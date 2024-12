"Giải cứu" Yoona khỏi tài tử Squid Game sau vụ đăng ảnh JAV phản cảm

Vào ngày 30/12, trên story Instagram của tài tử Park Sung Hoon bất ngờ xuất hiện hình ảnh bộ phim JAV (phim 18+ Nhật Bản) được nhái lại theo phong cách của bộ phim đang gây xôn xao toàn cầu Squid Game 2. Dù story nhanh chóng bị xóa nhưng cư dân mạng đã kịp chụp lại và lan truyền khắp mạng xã hội. Công ty quản lý sau đó đã lên tiếng làm rõ rằng, sở dĩ tài tử Squid Game trượt tay đăng nhầm vì có quá nhiều bạn bè gửi hình ảnh này cho anh, đồng thời Sung Hoon cũng hứa sẽ cẩn trọng hơn trong tương lai. Tuy nhiên những hình ảnh khỏa thân, phản cảm đến đỏ mặt này đã làm danh tiếng Park Sung Hoon bị "sứt mẻ". Anh đối diện với cơn bão chỉ trích và tẩy chay từ khán giả, thậm chí còn bị SPOTV News gọi là "sự ô nhục toàn cầu".

Đặc biệt, người hâm mộ của nữ thần SNSD - Yoona là người phẫn nộ hơn cả. Được biết, Yoona và Park Sung Hoon đang đàm phán tham gia phim truyền hình The Tyrant's Chef, được khởi quay vào năm 2025. Đây là lần thứ 2 Park Sung Hoon đóng cặp với thành viên SNSD. Vào năm 2023, tài tử The Glory từng đóng chung phim Not Others với Sooyoung.

Park Sung Hoon bị tẩy chay sau scandal đăng ảnh 18+ phản cảm

Yoona là cái tên được réo gọi giữa lúc Sung Hoon dính lùm xùm

Người hâm mộ của Yoona đang kêu gọi nhà sản xuất cắt vai của Park Sung Hoon và giao lại cho người khác. Họ cho rằng danh tiếng xấu của nam diễn viên sẽ làm hoen ố đến hình ảnh của Yoona và cả bộ phim. Trên mạng xã hội, fan bức xúc: "Xin hãy cứu Yoona, hãy đổi nam chính đi, còn chưa quá muộn đâu", "May mắn thay là anh ta đã bị vạch trần trước khi khởi quay phim. Hẳn là rất khó khăn cho Yoona và những người khác nếu việc này bị vạch trần giữa lúc quay phim, hoặc quay xong rồi", "Tôi sợ rằng họ sẽ không đổi nam chính, người này không nên đến gần Yoona", "Thật đáng ghê tởm, tôi muốn người này tránh xa Yoona ra. Xin hãy tìm 1 nam chính khác"...

Fan kêu gọi đoàn làm phim The Tyrant's Chef đổi nam chính, "giải cứu" Yoona

Park Sung Hoon sinh năm 1985, bắt đầu đóng phim từ năm 2008. Nhưng phải đến 2 năm gần đây, diễn viên này mới bật lên nhờ vai phản diện trong The Glory, Queen Of Tears và mới đây nhất là Squid Game 2. Vụ việc đăng ảnh 18+ này rất có thể là đòn giáng mạnh, làm sụp đổ danh tiếng của Park Sung Hoon.

Park Sung Hoon hiện đang bị chỉ trích và tẩy chay kịch liệt

Nguồn: Koreaboo