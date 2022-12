Giải mã bí ẩn trong Avatar 2: Chân tướng nhân vật ai cũng nhắc đến nhưng cả phim không hề xuất hiện

Avatar: The Way of Water là phần ngoại truyện đầu tiên của Avatar (2009) - tác phẩm điện ảnh hiện giữ ngôi vị phim ăn khách nhất lịch sử. Chính thức phát hành tại rạp từ 16/12, đến nay, The Way of Water đã thu về ước tính 50,4 triệu USD từ phòng vé quốc tế (theo số liệu từ Box Office Mojo).

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của James Cameron với thế giới giả tưởng trên hành tinh Pandora khiến người xem choáng ngợp vì khung cảnh hùng vĩ đẫm màu sắc thần tiên trong những cánh rừng và dưới lòng biển cả. Khâu xây dựng thế giới của phim đã được thực hiện một cách tỉ mỉ, công phu khi bên cạnh phần hình ảnh đẹp mắt tạo thành từ công nghệ tiên tiến, khán giả còn được đi sâu tìm hiểu, khám phá văn hóa, tín ngưỡng của những người Na'vi.

Chân trời mới trên hành tinh Pandora

Tạo hình của hai tộc người Omaticaya (trên) và Metkayina (dưới) trong Avatar: The Way of Water (Ảnh: 20th Century Studios)

Từ Avatar (2009), khán giả đã được giới thiệu Pandora là một mặt trăng thuộc hệ sao Alpha Centauri với hệ sinh thái và tài nguyên thiên nhiên khá tương đồng với Trái Đất. Tuy nhiên, con người không thể hô hấp trong bầu khí quyển trên hành tinh này mà phải dùng mặt nạ thở. Trong nhiều thập kỷ, loài người không ngừng tìm cách cải tạo hành tinh này để biến nó thành nơi định cư mới, song song khai thác tài nguyên mang trở về cung cấp cho Trái Đất đang chết dần.

Ở phần phim mới, theo chân Jake Sully (Sam Worthington) tiếp tục khám phá vùng duyên hải Pandora. Đây là nơi cư trú của tộc người Metkayina sống gắn bó với các rặng san hô. Giống như những người anh em Omaticaya, người Metkayina cũng có những địa điểm linh thiêng và chia sẻ tín ngưỡng gắn với các Cây Ký ức. Về mặt ngoại hình, hai tộc người nhìn tương đối giống nhau, ngoại trừ việc màu da của người Metkayina ngả màu ngọc lam, cánh tay và bàn tay phát triển thành mái chèo, đuôi to và dẹt hơn để tiện cho việc bơi lặn.

Ngôn ngữ Na'vi

(Ảnh: 20th Century Studios)

Đạo diễn James Cameron và ê-kíp đã dày công sáng tạo một hệ ngôn ngữ riêng cho những người Na'vi. Trong The Way of Water, khán giả có thể nghe thấy các nhân vật nói chuyện với nhau bằng một số mẫu câu cơ bản như: "kaltxì" là “Xin chào”, "ngaru lu fpom srak" tương đương "Bạn ổn không?" và "oel ngati kameie" mang nghĩa "Tôi nhìn thấy bạn". Trong đó, "oel ngati kameie" là phép giao tế phổ biến của người Na'vi, được các nhân vật ở cả hai bộ tộc nhắc đi nhắc lại nhiều lần xuyên suốt chiều dài tác phẩm.

Khi chọn trở thành một người Na'vi, Jake Sully được đặt cho cái tên Toruk Makto. Cụm từ này được dịch ra là "Kỵ sĩ Cái bóng Cuối cùng". Cái bóng Cuối cùng là biệt danh mà người Na'vi đặt cho con quái thú biết bay bất kham mà Jake đã thuần hóa được. Anh là con người, và cũng là người Na'vi đầu tiên kết nối được với con mãnh thú và cưỡi nó bay trên bầu trời.

Kỳ hoa dị thú trên Pandora

Ba sinh vật mới xuất hiện trong phần hậu truyện: Tulkun, Skimwing và Ilu (Ảnh: 20th Century Studios)

Hệ sinh thái phong phú và rực rỡ trên Pandora là thứ mà khán giả hâm mộ thương hiệu này không còn xa lạ. Nhưng phải tới The Way of Water, người xem mới được chạm trán với một giống loài đạt tới kích cỡ khổng lồ - Tulkun. Tulkun là sinh vật có hình dáng giống như cá voi, với bộ não phát triển vượt trội. Chúng có tư duy, có âm nhạc, toán học, triết học và một trường cảm xúc rộng hơn rất nhiều so với con người. Người Metkayina coi Tulkun như những người bạn tâm giao.

Hai loài sinh vật mới khác cũng được dành nhiều thời gian để giới thiệu trong phần phim này là Skimwing - trông giống cá chuồn, có thể bay trên trời và lặn dưới biển - cùng Ilu - loài vật có hình dáng giống khủng long. Trong khi những người Na'vi trưởng thành chủ yếu dùng Skimwing để di chuyển, thì các thiếu niên lại làm bạn với Ilu. Ilu không biết bay nhưng lại thân thiện và dạn người.

Giống như những người đồng hương Omaticaya, người Metkayina cũng điều khiển các sinh vật này bằng kết nối tsaheylu - bện những xúc tu trong đuôi tóc của mình với xúc tu trên người con thú. Những xúc tu này cũng là cách mà người Na'vi kết nối với rất nhiều sinh vật và thực thể sống khác trên Pandora.

Ewya

Kiri (Sigourney Weaver) là một ẩn số lớn của loạt phim (Ảnh: 20th Century Studios)

Ewya là cái tên được nhắc đến rất nhiều, qua miệng nhiều nhân vật, xuyên suốt The Way of Water nhưng chưa bao giờ xuất hiện. Thực thể này được biết đến là Thánh Mẫu, hay nữ thần soi sáng cho người Na'vi. Khi người Na'vi thực hiện nghi thức kết nối với Cây Ký ức, đôi lúc họ có thể kết nối tới Ewya. Người Na'vi tin rằng mọi năng lượng đều là tạm thời và các sinh vật sống chỉ đang vay mượn nó từ Ewya và một ngày nào đó sẽ trở về bên bà.

Kiri (Sigourney Weaver), cô con gái nuôi của Jake, là đứa trẻ được thụ thai và ra đời một cách bí ẩn từ avatar của Grace (Sigourney Weaver). Cô bé có thể cảm nhận Ewya một cách mạnh mẽ khi gia nhập bộ tộc Metkayina. Kiri cũng từng kết nối với Cây Linh hồn của người Metkayina và trong khoảnh khắc đã gặp lại mẹ mình. Sự kết nối mạnh mẽ giữa cô bé và Ewya có thể cũng lý giải cho những năng lực đặc biệt mà em từng thể hiện. Đây sẽ là một ẩn số mà các phần tiếp theo của Avatar được kỳ vọng làm sáng tỏ.