orchard Halliwell đã thu thập một số bài đồng dao như vậy và đưa bài đồng dao này vào trong đời sống nửa thế kỷ XIX. Nó cũng đã xuất hiện như một bài hát dân ca với số thứ tự 19526 trong Dân ca Rud.

Bài đồng dao trong Wednesday nguyên gốc tiếng Anh như sau:

Monday’s child is fair of face,

Tuesday’s child is full of grace,

Wednesday’s child is full of woe,

Thursday’s child has far to go,

Friday’s child is loving and giving,

Saturday’s child works hard for a living,

And the child that is born on the Sabbath day

Is bonny and blithe, and good and gay

Phiên bản dịch phổ biến của bài thơ có nội dung:

“Đứa trẻ Thứ Hai ưa nhìn,

Đứa trẻ Thứ Ba đầy ân sủng.

Đứa trẻ Thứ Tư chứa đầy tai ương,

Đứa trẻ Thứ Năm còn một chặng đường dài để đi.

Đứa trẻ Thứ Sáu yêu thương và cho đi,

Đứa trẻ Thứ Bảy làm việc chăm chỉ để mưu sinh.

Và đứa trẻ sinh vào ngày Chủ Nhật

Hạnh phúc và khôn ngoan, vui vẻ và vô tư”.

2. Đứa trẻ sinh vào ngày Chủ nhật có thật sẽ hạnh phúc, vui vẻ?

2.1 Theo lý giải về chiêm tinh học

Theo đó, các ngày trong tuần sẽ đại diện cho một chòm sao nào đó. Ngày chủ nhật còn được gọi là ngày của vị thần thân thiết - thần Mặt trời, ngày của Apollo và cũng ứng với kim loại quý giá là vàng.

Thần Mặt trời và Ánh sáng ban phước cho những đứa con của Ngài với lòng hào hiệp, dũng cảm và danh dự. Họ giỏi thể thao, tài năng trong nghệ thuật và có sức mạnh kỳ diệu tuyệt vời. Những người sinh ngày chủ nhật thường có nhiều tính cách cao quý và khiêm tốn. Họ rất hào phóng, là những người lạc quan, và họ biết rằng cuối cùng cuộc đời sẽ mỉm cười với mình.

2.2 Theo quan niệm dân gian

Theo đó, những đứa trẻ sinh ra vào Chủ nhật được số phận ban tặng cho sự lười biếng. Vào ngày này, một số người cho phép mình nằm trên giường lâu hơn để tận hưởng.

2.3. Theo đạo Kito giáo

Theo Cơ Đốc giáo, ngày chủ nhật còn có thuật ngữ khác là ngày Sa - bát. Những đứa trẻ sinh vào ngày chủ nhật có thể nói hội tụ nhiều ưu điểm cũng như niềm hạnh phúc của những thứ khác trong tuần. Chúng có niềm vui, niềm hạnh phúc và hơn hết là sự khôn ngoan để tự giúp mình, giúp những người xung quanh và sẵn sàng trừng trị kẻ ác. Sa-bát có nghĩa là bonny và blithe (dựa vào câu And the child that is born on the Sabbath day. Is bonny and blithe, and good and gay). Trong đó, bonny là hấp dẫn, blithe là vui vẻ. Ngày Sa-bát được mọi người tôn kính nên những đứa trẻ sinh vào ngày này được ban cho những đặc điểm tích cực.

Bài đồng dao Monday’s Child

3. Những chiêm nghiệm về tính cách trẻ theo 7 ngày trong tuần theo Monday’s Child



Không chỉ Chủ nhật, tất cả những thứ khác trong tuần đều gắn với một câu chuyện, miêu tả nét tính cách và đặc điểm của những đứa trẻ sinh vào hôm đó. Cụ thể theo như bài đồng dao Monday’s Child thì:

- Nếu bạn sinh vào thứ Hai, bạn có xu hướng hơi nhạy cảm và dễ xúc động. May mắn là bạn biết cách quản lý tốt cảm xúc mình. Bạn có được sự đồng cảm và quan tâm đến những người xung quanh, luôn ở đó khi những người thân yêu của bạn thực sự cần tới.

- Nếu sinh vào thứ Ba, bạn là một người năng động, cởi mở và linh hoạt. Không có gì có thể ngăn cản bạn hành động. Bạn chăm chỉ, nỗ lực mỗi ngày.

- Những người sinh vào thứ Tư là người tò mò, thích khám phá, thường đặt ra rất nhiều câu hỏi vì bạn luôn muốn biết tại sao mọi thứ lại như vậy. Không có gì có thể ngăn cản bạn đi trên con đường tìm kiếm kiến thức.

- Nếu bạn sinh ra vào ngày thứ Năm, bạn là một người lạc quan, vui vẻ. Bạn luôn đối xử với mọi người theo cách mà bạn muốn được đối xử, điều này khiến cho bạn có rất nhiều bạn bè.

- Nếu sinh vào ngày thứ Sáu thì bạn là một người sáng tạo. Dù bạn chọn công việc gì, bạn vẫn luôn có thể sáng tạo hết sức mình. Bạn bị mê hoặc bởi tình yêu và vẻ đẹp, và bạn muốn cuộc sống của mình được bao quanh bởi những điều đó.

- Nếu bạn sinh vào thứ Bảy, bạn là một người sống có trách nhiệm và nghiêm túc với những gì mình theo đuổi trong cuộc sống. Bạn có khả năng quản lý thời gian tốt nhưng bạn cũng hơi cầu toàn và nguyên tắc.

4. Tính cách trẻ có thật sự được tiết lộ qua ngày sinh?

Trên thực tế, đã từng có nghiên cứu liên quan tới vấn đề này.

"Tuy có vẻ ngớ ngẩn nhưng nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh tháng mà bạn được sinh ra có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ, điểm số ở trường, cho đến bệnh tật", tiến sĩ Russell Foster, một nhà khoa học Đại học Oxford (Mỹ) nói. (Thông tin được đăng tải trên Business Insider).

Cụ thể, các nhà khoa học chỉ ra rằng tháng sinh của một người có thể ảnh hưởng đến phần còn lại của cuộc đời họ và theo đó, tháng sinh ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ từ sự nghiệp đến tính cách một người. Ví dụ, một đứa trẻ sinh vào tháng 7 thường lạc quan trong cuộc sống, song họ lại có vấn đề về thị lực.

Cụ thể theo nghiên cứu của tiến sĩ Russell Foster thì:

- Tháng Một: Người sinh ra trong tháng này nhiều khả năng mắc bệnh Alzheimer, viêm đường ruột và bệnh động kinh.

- Tháng Hai: Những em bé lớn lên có thể thành nghệ sĩ.

- Tháng Ba: Người sinh ra trong tháng này có nhiều khả năng bị bệnh hen suyễn.

- Tháng Tư: Trẻ sinh ra trong tháng này nhiều khả năng trở thành người nghiện rượu.

- Tháng Năm: Người sinh ra trong tháng này là dễ bị bệnh tiểu đường và bệnh tăng nhãn áp.

- Tháng Sáu: Người sinh tháng 6 dễ đạt giải Nobel và làm CEO.

- Tháng Bảy: Trẻ sinh tháng này lạc quan nhất so với các tháng khác.

- Tháng Tám: Nhiều khả năng đứa trẻ tháng 8 sẽ trở thành thủ lĩnh trong trường.

- Tháng Chín: Họ là những người có thành tích học tập cao nhất ở trường.

- Tháng 10: Người sinh tháng này sống lâu nhất.

- Tháng 11: Cá tính bạo lực.

- Tháng 12: Người sinh ra trong tháng này có nhiều khả năng có bệnh hen suyễn hoặc dị ứng.

5. Tính cách trẻ nhỏ được hình thành do đâu?

Theo một nghiên cứu tại Đại học George Washington, tính cách của một đứa trẻ được hình thành dựa trên tính cách của cha mẹ. Nếu cha mẹ có tính khí nóng nảy thất thường, con cái sẽ bị ảnh hưởng khi dễ nổi cơn nóng giận. Ngược lại nếu cha mẹ khiêm tốn, lễ phép thì con lễ phép, sâu sắc.

Cụ thể, tính cách con người, dù đó là tính cách di truyền vốn không tự nhiên sinh ra mà được hình thành trong suốt cuộc đời mỗi người. Nó dựa vào nhiều yếu tố, trong đó yếu tố bẩm sinh đóng vai trò là tiền đề. Tuy nhiên, để có thể hiểu rõ tính cách, từ đó xây dựng định hướng giáo dục và chế độ phát triển tâm lý toàn diện là điều không hề dễ dàng.

Một nghiên cứu khác từ giáo sư nổi tiếng Trung Quốc bà Lý Mai Cẩn đã chia sẻ. Bà đã dành suốt 40 năm để nghiên cứu về tâm lý và tính cách trẻ và rút ra kết luận rằng: "Một đứa trẻ dù có IQ cao đến đâu đi chăng nữa nếu có khiếm khuyết về nhân cách, cơ bản sẽ không có tương lai. Ngược lại, những đứa trẻ dù có IQ kém nhưng nếu tính cách tốt, chịu khó học tập, làm việc sau này sẽ sống tốt".

Cụ thể, giáo sư Lý Mai Cẩn cũng cho rằng, vấn đề mấu chốt nằm ở những năm tháng đầu đời của một đứa trẻ. Trong khi đó, phạm vi hoạt động chính của trẻ lúc này chính là gia đình.

Trước 6 tuổi, tâm lý của trẻ dễ dàng bị tác động bởi nhiều thứ nhưng không phải bố mẹ nào cũng quan tâm và hậu quả sẽ dần dần lộ rõ sau khi trẻ lớn lên.

Vì thế, việc nuôi dạy con cái cực kỳ quan trọng trong giai đoạn từ 0-6 tuổi. Cách dạy dỗ của bố mẹ ảnh hưởng lớn tới tính cách, tình cảm, quan điểm và nhiều vấn đề khác trong cuộc sống của trẻ.

6. Kết luận

Trên thực tế, bài đồng dao được viết nên bởi những kinh nghiệm dân gian, tôn giáo của người xưa về các thứ trong tuần. Chưa có nghiên cứu khoa học nào về việc em bé sinh vào chủ nhật sẽ vui vẻ, hạnh phúc. Bởi vậy, thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. Tương tự như vậy, tính cách theo các thứ khác trong tuần cũng chỉ mang ý nghĩa vui vẻ. Vì vậy những ai sinh vào những ngày trong tuần không mang tính cách tốt đẹp thì cũng đừng nên bi quan, chán nản.

