“Giải mã" 10 phương án thiết kế Runway và Show Icon cho ELLE SHOW 2023

Đột phá mới của show diễn thời trang năm nay do ELLE tổ chức là lồng ghép kiến trúc vào thời trang, bối cảnh trình diễn được lựa chọn là Dinh Độc Lập - một di tích lịch sử văn hoá có 1-0-2 ở Việt Nam. Để làm nổi bật được kiến trúc này, ELLE đã vận động 10 đối tác kiến trúc trải dài khắp cả nước tham gia vào cuộc chơi sáng tạo liên ngành.

Kết quả của sự kết hợp này đã cho ra 10 phương án thiết kế sàn Runway và Show Icon cực kỳ độc đáo. Trong đó, ý tưởng và nguồn cảm hứng mà mỗi văn phòng kiến trúc gửi gắm vào thiết kế của mình đều có điểm nhấn riêng. Tất cả đều đang được trưng bày ngay trong triển lãm “Giao lộ thời trang và kiến trúc” đến hết ngày 30/12/2023 trong khung giờ 9am - 8pm tại không gian De la Sól - Sun Life flagship (244 Pasteur, Quận 3).

Giờ thì cùng “giải mã" xem các KTS đã gửi gắm điều gì đặc biệt vào 10 phương án thiết kế này!

1. 2P - To Be by Hồ Tăng Phú & Trương Hoàng Phong - Rèm

Đây là ý tưởng đến từ nhóm thiết kế 2P - To Be đến từ TP.HCM do Hồ Tăng Phú và Trương Hoàng Phong phụ trách chính có tên “Rèm".

Lấy cảm hứng từ hoạ tiết đốt trúc của rèm hoa đá trong Dinh Độc Lập, nhóm thiết kế sử dụng họa tiết này để "dệt" nên một hệ rèm mô-đun nhằm tạo nên một dải rèm hoa đá được nhân rộng từ mặt đứng của công trình.

2P - To Be by Hồ Tăng Phú & Trương Hoàng Phong - Rèm

“Dệt” vốn là hành động cốt lõi để tạo ra vật liệu thời trang, đây cũng là cách mà nhóm thiết kế giải bài toán của ELLE Show năm nay. Lý giải về điều này, nhóm thiết kế cho biết đó là sự tiếp nối của nhiều tầng không gian và thời gian, biểu tượng cần được làm mới ở đây là vật liệu, bề mặt, cấu kiện - dựa trên nền tảng sẵn có là hình dáng và cấu trúc của Dinh Độc Lập.

Về chất liệu được dự kiến sử dụng trong thiết kế, nhóm thiết kế chia sẻ: Những mô - đun rèm được chế tác từ những đốt trúc liên kết với nhau bằng hệ thống móc treo và đế trụ sắt, thân bọc vật liệu có tính xuyên thấu hoặc phản quang nhằm tạo hiệu ứng khúc xạ hoặc tán xạ khi tương tác với ánh sáng tự nhiên trong thời điểm diễn ra chương trình.

Từ đó, không khó để nhìn thấy dụng ý nhấn mạnh sự tương phản trong thiết kế 2P - To Be: Tĩnh và động, vững chãi và mềm mại, trầm mặc và đa sắc. Việc nhân bản rèm hoa đá khiến cho một mặt tiền của Dinh Độc Lập đứng im bao năm tháng nay được sống lại dưới một hình thái khác, lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời, nhảy múa theo cơn gió, kết hợp với hiệu ứng âm thanh, người mẫu catwalk, sự tương tác của khách tham dự… tất cả tạo nên bầu không khí vui vẻ, sôi động, tương phản với nét thâm trầm, uy nghi, lặng lẽ của một công trình lịch sử.

2. APDI Architecture - FREEDOM

Đây chính là phương án thiết kế trúng thầu Show Icon lần này của ELLE FASHION SHOW, do KTS Nhâm Chí Kiên cùng các cộng sự APDI Architecture thực hiện, lấy tên là FREEDOM.

Bản vẽ 3D của "FREEDOM"

Bằng sự quan sát kỹ lưỡng về hướng nắng, KTS Nhâm Chí Kiên cùng các cộng sự đã đi đến giải pháp: Hướng nhìn của show diễn tập trung về khu vực đài phun nước bằng cách lắp đặt một khối elipse cấu tạo thép, với vỏ ngoài là chất liệu nhôm phản chiếu. Khối cầu sẽ ôm trọn phần hình ảnh của kiến trúc Dinh Độc Lập từ hướng đối diện. Chính điều đó giúp khán giả vừa được say đắm trong các BST thời trang, nhưng vẫn nhìn thấy hình bóng của công trình kiến trúc biểu tượng.

Chia sẻ về sự sáng tạo độc đáo này, KTS Nhâm Chí Kiên cho biết: “Bố cục của Dinh Độc Lập là hình chữ ‘Cát’ đăng đối, ở giữa sân khấu là một đài phun nước có hình elipse. Vậy nên các KTS đưa ra ý tưởng dựa trên bối cảnh này để thiết kế Show Icon, tạo nên sự tương quan nhất định. Biểu tượng trình diễn sẽ có độ nghiêng, bao quanh đài phun nước, các đỉnh chiều cao được cân đo sao cho vị trí cao nhất khi nhìn song song sẽ chạm vào trần tầng 1 của Dinh Độc Lập.”

Show Icon khi mang tên FREEDOM khi được đưa ra thực tế

Với mục đích gói gọn hình ảnh của công trình Dinh Độc Lập khổng lồ trên bề mặt phản chiếu của khối vật liệu đương đại, KTS Nhâm Chí Kiên đã thiết kế bề mặt cong như một gương cầu lồi, đồng thời thả nghiêng mặt đứng khoảng 7° để hạn chế phản xạ ảnh của người mẫu.



Theo KTS Nhâm Chí Kiên, đây chính là một góc nhìn sáng tạo, mới mẻ về Dinh Độc Lập mà APDI Architecture muốn gửi gắm. Không phải nhìn chính diện, góc trái, phải hay quá khứ mà là hình ảnh phản chiếu từ phía sau đổ ra đằng trước và mang ý nghĩa hướng đến tương lai.

3. Avalo Interior Design - Mặt Hồ Quên Lãng

Phương án mang tên “Mặt Hồ Quên Lãng" do KTS Lê Quang Thạch (sáng lập Avalo Interior Design) lên ý tưởng và thiết kế.

Chia sẻ về tên gọi của phương án, KTS Lê Quang Thạch (sáng lập Avalo Interior Design) cho biết: “Bên cạnh việc mang lại một sàn diễn ấn tượng, hơn hết, chúng tôi muốn thể hiện khía cạnh mới mẻ, một sự quen thuộc lạ lẫm của Dinh Độc Lập. Công trình kiến trúc này đã quá nổi tiếng, quá đỗi thân quen. Nó dường như đã trở thành một hình ảnh ăn sâu vào tiềm thức, một biểu tượng của quá khứ. Nhưng qua ELLE Fashion Show 2023, chúng tôi muốn truyền tải thông điệp: Đừng đánh mất những điều tuyệt vời mà mình có bằng sự quen thuộc”.

Phương án mang tên “Mặt Hồ Quên Lãng" do KTS Lê Quang Thạch (sáng lập Avalo Interior Design) lên ý tưởng và thiết kế.

Về chất liệu sử dụng, KTS Lê Quang Thạch quyết định dùng vải để tạo ra mặt nước rộng, che đi toàn bộ thảm cỏ của quảng trường và một phần Dinh Độc Lập. Hệ thống giàn giáo được sử dụng để tạo khung cố định. Với tính chất mềm mại, những tấm vải sẽ chùng xuống để tạo thành các bụng sóng, tăng cường cảm giác mặt nước với đầu sóng nhấp nhô và càng hiện lên rõ hơn khi có gió thổi.

KTS Lê Quang Thạch cũng nhận định rằng đề bài thiết kế sàn diễn tại công trình mang tính di sản là một thách thức khi phương án che đi một phần Dinh có thể sẽ gây ra ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, anh cho rằng nghệ thuật cần có sự táo bạo và dấn thân mới có thể tạo ra những điều mới mẻ.

4. atelier tho.A - Điểm chạm

Sân khấu trình diễn chính của ELLE SHOW năm nay đặt tại khu vực đài phun nước trung tâm của Dinh Độc Lập là sự kết hợp giữa Biểu tượng trình diễn (Show Icon) do KTS Nhâm Chí Kiên và APDI Architecture thực hiện, kết hợp với Sàn diễn thời trang (Runway) do KTS Phạm Nhân Thọ và atelier tho.A. “Điểm chạm" chính là phương án trúng thầu Runway lần này.

KTS Phạm Nhân Thọ và atelier tho.A đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực sáng tạo khác nhau, từ kiến trúc, thời trang, hội họa cho đến landart để tìm được cách giải bài toán của ELLE hoàn hảo nhất.

"Điểm chạm" 3D

Cuối cùng, cảm hứng lớn nhất của phương án đến từ danh tác “A sunday afternoon on the island of La Grande Jatte” của Georges Seurat. Giao điểm của kiến trúc và thời trang được “tìm thấy” trên mặt đứng của công trình.

Điều đặc biệt là điểm chạm này không cố định mà di chuyển tùy theo góc nhìn của người quan sát. KTS đưa ra phương án dùng vải màu Hồng Khói Ấm phủ lên hệ khung giàn giáo và ván gỗ bao quanh đài phun nước, tạo ra đường runway nhấp nhô, chứa đựng điểm giao với mặt đứng công trình ở bất kỳ góc độ nào.

Đường runway được bắt đầu từ sảnh Dinh, nối liền với khu vực hậu đài ở phía trong. Hệ thống bậc tam cấp được tận dụng để dựng khung cửa ra vào backstage bằng các tấm pano đen, mang đến hiệu ứng hình khối đa lớp cho phương án thiết kế, đồng thời, khéo léo che đi những hoạt động của khu vực hỗ trợ khi hướng nhìn khán giả được bố trí quay mặt vào Dinh.

"Điểm chạm" khi kết hợp cùng "FREEDOM" ở thực tế

5. B+Architects & Partners - SOI

Phương án thiết kế mang tên “SOI" KTS Vũ Đức Chiến (sáng lập B+Architects & Partners) đề xuất thực hiện.

KTS Vũ Đức Chiến (sáng lập B+Architects & Partners) cùng cộng sự đã đem đến một ý tưởng đương đại khi muốn dùng ánh sáng để nhấn mạnh toàn bộ kiến trúc.

Theo KTS Vũ Đức Chiến, một buổi trình diễn thời trang là một sự kiện diễn ra trong một thời gian ngắn với sự góp sức của nhiều nhân sự của nhiều lĩnh vực cùng tham gia. Vì vậy, để đạt được hiệu ứng phản chiếu để tất cả những ai có mặt ở không gian trình diễn lẫn Dinh Độc Lập đều được "SOI", anh và các cộng sự đã lựa chọn giải pháp tạo ra mặt hồ nước, cũng như lựa chọn các vật liệu như gương và inox.

Phương án thiết kế mang tên “SOI" KTS Vũ Đức Chiến (sáng lập B+Architects & Partners) đề xuất thực hiện.

"Tỉ lệ và hình khối, màu sắc và vật liệu, mỹ học và thẩm mỹ, công năng và tính chất, văn hóa và lịch sử, tâm lý và hành vi của con người, trào lưu và thời đại..., chúng tôi nhận thấy giữa kiến trúc và thời trang đều có quan hệ mật thiết, tương quan, tương tác và bổ trợ lẫn nhau, và cả hai đều là sản phẩm của sự sáng tạo." - KTS Vũ Đức Chiến nêu ra quan điểm thiết kế.

Với đề tài mang tính gợi mở, KTS Vũ Đức Chiến nhận định tạo ra sự tương tác giữa công trình kiến trúc di sản và sân khấu thời trang là một thách thức với bất kì KTS hay văn phòng kiến trúc nào. B+Architects & Partners đã tìm hiểu, nghiên cứu các yếu tố thời gian, không gian, lịch sử, sự tập trung về giao động đô thị hay các di sản kiến trúc xung quanh, cũng như chính Dinh Độc Lập.

6. DQV.Architects - Patio - Sân Trong

DQV.Architects đã đề xuất phương án sử dụng hệ vách đứng tái hiện chi tiết rèm hoa đá, lấy tên “Sân Trong" và gửi gắm nhiều ý đồ khá thú vị vào sàn diễn thời trang của ELLE.

Tiếp tục là hoạ tiết rèm hoa đá độc đáo của Dinh Độc Lập, nhưng DQV.Architects lại nghĩ khác và làm khác. Các KTS đã đề xuất phương án sử dụng hệ vách đứng tái hiện chi tiết rèm hoa đá và gương phản chiếu để tạo ra một không gian nửa đóng nửa mở, tách biệt sàn diễn với những ồn ào của nút giao thông đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

DQV.Architects đã đề xuất phương án sử dụng hệ vách đứng tái hiện chi tiết rèm hoa đá, lấy tên “Sân Trong" và gửi gắm nhiều ý đồ khá thú vị

“Không gian triển lãm rất lớn và có nhiều yếu tố để có thể khai thác như kiến trúc của Dinh, cảnh quan, trục đường Lê Duẩn. Chúng tôi muốn tập trung vào hình ảnh kiến trúc Dinh Độc Lập, tách biệt các yếu tố còn lại, từ đó xác định ranh giới cho không gian triển lãm là góc nhìn toàn bộ mặt đứng của Dinh. Đồng thời, dùng hình ảnh phản chiếu để khai thác vẻ đẹp của Dinh xuyên suốt các góc nhìn runway, mang đến trải nghiệm Fashion Show trong một patio-sân trong được tạo nên bởi chính kiến trúc Dinh Độc Lập”, KTS tại DQV.Architects chia sẻ.

Chiều cao của hệ vách đứng được tính toán kỹ lưỡng, vừa đủ để che khuất giao thông đô thị tấp nập nhưng vẫn đảm bảo mảng xanh bao phủ xung quanh. Trục đường runway màu Hồng Khói Ấm được thiết lập bắt đầu từ trước sảnh Dinh và đi vòng qua hồ phun nước lộ thiên, lột tả vẻ đẹp sẵn có của công trình nơi đây, đồng thời mang đến tầm nhìn trọn vẹn về những gì đặc trưng nhất của Dinh Độc Lập.

7. LAITA Design - Ground Architecture - Kiến Trúc Mặt Đất

Tên gọi “Kiến trúc của mặt đất” (Ground Architecture) đã được lựa chọn để diễn giải tinh thần thiết kế của LAITA.

Một sàn diễn có diện tích hơn 2.000m2 sẽ được lắp ráp tạm thời bằng giàn giáo kim loại, gỗ công nghiệp và container, dưới hình dạng bậc thềm ngay tại vị trí lối lên xuống tiếp cận sảnh Dinh Độc Lập.

Khi được hỏi về vị trí đặc biệt, đội ngũ LAITA chia sẻ: “Vị trí có vẻ lạ thường này khai thác được vẻ đẹp thật sự của hướng nhìn ra con đường Lê Duẩn, được bổ sung bởi màu xanh dịu mát của công viên 30/4 và khoảng lùi tuyệt vời của sân cỏ cùng đài phun nước, chứng kiến trọn vẹn khoảnh khắc chiều tà khô mát tháng 12 của TPHCM”.

Tên gọi “Kiến trúc của mặt đất” (Ground Architecture) - thiết kế của LAITA.

Những bậc thềm còn là một cấu trúc được nâng lên khỏi mặt đất. Bên cạnh đó, 2 ramp dốc trên sàn diễn gây ấn tượng bởi khả năng đóng mở (bằng piston hơi) trước và sau khi trình diễn, phục vụ cho việc kết nối với không gian hậu đài ở ngay phía dưới.

Một sàn runway gây tò mò và đáng kinh ngạc nhưng vẫn đảm bảo tính khả thi, cũng như, tầm nhìn tuyệt đối cho người xem là những gì mà LAITA tâm đắc trong thiết kế của mình - sản phẩm trước khi đẹp cần phải chú trọng công năng.

8. Nghia-Architect - Khu Rừng Ánh Sáng

Trong khuôn viên của Dinh Độc Lập, “Khu Rừng Ánh Sáng" của KTS Nguyễn Tuấn Nghĩa hiện lên bởi các lớp không gian đan xen

Khối kiến trúc mà KTS Nguyễn Tuấn Nghĩa sử dụng để thiết kế sàn diễn thời trang như trở thành một phần của cảnh quan, không che lấp hình ảnh của công trình di sản nếu nhìn từ trục được chính, cũng như từ hàng ghế khán giả. Cấu trúc sàn có thể phản chiếu ánh sáng của nắng chiều đến hoàng hôn chạng vạng. Sự thay đổi về bối cảnh theo thời gian, đan xen giữa kiến trúc và thời trang tạo nên một tổng hoà sinh động.

“Khu Rừng Ánh Sáng" của KTS Nguyễn Tuấn Nghĩa, Nghia-Architect

Khu rừng được tạo nên bởi những cột kim loại cao độ khác nhau và phần đầu được trang bị hệ thống chiếu sáng. Các cột được sắp xếp có chủ ý, tạo thành logo ELLE phát sáng khi nhìn từ xa, ghi lại dấu ấn nổi bật trong không gian rộng lớn.

Theo KTS Nguyễn Tuấn Nghĩa, để thiết kế một sàn diễn ngoài trời cần có sự nhạy cảm, để kết nối được nhiều yếu tố, tìm ra sự đặc biệt trong tự nhiên để đưa tới trải nghiệm cảm xúc cho người xem. Với anh, thiết kế sân khấu ngoài trời trong khuôn viên của di sản kiến trúc của thành phố là đề bài thú vị từ ban tổ chức và có nhiều thứ phải “thử", vượt qua các điều kiện ngoại cảnh để làm nên một chương trình ấn tượng.

9. sgnhA - Mặt Nước Nghiêng

Phương án của sgnhA lấy cảm hứng từ sự tương tác giữa con người với kiến trúc, tên gọi “Mặt Nước Nghiêng" nhằm tạo nên sự hoán đổi của những góc nhìn thường nhật. Đây là ý đồ mà KTS Trần Quốc Khôi Nguyên muốn gửi gắm vào ELLE SHOW 2023.

Khi tìm ý tưởng cho phương án thiết kế, KTS Trần Quốc Khôi Nguyên cho biết: "Chúng tôi muốn kéo gần khoảng cách giữa con người với công trình, giữa công trình với bao cảnh, hòa cùng nhịp bước của người mẫu trên runway."

Khối kiến trúc cảnh quan Mặt Nước Nghiêng được sgnhA thiết kế có mặt phẳng hình bán nguyệt được đặt nghiêng trên bãi cỏ có diện tích gần 3000m2, chứa một lớp nước mỏng nhằm phản chiếu hình ảnh phản chiếu của Dinh trong sự thay đổi ánh nắng lúc trời dần chiều. Với nhóm thiết kế, ý tưởng tạo nên mặt nước nghiêng với diện tích lớn vừa táo bạo, vừa thử thách.

Theo KTS Trần Quốc Khôi Nguyên, kiến trúc, thời trang và nghệ thuật có những điểm tương đồng. Nếu cấu trúc thời trang tương tác, bao bọc cơ thể người một cách trực tiếp thì kiến trúc lại kiến tạo nên một cấu trúc che chở cho cả hai. .

10. VUUV - Đa Lớp

KTS Vũ Hoàng Sơn và Vũ Hoàng Hà (đồng sáng lập VUUV) đưa ra nhận định về điểm giao của hai lĩnh vực thời trang và kiến trúc. Sự kết nối của cả hai nằm ở bản chất đều là “lớp vỏ” để bảo vệ con người. Tên của phương án thiết kế này là “Đa Lớp".

Với phương án sàn diễn ngoài trời, bầu không khí, thiên nhiên, tinh thần của di sản là những yếu tố mà bộ đôi KTS chú trọng.

Ý tưởng chủ đạo là một hệ thống đa lớp không gian được tạo ra với trọng tâm là đài phun nước tại bãi cỏ phía trước Dinh, bao gồm: Phần mặt nước mở rộng, đường runway, khu khán đài và đặc biệt là “bức tường vải”. Những lớp vải khiến cho toàn bộ bãi cỏ rộng lớn trở thành không gian đóng, chỉ để mở một điểm nhìn duy nhất vào sảnh Dinh.

Đa Lớp - VUUV

Khi được hỏi về nguồn gốc ý tưởng, bộ đôi KTS chia sẻ: “Bức tường vải được lấy cảm hứng từ hình ảnh phơi vải truyền thống với các hình thức rủ vải khác nhau. Đó cũng là một phần của quá trình hình thành nên các bộ quần áo sẽ được trình diễn trong sự kiện. Ngoài việc giúp tăng trải nghiệm không gian, những tấm vải này còn xen cài thêm thông tin giới thiệu về bốn nhà thiết kế để tôn vinh thành quả sáng tạo của họ”.

Một trong những điểm táo bạo của phương án là việc mở rộng mặt nước từ đài phun nước để diễn tiếp kịch bản đa giác quan tinh tế. Theo KTS Vũ Hoàng Hà, di sản là điều mà VUUV muốn nhấn mạnh, cụ thể là đài phun nước. Bên cạnh đó, đường runway cũng được xây dựng mang tính chiến lược, không chỉ tạo ra lối di chuyển mềm mại và ấn tượng cho phần trình diễn mà còn đóng vai trò như xương sống kết nối Dinh Độc Lập và đài phun nước, nhấn mạnh trục trung tâm trong thiết kế của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ.

Trên đây là toàn bộ ý tưởng và nguồn cảm hứng mà 10 đối tác kiến trúc của ELLE đã gửi gắm vào phương án thiết kế Show Icon và Runway trước bối cảnh của Dinh Độc Lập. Cùng chiêm ngưỡng và tìm hiểu chi tiết hơn về các thiết kế này tại triển lãm “Giao lộ thời trang và kiến trúc" kéo dài đến hết ngày 30/12/2023 tại không gian De la Sól - Sun Life flagship (244 Pasteur, Quận 3).